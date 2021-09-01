Wednesday, 1 September 2021, 14:07 HKT/SGT Share: 联想控股（3396.HK）中期归母净利大增6.36倍至人民币46.91亿元 产业运营能力增强 旗下资产科技属性日益凸显

香港, 2021年9月1日 - (亚太商讯) - 据信报财经新闻报道，7月内地公布上半年各项经济数据，国内生产总值保持了两位数的增长，说明在全球疫情走势仍错综复杂的情形下，中国经济保持了实足的韧性与成长性。中国国家统计局亦表示：「经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势」，而我们常说的后疫情时代的发展即是如此。鉴于此，市场对2021年各上市公司的业绩已充满期待，但就目前公布情况来看，包括互联网、教育等行业在内的复苏不如预期，业绩差强人意。反倒是像安踏（2020.HK）、蒙牛（2319.HK）这样的实体行业龙头带来了一些惊喜，再譬如专注于「产业投资运营」的联想控股（3396.HK）。昨日，公司发布中期业绩，收入录得人民币2,286亿元，同比增长24%；归母净利润更是同比大增636%至人民币46.91亿元。



联想控股CEO李蓬表示：「中国经济的持续快速恢复以及国家十四五规划的出台为企业的发展创造了良好条件，也进一步指明了方向。2021上半年，联想控股一方面通过有效的管控和增值服务，巩固夯实业务运营基本盘，支柱资产稳健发展，竞争优势得以提升；同时，公司调整业务战略，抓住中国经济高质量发展机遇，积极推进科技领域布局，实现了良好的业绩增长，各项业务优化举措也在稳步推进。此外，公司旗下基金延续出色表现，多家被投企业上市及各项募投管退工作全面有序落实。」



支柱资产竞争力不断提升 五大业务板块全面盈利

此次业绩期，联控收入已连续9个报告期实现增长，对此管理层表示是「产业运营能力进一步增强」的结果。其中，公司各主要支柱资产行业竞争力得到进一步提升，可以说起到了「定海神针」的作用。



翻看业绩公告，作为联控支柱资产之一的联想集团（Lenovo），其2021年上半年归属于联想控股权益持有人净利润同比增长172%至人民币15.4亿元，实现了创纪录的业绩表现，智能设备业务利润得到显著提升，在个人计算机业务保持全球第一的同时，包括智能手机和平板在内非PC业务占比亦得到提升。基础设施方案业务连续6个季度增速大幅超越市场平均水平，创下近5年来最佳单季业绩表现。方案服务业务在快速增长的领域带动盈利能力提高，公司称：「优异的业绩表现可以证明联想集团以服务为主导的转型战略已取得成效。」与此同时，联想集团作为高科技制造企业，亦表示要充分发挥自身力量，打造更可持续发展的世界，其在2019/20财年已大幅超额完成减排目标，并力争到2050年达成净零碳排放。



而于2018年完成对卢森堡国际银行（BIL）的收购后，其一直是公司的另一个支柱资产。尽管面对不利宏观环境，2021上半年BIL净利润同比增长18%至4,700万欧元，在零售银行、公司及机构银行与财富管理业务领域表现良好，各项核心指标也保持稳健态势，如管理资产规模提升至455亿欧元，核心一级资本充足率13.18%，穆迪及标准普尔评级均维持A2╱稳定╱P-1和A-╱稳定╱A-2。应对疫情后新环境，BIL表示将不断强化零售、私人和公司及机构银行间的业务组合优势；逐步推进中国业务，卢森堡、瑞士、中国香港及北京四地联动料将得到进一步加强，积极为中国企业「走出去」提供信贷支持，同时，也努力为国内企业引进外资。



而在去年年底于A股上市的联泓新科，亦是公司打造的又一个高新技术支柱资产，为专注于先进高分子材料及特种精细材料的科技企业，其EVA、PP、EOD等多个细分产品市场占有率继续保持国内领先水平。至报告期末，联泓新科共拥有授权专利131项。据早前公布的业绩显示，公司收入同比增长47%至人民币38.26亿元，净利润同比增长131%至人民币5.48亿元，市值也迎来大幅增长。



