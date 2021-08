Thursday, 26 August 2021, 18:52 HKT/SGT Share:

来源 Huijing Holdings Company Limited 汇景控股2021年中期业绩合约销售额增长强劲 升幅逾162% 坚持「一主一核两翼」业务格局

继续构建「产、城、人」融合的高质量发展之路

香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968)今天公布截至2021年6月30日止的中期业绩。



合约销售增长强劲 业绩稳步提升



截至2021年6月30日止六个月(「期内」),集团凭借的「一主一核两翼」战略布局、优质的物业组合及专业的服务,业绩得以在逆境之下实现有质量增长,录得合约销售约人民币6,411.0百万元,同比增长约162.0%,期内推售的项目其中主要包括九里湾花园、平湖幸福里、雁湖生态文旅小镇、汇景发展环球中心等。期内,集团录得纯利约为人民币453.4万元,同比增长48.2%;纯利率为14.7%。



期内,集团收益同比增长35.8%至约人民币3,092.7百万元,已交付建筑面积约399,443平方米,较上年增长67.2%,其中主要交付项目包括九里湾花园、雁湖生态文旅小镇、合肥汇景城巿中心。



不断丰富土地储备 积极推进城市更新



集团于期内继续围绕「立足大湾区,深耕东莞,布局华南,华中及华东地区」的使命,把握趋势,重视城市发展潜力,进而不断增加土地储备及提升城市发展潜力。截至2021年6月30日,集团拥有3,578,982平方米土地储备,分布于12个城市,26个项目及5块土地。期内,集团新增的土地储备总建筑面积达约58.2万平方米,分布于5个项目。



城市更新项目方面进展良好,期内新增1个城市更新项目完成供地目标,即沙田稔州片区项目,占地面积约77,321平方米;樟木头宝山项目及虎门新湾项目进展顺利,预计年内将完成供地目标。



与此同时,新增1个前期服务商,即东莞洪梅洪屋涡片区项目,占地面积约485,300平方米。至此,集团已取得8个项目的前期服务商资格,占地面积约204万平方米。另有12个项目正在推进获取前期服务商,涉及更新单元用地面积约280万平方米。集团会继续把握城市发展机遇,收购具有战略性区位优势的土地,并深化城市更新项目布局,致力成为大湾区城市更新领域中领先的发展商。



维持稳健财务管理 持续改善资本架构



集团的财务稳健,回顾期内总资产达人民币162.7亿元,净负债率为14.0%。评级机构联合评级授予集团「B+」评级,评级展望正面。未来,集团将通过经营活动所得现金、银行融资以及上市的所得款项净额来进一步改善资本债务结构,降低融资成本。集团亦将持续加强现金流管理,加快回款,提高资金周转率。



未来发展:紧抓机遇,深耕湾区,产城融合,产品提质



随着新冠疫情的影响逐渐减退,中国经济发展稳步提升。集团亦采取更加积极的销售策略,确立自身的战略定位,促进产业经济升级。集团将继续以「住宅开发为主营业务,以城市更新为核心、文旅康养和科创产业为双翼」的「一主一核两翼」业务格局,利用自身优势及雄厚资源以确保拥有充足且优质的土地储备,并通过联动上下游产业链条,为城市带来人居和产业的综合焕新,为客户提供更全面更多元化的「新生产」和「新生活」美好方式。未来,集团将继续提升集团综合竞争力,致力带来持续的回报回馈股东。







