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来源 Azelis 阿泽雷斯(Azelis)发布企业2020 年可持续发展报告，展现其在创新和推进可持续发展方面取得的进展

新加坡 , 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 领先的特种化学品和食品配料创新服务提供商阿泽雷斯，自豪地发布了企业第二份可持续发展报告，内容涵盖了阿泽雷斯2020年整个集团的可持续发展进展和成果。



亮点和说明

- 该报告展现了阿泽雷斯在环境、社会和企业治理 (ESG) 方面做出的努力，同时加强了其成为全球领先的可持续解决方案和服务提供商的雄心壮志；

- 阿泽雷斯可持续发展战略“2025行动”基于联合国《全球契约》（UN GC）倡议、ISO 26000标准，以及全球报告倡议（GRI）涉及的四大板块：人才、产品与创新、治理和环境；

- 阿泽雷斯在EcoVadis评级中喜获白金勋章，这是EcoVadis供应商可持续性评级计划中的最高荣誉，也是对企业可持续发展成果的认可。



阿泽雷斯的可持续发展之旅始于2015年，当时企业根据有关气候变化的《巴黎协定》以及联合国《2030年可持续发展议程》确定了可持续发展计划的基本原则。该计划基于联合国《全球契约》（UN GC）倡议、ISO 26000标准，以及全球报告倡议（GRI），包含四大板块，阿泽雷斯针对其中每一项板块，都制定了清晰的目标和关键绩效指标。对于每项板块，公司还将致力于为选定的联合国可持续发展项目（SDG）贡献微薄之力。



2020 年，阿泽雷斯为其新的可持续发展战略“2025行动”奠定了基础。该战略于 2021 年初发布，体现了企业在创新和推进可持续发展方面的雄心壮志。阿泽雷斯可持续发展战略四大板块在 2020 年主要发展包括：



- 人才：阿泽雷斯自2014年开始，实施了涵盖全公司层面的员工满意度调查。在开展2018年的员工满意度调查后，阿泽雷斯在集团层面开展了大规模的完善和提升措施，因此企业已非常接近实现2025年员工忠诚度和工作条件的目标。阿泽雷斯旨在不断改进提升，我们计划在2021年底提高2025年目标的标准。

- 产品与创新：阿泽雷斯将继续推出可持续产品并加强可持续配方的开发工作。为此，公司高度重视最大限度减少或消除有害物质的使用和产生。2020 年可持续采购尽职调查程序也已取得进展。阿泽雷斯加入了由全球31家化工企业联合发起的“携手可持续发展”倡议，这31家公司组成的全球网络为化学品供应链的环境社会治理绩效提供了事实上的全球标准，进一步强化了可持续发展的进程。

- 治理：阿泽雷斯推出了SpeakUp!政策和SpeakUp!热线，供员工和任何第三方利益相关者报告违规行为。这加强了企业文化建设，鼓励员工在安全环境中畅所欲言，不用担心会受到伤害或报复。

- 环境：阿泽雷斯致力于实现到2025年减少25%以及到2030年减少50%的碳排放强度目标。此外，公司还制定了在办公室和工厂使用100%可再生能源电力的目标，以及在企业运营和供应链的过程中实现脱碳目标。



阿泽雷斯首席执行官Hans Joachim Müller博士说：

“或许2020年带给我们最重要的教训是，我们一定不能再继续像Covid-19疫情之前那样运营下去。作为企业、作为消费者、作为人类，我们所有人都有责任采取更可持续且负责的行动。尽管2020年带来了动荡，但这是阿泽雷斯取得进步的关键年份。对阿泽雷斯而言，可持续性比以往任何时候都更能推动创新，而创新又正是可持续发展的驱动力。在所有细分市场中，我们的配方专家通过开发可最大限度减少或消除有害物质使用和产生的创新产品，帮助客户减少对环境的影响。他们还创造了在保护人类健康和环境的同时提高绩效的配方和方法。我们的创新力促进了我们服务的细分市场及其价值链的可持续性，并将有助于实现循环经济等概念。”



集团安全、健康、环境与质量（SHEQ）及可持续发展总监Maria J. Almenar Martin补充说：

“身为集团可持续发展总监，我为我们在2020年取得的可持续发展成就感到自豪，并且兴奋而充满信心地展望在未来几年实现2025年可持续发展目标。我们最近获得了EcoVadis 的白金评级并发布了最新版的可持续发展报告，自2015年我们踏上可持续发展之旅至今，我们已经向所有合作伙伴证明了我们在可持续发展方面做出的努力和贡献。在可持续商业模式方面，我们正在采取行动，志在成为变革的催化剂，成为行业的标杆。”



阿泽雷斯将数字化、创新和可持续发展作为增长动力，立志成为特种化学品和食品配料分销领域全球领先的创新服务提供商。借助阿泽雷斯的互联解决方案，公司在客户忠诚度方面居于行业领先地位，同时为客户提供数字化洞察力以推动其在化学创新方面更上一层楼。通过重新定义可持续发展战略“2025行动”，阿泽雷斯正在打造一家充满韧性、欣欣向荣并且有责任心的企业。凭借这些承诺，公司将能满足利益相关者的需求，同时对世界各地的环境和社区产生积极而广泛的影响。



联系信息

阿泽雷斯

Marina Kaptein

集团对外联络总监

电话：+32 3 613 0125

电邮：marina.kaptein@azelis.com



关于阿泽雷斯（Azelis）

阿泽雷斯是一家领先的特种化学品和食品配料分销商，业务遍布全球50多个国家，拥有近2,500名员工。我们由行业、市场和技术专家组成雄厚的团队，致力于生命科学和工业化学品领域。我们为大约45,000多家客户提供了横向互补产品价值链，与超过2,200多家供应商合作，创造了22.2亿欧元的营业额（2020年）。



通过我们60个应用实验室的齐心协力，我们屡获殊荣的技术人员帮助客户开发配方。我们将全球影响力与当地关注点相结合，为当地客户提供可靠、综合的服务，并为客户提供有吸引力的商机。阿泽雷斯在EcoVadis评级中荣获白金勋章，成为可持续发展的领导者。我们相信，我们的员工和合作伙伴一定会建立和培养牢固、诚挚的关系。



创意创造影响，配方成就创新。



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