2021年上半年，可以说除中国以外，其他国家及地区疫情依然严峻，进口相关业务仍然面临不小的挑战。尽管如此，联控旗下以水果和高端动物蛋白为两大业务主线的佳沃集团持续深化战略布局，聚焦核心主业，收入同比增长9%至人民币97.78亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币2.4亿元，成功扭亏。鑫荣懋不断完善水果全产业链布局，通过深化供应链优势及大单品战略，实现收入快速增长。据传，鑫荣懋的上市工作也在有序推进中，值得关注。而早前受疫情影响颇大的鲑鱼业务，在报告期内也得到了显著改善，预计随着国际鲑鱼价格的不断回升，相关业务也将迎来进一步增长。



作为一家产业投资运营公司，资产组合的结构优化调整一直是公司关注的另一重点，也是联控能够稳健发展的重要保障。报告期内，公司进一步调整投资组合，提高资产组合质量，加速资金资源回流，进一步聚焦核心业务的同时，也为未来公司的发展布局奠定良好的经济基础。



财务投资表现依旧出色 科技领域布局积累颇丰

今年上半年全球股市整体呈现震荡上升走势，主要是由于全球经济迎来复苏、流动性较为充裕、新冠疫苗接种普及率快速提高等原因。在此环境下，联想控股财务投资板块实现归母净利润同比增长81%至人民币25.58亿元。上半年，除战投板块的东航物流A股上市之外，财投板块共推动11家被投企业登陆资本市场，另有多家企业成功过会。此外，财务投资板块全部或部分退出项目超60个，为联想控股贡献了超20亿元的现金回流。



与此同时，从旗下三家基金平台的资产布局来看，长期以来这些平台持续关注并投入高新技术产业。在中国工业和信息化部公布的国家级「专精特新小巨人」名单中，有超过20家所投企业被纳入其中，其中包括富瀚微、工大高科、国盾量子、圣湘生物、汉朔科技、微纳芯、英思特稀磁、惠伦晶体、微导纳米、中晟全肽生化、数码大方、云迹科技等。。「小巨人」企业评选要经过3项分类指标、6项必备指标等评价要求，包括专业化程度、创新能力、经济效益、经营管理等方面。这亦不难看出公司对产业趋势和企业发展的深刻理解，而上述被投公司皆具有业绩良好、科技含量高、市场竞争力强等共性，并切合中国产业升级趋势，相信随着他们的不断成长，有望在未来成为国际领先的制造业单项冠军或隐形冠军企业。



加快布局科技领域新兴产业 承担社会责任致长远发展

谈及未来发展，CEO李蓬称：「联想控股将进一步做好产业基础，提高盈利增长韧性，抢抓新一轮产业变革契机，加快布局科技领域新兴产业，实现企业的长远健康发展，贡献更大社会价值。」



实际上，2020年，联想控股布局半导体赛道,首次战略入股富瀚微，截至2021年6月30日，联想控股作为第一大股东，合计持有富瀚微15.91%的股权。据其刚刚发布的2021半年度业绩报告显示，上半年营业收入同比增长154.37%至人民币7.18亿元，归属于上市公司股东净利润同比增长215.67%至人民币1.39亿元，优秀的业绩带动公司股价一路上涨，公司市值显著提升。富瀚微是中国专注于以视频为核心的芯片设计开发领先企业，通过多年自主研发创新，积累了一系列自主核心技术，且始终保持高比例的研发投入。当下国家对研发半导体的大力支持和全球的「缺芯热」，都将加持公司业绩的长期可持续增长。



除此之外，联想控股亦积极承担社会责任，重视社会公益投入，在创业帮扶、教育扶贫、弘扬正气、应对灾害等多个重点领域，结合自身特点和优势，坚持进行长期投入。



联想控股董事长宁旻表示：「2021上半年，联想控股面对复杂的外部环境，把握新发展格局，抓住新时代赋予的历史机遇，稳扎稳打，变革突破，取得了良好业绩，也为公司的长远发展奠定了更加坚实的基础。与此同时，公司始终把承担社会责任放在战略高度，坚持『产业报国』的愿景，长期奉行『以人为本』理念。在国家鼓励的方向上把企业发展好是我们的第一要务，要通过自身的产业积累和独特的业务模式，持续促进更多中国实体经济、创业创新的共赢发展，创造更好的经济效益和社会效益；公司还将持续关注环境、能源等问题，支持并推动旗下企业在绿色节能环保等方面进一步发挥自身带头作用；公司会一如既往地坚持社会公益投入，同时充分研究并结合国家需要，深化实践，为促进社会公平和共同富裕，为中国经济的高质量发展和第二个百年奋斗目标做出更大贡献。」









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