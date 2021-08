Tuesday, 31 August 2021, 16:00 HKT/SGT Share: 兴业银行落地首笔跨境SOFR贷款并配套利率掉期服务

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 2021年8月30日,兴业银行香港分行跨境联动昆明分行,落地该行以美元担保隔夜融资利率(SOFR)为基准的跨境直贷,配套利率掉期服务,并顺利获得客户属地外管局业务备案。标志着兴业银行已具备为境内外客户提供替代利率组合服务的能力,体现出兴业银行跨境FICC业务(即固定收益、外汇和大宗商品业务)能力的进一步提升。



近年来,兴业银行顺应全球监管导向,积极推进基准利率改革工作,前期已成功发放挂钩SOFR的美元双边贷款,在中资银行业内较早实现了替代参考利率信贷产品的创设和投放。此次业务是该行在SOFR改革趋势下的又一重要里程碑,在为境内某省属绿色能源企业发放SOFR商业贷款的同时,提供了SOFR利率掉期的产品对冲服务,充分发挥了该行FICC业务的传统优势,帮助客户实现了利率风险管理。



目前,众多境内企业具有境外融资的潜在需求,香港作为国际金融中心,具有较优惠的资金成本、充分的金融人才储备等多方面优势。作为兴业银行(于中国内地注册成立的股份有限公司)首家境外机构,香港分行将立足香港,本着“真诚服务,相伴成长”的使命,把握国家大湾区发展机遇,在当前全球替代利率改革的趋势下,持续为实体经济提供必要的跨境金融解决方案。





