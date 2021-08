中基长寿科学公布2021年中期业绩

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司(「中基长寿科学」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0767. HK)欣然宣布截至2021年6月30日止六个月(「回顾期内」)未经审核之中期业绩。



回顾期内,集团全面加快长寿科学业务之发展。除经营及管理现有借贷业务、证券及其他投资业务、金融及投资咨询业务以及物业投资业务外,集团不断加大投资力度加快转型步伐,分别从长寿科学研究、长寿医学检测、长寿生物制品、长寿管理服务及会员分部五大范畴进行营运部署,并透过确立多项收购项目及战略合作,在长寿科学领域进行布局,取得多个突破性进展。



中基长寿科学于回顾期内的业绩仍以原有借贷、证券及其他投资,以及金融及投资咨询业务作主导。受不稳定的市场环境影响,集团对经营该等业务采取审慎态度以降低波动风险,令业绩放缓。此外,集团向相关顾问授出购股权,进一步拖累集团的整体表现。然而,新开辟的长寿科学业务取得良好发展并开始录得收益,回顾期内录得总收益约16,112,000港元(二零二零年:20,956,000港元)。期内亏损约为20,851,000港元(二零二零年:期内溢利约16,039,000港元)。额外授出的购股权为数13.1百万港元,令回顾期内蒙受整体亏损20.9百万港元。长寿科学业务的贡献亦为集团整体亏损提供缓冲作用。每股基本及摊薄亏损为0.54港仙(二零二零年:每股基本及摊薄盈利分别为 0.41港仙及0.11港仙)。



中基长寿科学董事会主席及执行董事闫立先生表示:「自更名以来,集团专注拓展长寿科学业务。回顾期内,我们稳步实现转型,在原有金融相关业务的基础上,全面布局长寿科学领域,积极以全方位、多元化的模式扩展生物科技和长寿科学的医疗领域,不断完善产业链和产品链,旨在以崭新的长寿保健解决方案实现『让人类健康长寿』之愿景,矢志打造世界领先的长寿科学生态系统平台。」



业务回顾

回顾期内,集团从多方面推进长寿科学业务的转型步伐,分部收益约为7,171,000港元。当中,来自诊断及医学检测的收益约为3,136,000港元,而来自长寿生物制品销售的收益约为4,035,000港元;分部溢利约为2,839,000港元。



致力增强内部研发及生产实力

集团于回顾期内重点增强硬实力及软实力,招揽包括诺贝尔生理学或医学奖得奖者在内的多位国际生物科技权威专家及管理人才加盟并出任要职,强化集团的科研实力,大力推动集团实现下一阶段的战略目标。此外,集团于五月议决采纳股份奖励计划,旨在表扬对集团的发展及业务增长作出贡献的员工及人士,同时吸纳行业人才。集团之全资附属公司Perpetual Master Limited (「Perpetual Master」)于美国加州租用3.6万平方英呎的生产厂房,确保集团旗舰产品的生产及技术得到稳定的支持。鉴于初始成本高昂,再加上受加州的新冠肺炎影响,集团管理层决定将营运外判予独立第三方,以代替集团生产长寿生物制品,对集团运营效率及效益的目标相符。



积极物色合适并购机会 全面完善产业链

为提升及丰富现有业务,集团于回顾期内致力物色合适的收购对象。集团之全资附属公司浤烽发展有限公司于一月收购卫斯曼院士国际先进医疗检测中心和亚洲先进医疗检测中心,两个检测中心的检测项目已于五月于深圳开始投入服务。在长寿科学研发和长寿管理服务方面,Perpetual Master于本年初与中国国际骨关节医疗集团订立谅解备忘录,收购世界最大国际自体免疫细胞库之一的亚洲综合细胞库有限公司。于八月,集团以代价1.54亿元人民币收购 Banderland Development Investment Holdings Limited 全部股权,其间接持有杭州城慧55%的股权,而杭州城慧直接全资拥有杭州城南医院,集团将与杭州城南医院共同成立浙江中基长寿医学检测中心和浙江中基长寿云中心。



拓展及提升长寿生物制品

集团于回顾期内在开始研发和生产旗舰NMN产品「中基1号」NMN以及VC缓释片等长寿生物制品。集团的产品已在全球进行销售,深受高净值人士喜爱。于回顾期内,集团旗下科研团队已将「中基1号」之研发进程推进至第七代。在市场销售方面,集团会充分利用香港中基1号国际医疗集团现有客户群、市场网络及销售渠道,逐步建立「互联网+医疗健康」的长寿系统平台—中基长寿云。



与世界级企业建立合作关系

集团早前与生命科学领域的先行者赛默飞世尔科技(香港)有限公司(「赛默飞世尔」)就建立战略合作伙伴关系签订谅解备忘录,赛默飞世尔将为集团优先提供其最新生命科学技术、软件及解决方案。集团与湖北美尔雅股份有限公司(股份代号:600107.SH)订立投资合作框架协议,于四月注册成立合资公司美尔雅健康集团(湖北)有限公司,重点开展防癌早筛、长寿医学检测、细胞管理等先进医疗服务,并经销长寿生物制品及提供长寿管理服务及长寿解决方案等。



展望

长寿科学产业发展前景亮丽,中基长寿科学有望在未来蓬勃发展。未来三年,集团将继续以并购及战略合作的模式,在全国18个一、二线城市设立长寿医学检测中心,为客户提供世界领先的防癌早筛、长寿医学检测服务以及长寿管理服务,让早期筛查惠及更多癌症和其他严重疾病的高危人群,可望降低癌症发病率和死亡率。在长寿生物制品方面,集团将充分利用其在细胞领域的专业优势,不断提升研发及生产水平,推出更高质量及效果的长寿生物制品,进一步提升集团在全球医疗保健产品的市场份额。在长寿科学研发和长寿管理服务方面,集团将着力发展细胞疗法、基因疗法研发及相关应用,同时提供细胞检测、储存、优化及细胞医疗服务,为会员提供长寿保健解决方案。集团亦将不断加强对旗下长寿系统平台「中基长寿云」的统筹和营运,逐步完善「互联网+医疗健康」长寿系统平台。



闫立先生总结:「作为长寿科学领域的先行者,集团将投放更多资源,持续打造长寿科学领域最广、最深、最阔的技术平台,不断完善产业链和产品链,同时进一步推广和提升品牌知名度。管理层对下半年的业务表现充满信心,相信长寿科学业务将逐步支撑本集团收益增长,成为中基长寿科学日后之增长引擎,为股东创造长远的回报。」



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司(0767.HK)主要从事长寿科学、借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询,以及物业投资业务。集团是世界领先的长寿科学生态系统平台,致力于人类健康长寿事业。集团通过五大分部营运,长寿科学研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技术平台、CAR-T技术平台、MSC技术平台;长寿生物制品技术平台等进行研发;长寿医学检测分部提供人体健康数据和长寿状况评估;长寿生物制品分部包括NMN、VC缓释片等长寿生物制品的生产及销售;长寿管理分部提供人体健康长寿的科学解决方案;会员分部提供世界长寿科学健康会的建设营运和长寿云建设营运。



