Tuesday, 31 August 2021, 09:01 HKT/SGT Share: 宏华集团公布2021年中期业绩 海外油服表现亮眼

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 全球领先的陆地石油钻机生产商宏华集团有限公司（股票代码︰196.HK，以下简称“宏华”或“集团”）欣然公布集团截至二零二一年六月三十日止六个月（“回顾期内”）的未经审核简明合并半年业绩。



二零二一上半年，尽管油气市场处于复苏阶段，油气公司对上游投入仍较谨慎，资本开支尚未恢复至疫情前的水平，海外钻机等装备的销售恢复仍需时日。受此影响，回顾期内，集团收入人民币15.5亿元，较去年同期之人民币18.07亿元降低14.1%。毛利约为人民币3.18亿元，较去年同期之人民币6.08亿元下跌47.6%。股东应占亏损约为人民币0.73亿元。



油气工程服务加速发展，海外业务表现亮眼



宏华自二零一二年开始在中东地区提供油气工程服务，宏华油服HH029队也成为疫情期间祖拜尔油田唯一一支从未停工的作业队伍。凭借优秀的作业能力，宏华再次与多家国际知名油服企业签订长期服务协议。国际市场方面，上半年宏华海外油气工程服务新签订单约1.2亿美元，其中与斯伦贝谢签订的钻机服务期限达到54个月，为宏华历史上签订的服务期限最长、金额最大的油服订单。该项目预计下半年开始陆续作业，将为宏华带来稳定且持续的现金流。



电动压裂装备与服务数字化升级，夯实压裂市场优势地位



全电动压裂得到市场的广泛认可。上半年，宏华的压裂工程服务新签订单同比增长41%，泵注服务新签订单同比增长24%。期内，集团提供全电动泵注服务达2,539段，在基数较大的基础上仍较去年同期增长26.4%。因应行业数字化转型趋势，宏华积极推动装备自动化及智能化升级，集团成为国内首家使用全流程电动自动化压裂技术的企业，并新建数字化压裂仿真实验室。非常规油气开发装备方面，集团将电动压裂泵及其配套装备进行数字化升级，销售金额达到约2.5亿元。秉承“全电驱动，智能压裂”的设计理念，宏华发布全国首创的电驱连续油管作业机，较传统柴油驱动的连续油管，在性能效率，自动化程度和同步控制方面均有优势。产品在工业性试验后即实现销售。



继续推动“整机到部件”战略，装备市场稳步回升



随著全球能源转型的推进，宏华紧跟客户需求变化，继续推动“整机到部件”战略落地。期内，宏华推出全国首套“一键联动”自动化机具系统，系统已先后在中石油、中石化成功试用并获得客户的认可。同时，宏华推出的多项新产品实现销售突破：1600HP泥浆泵组首次进入海洋钻井平台，新一代五缸泵陆续成单，压裂管汇实现成套销售，旋转下套管装置完成订单签订。



未来展望



展望二零二一年下半年，在OPEC+克制性增产、美国页岩油气产量缓慢恢复和油气需求复苏的预期下，油气市场供需将维持紧平衡。在油价保持在中高位运行的预期下，上游资本开支有望逐渐恢复，滞后于油价恢复的装备市场将迎来复苏机遇。宏华将继续发挥钻机龙头产业的优势带动作用，从服务升级和装备升级层面带动海外成套钻机和钻机改造销售成长。宏华将依托技术研发优势，加速钻采装备的自动化及智能化迭代，积极推动“一键联动”自动化机具系统、电动连续油管、新型五缸泵等新产品的销售。宏华也将积极响应我国双碳目标主旋律，助推国家实现能源安全，持续挖掘国内非常规油气市场全电动开发发展机遇，聚焦页岩油等具有高度发展潜力的领域。



有关宏华集团

宏华集团有限公司为香港主板上市公司（股票代码196.HK），是中国航天科工集团有限公司旗下的能源装备发展主平台。作为全球领先的陆地钻采设备制造商及中国最大的陆地石油钻机出口商之一，宏华主要从事研制陆地钻探设备（包括钻机、核心零部件、井下工具等）、陆地完井设备（包括压裂成套设备等）、海洋钻井模块及装备，以及提供陆地油气勘探开发的相关工程服务。凭借其强劲的研发能力、优质的生产设施及成熟的国际营销网络，宏华的产品销往世界各地的知名企业，包括主要产油区如北美、中东和新兴市场如南美、南亚、俄罗斯、中亚及非洲等地区。未来，宏华将继续聚焦核心业务，并在非常规油气、能源+互联网领域加大资源配比，成为油气行业国际领先的企业。



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