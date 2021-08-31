国银租赁公布二零二一年中期业绩



香港, 2021年8月30日 - (亚太商讯) - 国银金融租赁股份有限公司（简称“国银租赁”或“公司”；股份代号：1606.HK）公布截至2021年6月30日止六个月（“报告期内”）之中期业绩。



亮点数据：

截至2021年6月30日止六个月：

-- 实现业务投放约人民币571.07亿元，同比增长约12%；

-- 净利润达人民币18.12亿元，同比增长46.2%；

-- 收入及其他收益总额为人民币104.42亿元，同比增长8.6%；

-- 资产总额达人民币3,115.19亿元，较上年末增长2.7%；

-- 平均权益回报率为13.33%，较去年同期上升3.5个百分点；

-- 不良资产率为0.78%，较上年末下降0.02个百分点；

-- 继续维持高水平国际信用评级，穆迪A1、标普A及惠誉A+。



2021年上半年，国银租赁保持战略定力，强化责任担当，坚持新发展理念，扎实推进高质量发展，业务投放、风险防控、内部管理等各方面工作取得良好成效。报告期内，公司收入及其他收益总额约为人民币104.42亿元，同比增长8.6%；净利润约人民币18.12亿元，同比增长46.2%，主要由于1）投放力度加大使得租赁资产总额上升，2）船舶经营租赁收入同比大幅增长，3）美元资金成本率下降，4）国内疫情受控，减值损失同比减少。



报告期内，国银租赁强化以客户为中心的业务发展模式，提升业务发展质效。同时深化公司研究分析体系，及时跟踪内外部变化，梳理分析业务运行影响因素和发展机遇，提升业务决策的前瞻性和有效性。根据业务形势变化和客户需求特点，完善客户管理工作方案，提升主动服务效果，保障项目开发落地。2021年上半年，公司租赁投放额保持行业前列，以客户为中心模式效果持续显现。



此外，国银租赁加快推进业务布局优化，加大重点战略区域覆盖，有效服务战略性新兴产业、绿色发展、普惠金融等重点领域。2021年上半年，公司在长江经济带、粤港澳大湾区等重点战略区域业务投放同比增长16.7%，占公司全部投放的84.0%。战略性新兴产业领域投放同比增长15.8%。为发挥租赁产品优势，支持绿色发展和污染防治，落实“双碳”部署，公司在新能源领域投放同比增长52.6%。国银租赁还坚持贯彻国家政策导向，进一步推进普惠金融业务发展，工程机械和商用车领域投放同比增长40.0%，新增租赁设备超3.4万台。同时加快金融科技赋能，开发自主风控模型，建设智能管理系统，推动车辆业务向乘用车终端零售业务转型，实现乘用车领域新发展。



航空业务方面，国银租赁深入分析全球航空货运市场，率先在行业中推进客改货项目，降低老旧宽体飞机减值压力。得益于规模效应及集团优势，公司凭借自身飞机租赁平台，与现有和新增航空公司客户及其他行业相关方携手合作，助力行业复苏，同时强化自身平台业务能力和财务状况，支撑未来业务增长，并确保为未来增长保持充足的流动性。报告期内，公司与11家客户就31架飞机签署了新租赁合同，完成4架飞机出售。此外，新增3家承租人，取得14架飞机用于经营租赁。截至2021年6月30日，分部资产总额约为人民币816.48亿元；实现收入及其他收益约人民币36.57亿元。



基础设施租赁业务方面，公司依托国开行在基础设施领域的资源优势，聚焦服务长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀等国家重大战略发展区域，落实“双碳”部署，加大绿色低碳循环领域支持力度，助力实施扩内需战略，支持绿色金融和实体经济发展。报告期内，实现新增投放约人民币317.43亿元，同比增长9.5%。截至2021年6月30日，分部资产总额约人民币1,526.39亿元，较上年末增长12.2%；实现收入及其他收益约人民币37.48亿元，同比增长19.4%。



船舶租赁业务利润贡献显著提升，同比实现大幅增长。公司继续秉持高质量发展理念，积极开展新造船和二手船租赁业务，助力推动“国船国造”，支持国内船舶制造企业发展。上半年船舶业务的利润贡献不仅验证了公司对船舶经营租赁业务战略布局的前瞻性和科学性，同时也是对公司专业化能力提升的肯定。公司一方面把握与顶级客户的合作机会，稳健发展船舶融资租赁；另一方面加强行业研究，重点关注疫情对航运市场发展趋势的影响，加大船舶经营租赁业务的开发力度。报告期内，公司船舶经营租赁业务的决策量和签约量创历史新高，顺利完成36艘船舶的交付，其中新造船13艘，二手船23艘。截至2021年6月30日，分部资产总额约人民币374.34亿元，较上年末增长9.5%；实现收入及其他收益约人民币19.91亿元，同比增长122.2%。



2021年是国银租赁普惠金融业务“十四五”规划的开局之年。公司一方面坚持“市场化”“专业化”的发展理念，积极提升普惠金融服务实体经济的能力，为中小微客户提供高效、便捷的金融租赁服务；另一方面积极构建“风险可控、规模可观、专业性强、品牌显著、资产优良”的普惠金融业务体系，大力推动普惠金融业务由传统领域向数字化领域延展，打造又一业务增长极。报告期内，国银租赁进一步精细化业务全流程管理，持续优化并完善业务系统，为普惠金融业务全面数字化转型奠定坚实基础。截至2021年6月30日，分部资产总额为人民币299.98亿元，较上年末增长19.4%；实现收入及其他收益约人民币7.17亿元，同比增长14.9%。



完善资产负债统筹管理 全面优化合规内控体系

报告期内，国银租赁完善资产负债统筹管理，扎实推进降本增效，做好利率、汇率风险管控。公司还加快推进金融债发行，多渠道盘活存量资产，制订资本补充规划，持续巩固业务发展基础。同时，公司加强重点领域风险管控，优化全面风险管理体系，提升风险管控能力；制定并监测风险预警名单客户和项目，加快推进化解重点风险项目，资产质量总体保持稳定。此外，公司坚持合规引领，推动完善合规内控管理体系。



持续推进IT体系建设 夯实信息安全基础

报告期内，国银租赁持续推进信息系统建设与数据治理，夯实公司信息安全基础。另一方面，公司开展智能数据平台、核心租赁业务系统、乘用车系统等系统建设，有效支持业务发展。同时落实监管要求，加强数据治理工作，强化信息和数据安全管理，进一步完善IT基础设施体系，健全公司网络安全体系。



公告显示，展望2021年下半年，国银租赁将平衡好规模、质量和效益的发展关系，加强市场分析研判，跟踪客户需求，把握业务发展机遇，积极推进业务创新，持续优化内部运行管理。同时，不断强化风险与合规管理体系，巩固业务运行基础，实现公司“十四五”发展的良好开局。



关于国银金融租赁股份有限公司



国银金融租赁股份有限公司（股份代号：1606.HK；简称“国银租赁”）是中国银保监会监管的全国性非银行金融机构，是境内第一家上市的金融租赁公司，是国家开发银行唯一的上市租赁业务平台。公司租赁资产及业务合作伙伴遍及全球40余个国家和地区。公司享有较高国际信用评级，穆迪A1、标普A及惠誉A+。国银租赁成立于1984年，是中国租赁行业的开创者和领导者，及中国首批成立的租赁公司。国银租赁秉承引领中国租赁、服务实体经济的使命，致力于为航空、基础设施、船舶、普惠金融、新能源和高端装备制造等领域的优质客户提供综合性的租赁服务。





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