Thursday, 26 August 2021, 12:37 HKT/SGT Share: 百融云创中报出炉! 上半年营收7.91亿元 三大核心业务加速扩张

香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 随着国内消费市场缓步复苏,金融业数字化转型进入关键“换挡期”,金融SaaS龙头百融云创(6608)交出一份难能可贵的中报答卷。



2021年上半年,百融云创实现总收入人民币(下同)7.91亿元,同比增长67%;毛利5.77亿元,同比增长67%,毛利率达72.9%;营收的增长以及稳定健康的毛利率,为公司未来的市场拓展和产品持续迭代升级造就了坚实的基础。



另外,因可赎回可转换优先股的公允价值变动损失36.97亿元,导致公司净利润为亏损36.39亿元;可赎回可转换优先股的公允价值变动并不反映公司实际经营业绩,且不影响公司经营现金流。公司经营利润为1.23亿元,去年同期为亏损1,426万元;调整后净利润0.99亿元,同比增长2612%,经营利润水平较去年同期显著提升。



领先技术成就品质服务 科技产品助力数字化转型



百融云创是中国领先的独立AI技术平台,作为最早进入AI技术赛道且拥有专注金融场景应用“基因”的企业,百融云创成功获得央行颁发的企业征信备案证书和通过公安部国家信息安全等级保护三级认证。公司依托云原生SaaS平台提供的产品及服务可嵌入至金融机构从获客、贷款发起、保险承保、存量客户运营到贷后管理的业务流程,为金融机构更智能的决策提供支持。截至2021年6月30日,百融云创累计为中国超过5100家金融机构提供服务,累计超2800家付费客户对公司的产品及服务进行付费订阅,其中超过90%的核心客户持续订阅服务,订阅单价升至355万元,增幅达25%。



三大核心业务加速扩张 精准营销业务营收规模大增



报告期内,百融云创数据分析服务能力持续提升。凭借自主研发的AI技术,百融云创为金融机构提供定制及针对特定行业的分析解决方案,得到了客户的认可和持续订阅服务,增长超过33%。



精准营销服务业务再度取得佳绩。今年上半年信贷市场结构性回暖,二季度该业务收入强势增长,中报实现收入2.46亿元,较去年年报大幅提升160%。



保险分销业务稳步增长。百融云创创建智能化客群关系管理平台,进行智能化CRM客群关系管理,使得保险经纪人的运营效率持续获得提升。今年上半年,百融云创的保险分销业务收入为2.43亿元,较去年年报时增长60%。



深受资本认可 未来长期价值可期



根据百融云创一季度表现,摩根士丹利已把百融云创股票纳入研究范围,给予“增持”评级。



摩根士丹利认为,目前市场低估了百融云创业绩增长前景,“先落地后扩张”的模式不断满足客户需求,促成了强大的客户基础。其投资报告称,预测百融云创整体收入在2021年达到13.97亿元,2023年将达到23.65亿元。



中金公司于5月11日给予百融云创“跑赢大市”评级,中金认为百融云创的核心竞争优势有助于创建可延展和可扩展的业务模型。中金预计,2021年预计营收规模達14.71亿元,2023年营收规模进一步升至24.89亿;调整后净利润将于2023年达到13%,至3.21亿元,预计2020年至2023年调整后净利润复合年增长率达59%。



大和证券认为,作为一家独立AI技术平台,百融云创发挥着金融机构与消费者之间的“智能路由”价值,连接起金融服务供需两端,拥有可拓展的SaaS式商业模式。



“十四五”规划提出,推进金融业信息化核心技术安全可控,维护金融基础设施安全。可以预见,随着我国金融“新基建”全面提速,金融机构对科技服务的强劲需求及科技服务的增长潜力将越来越大。百融云创将迎来新的机遇,龙头地位进一步巩固。同时,其自身的业务发展和能力都深受各路资本的认可,未来长期价值可期。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network