天韵国际公布2021年中期业绩



香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）公布截至2021年6月30 日止六个月（「回顾期」）之中期业绩。



二零二一年上半年中国经济开局良好，在消费和制造业投资带动下持续录得增长，消费信心逐步恢复，消费市场活力显现。在利好的经营环境及持续好转的消费情绪下，集团的业务继续蓬勃发展，财务状况维持稳健，研发创新不断突破，产能持续提升，生产效率及产品结构优化等持续推动。集团收益、毛利及纯利分别增长54.3%、54.2%及87.5%至人民币472.2百万元、人民币131.8百万元及人民币89.5百万元。其中，自家品牌的加工水果产品和新推出的饮料产品的销售增长显著，同比增长92.0%。业绩表现令人鼓舞之余，集团的企业核心竞争力亦进一步巩固。



重磅新品饮料反响热烈 自家品牌发展如虎添翼

集团作为国内外食品资质认证最为齐全的食品企业之一，旗下自家品牌「天同时代」、「缤果时代」以及「果小懒」等一直以安全、健康及美味的形象深受消费者爱戴，成功登陆包括大润发永旺、京客隆、金虎和家家利等知名连锁超市和卖场，并于全国27个省份、直辖市及自治区布局销售网络。



回顾期内，集团以运动健康为理念推出全新自家品牌「享派Shiok Party」维生素运动饮料，迅即成为消费者的健康安全的新选择。「享派Shiok Party」系列饮料与主流健康趋势吻合，不含人工合成咖啡因，不添加防腐剂，采用天然健康原料，快速打开局面，市场反响热烈，并获得经销商及客户的认可，实现集团「跨界」布局。集团亦于今年3月推出自家研发，集果肉、果汁和维生素营养于一体的大果粒饮料「妖果季」。产品自亮相2021年春季糖酒会即引来市场及经销商高度关注。集团目前已推出的含桃粒、葡萄粒及草莓粒三款果汁口味。预计包括荔枝、橙子、椰子、山楂、梨、枇杷等更多口味的果肉果汁饮料将陆续推出。



除新产品外，集团亦在产品工艺技术及包装等方面持续进行提升。回顾期内，集团不断推动产品种类及口味多元化，并分别设计了针对年轻群众及国潮风的包装系列，成功满足广大消费者尝新意愿，加快自家品牌的渗透度及知名度。



OEM及新鲜水果销售继续并驾齐驱

纵使全球疫情仍然反复，全球各地对入口中国制造的各种加工水果及罐头产品依然有一定的需求。集团的OEM业务于疫情困扰全球下并未停步，服务覆盖五大洲包括英国、欧洲、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、东南亚、日本等地区的国际知名品牌，为集团提供稳定的收入贡献。另外，集团亦一直有挑选并转售部分新鲜水果原材料予本地的鲜果批发商。回顾期内，集团以提供更丰富及多元化的优质水果为己任，以增加国内外不同产地的鲜果原料的销售及加工为目标，积极寻找拥有新鲜水果国内外销售渠道及开拓新鲜水果相关的商业合作，迎接中国生鲜零售市场带来的庞大机遇。



产能提升及自动化成效卓著 为业务发展奠下稳健基础

现时，集团位于山东的新建5号和6号生产车间项目的建设工程已全面启动，预期于2021年竣工及开始投入使用，新增产能将逐步提升。集团于中国云南省红河州的全新云南生产基地项目计划亦正式落地建设，预计2022年开始投入运营。云南生产基地计划占地面积超过130,000 平方米，总规划设计产能达每年90,000吨，将聚焦于热带加工水果产品，拟兴建设施包括研究中心、加工中心、分选中心、销售和贸易中心及仓储物流中心，同时亦将促进集团在全中国的仓存和物流的更妥善安排，提升自家品牌产品的成本效益。回顾期内，集团亦启动位于湖北宜昌市远安县的新项目，将有效增加饮料等产品的产能，对集团开拓中国华中市场具有战略意义。随着集团位于山东、湖北及云南生产基地的新产能逐步释放，预计集团的总产能将全面显著提升，助力集团更长远坚实的发展。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「展望未来，随着中国食品饮料行业继续受益于内循环加速和消费升级趋势，集团亦捉紧经济复苏节奏于产品线延展、新产品研发、产能扩充及稳健经营等方面争取好成绩。在政策扶持下，零售消费、服务业将有望进一步回暖，推动下一阶段的经济发展。集团多年来企稳中国加工食品行业，建立了品牌、产能及销售网络等优势。面对行业的急速变化及发展，集团对未来有充分信心，我们将继续秉承稳健经营的理念，持续推动内生增长，并期望通过合宜的并购及战略合作机会加快发展，进一步扩大于中国乃至全球的市场份额，为股东及投资者创造价值。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派 Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS食品（高级）、FDA (FSMA)、HALAL、SC、KOSHER、BSCI及ISO22000认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可，并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com









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