德信中国公布2021年中期收入增长68.5%达人民币13,071.0百万元

香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 德信中国控股有限公司(“德信中国”或“公司”;股份代号:2019)宣布截至2021年6月30日止六个月未经审核中期业绩。



营收规模及盈利能力进一步改善

2021年上半年,集团坚持优化及多元化业务发展战略,企业的实力持续提升。因此,集团之营收规模及盈利能力进一步改善,实现总收入人民币13,071.0百万元,毛利人民币2,850.1百万元,同比分别增长68.5%与37.7%,核心利润人民币2,084.0百万元,同比增长15.0%。销售业绩亦同样亮眼,实现半年全口径合约销售额人民币43,030.0百万元,同比增长近67.4%,体现出市场对集团产品及服务的高度认可。



在土储扩张方面,2021年上半年,集团新增总建筑面积约493万平方米,且75%新增土储面积均位于一二线城市。截至2021年6月30日,集团在全国27个核心城市共运营161个项目,期末总土储约为1,993万平方米,进一步夯实长三角、珠三角,成渝双城及华中经济带四大核心都市圈的战略布局。



财务杠杆保持稳定及健康水平

集团的财务杠杆目前保持稳定及健康水平。截至2021 年6 月30 日,现金及银行结余(包括受限制现金)为约人民币17,840.8百万元(2020年12月31日:人民币15,648.2百万元),较2020年同期增加14.0%。集团的净资本负债比率(按银行及其他金融机构借款总额扣除受限制现金以及现金及现金等价物后除以权益总额计算)为72.4%,相较于截至2020年12月31日的75.0%减少2.6个百分点。



未来展望: “立足浙江、深耕长三角、布局四大都市圈的核心城市”

展望2021年下半年,集团将继续强调“练好内功,稳健发展,坚持以客户需求为中心,为客户创造价值”的经营观,坚守“杭派精工”的品质形象。



在中央政府稳房价、稳地价、稳预期及集中供地的大政策背景下,集团将坚持稳健发展,坚持“立足浙江、深耕长三角、布局四大都市圈的核心城市”的布局,坚持审慎融资,优化资本结构,持续改善融资成本,深化“选择性、战略性”的资本合作战略,以求实现规模、利润、品牌的均衡发展,实现有质量及稳健的增长,给所有投资者带来长期和稳健的投资回报。



有关德信中国控股有限公司

德信中国控股有限公司是一家植根于中国浙江省的领先综合型房地产开发商,专注于住宅开发,商业和综合性物业的开发、运营及管理。公司于1995年成立,2012年至今稳居杭州本土房企前三甲,2014年进军海外,并持续稳步拓展。2019年,公司成功在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号:2019。



