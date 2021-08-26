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来源 VCREDIT Holdings Limited 维信金科2021中期实现重大转亏为盈 总收入大幅上升56.2%至人民币18.80亿元 风险管理调整凑效带动出色表现

香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立在线消费金融供货商维信金科控股有限公司（「维信金科」或「集团」; 股票编号：2003.HK）欣然公布截至2021年6月30日止6个月（「期内」）未经审核之中期业绩。期内，集团总收入上升56.2%至人民币18.80亿元（2020上半年：人民币12.04亿元）。而集团经调整净利润( )录得人民币8.05亿元（2020上半年：经调整净亏损( )人民币10.42亿元），实现重大转亏为盈。董事会建议派发中期股息每股股份10港仙及特别股息每股股份10港仙。



期内，集团策略性完成了于2020年下半年起启动的风险管理调整，并将策略重点转移至更优质及近乎优质的客户，同时通过为客户提供多元化的渠道及优化客户体验，从而提高运营效率，增强对目标客户的识别及市场渗透。加上中国经济及市场状况改善，以及对消费金融产品需求的复苏导致贷款实现量大增，导致消费者的融资需求持续强劲，以致集团期内实现出色的经营表现及财务业绩。



集团主要透过纯粹的在线贷款发放流程提供分期付款信贷产品，当中服务包括「直接贷款」、「信托贷款」、「信用增级贷款撮合」以及「纯贷款撮合」。期内，交易总数目为1.7百万宗，信贷产品的平均期限约为9.6个月，平均贷款规模约为人民币13,091元。



策略变革见成效

透过结合改变于集团的策略重点及前瞻性管理扩大用户群，集团的注册用户数目达到103.5百万人，贷款撮合量实现大幅增长。而为触达更多目标客户，期内，集团扩大获客渠道网络及使用行业平台，与例如OPPO、小米及中国电信等新渠道合作。同时，为改善集团的逾期率及资产质量指标，集团以优质及近乎优质的客户群为目标，而该等指针目前较COVID-19疫情前的水平大幅提升，资产质量的良好成果乃由集团的信用风险模型迭代所推动。



资产质量不断提升

期内，集团又实施了新一代多源评分卡，以进一步提升了风险管理能力。集团基于不断变化的宏观环境及客户行为，于期内进行了复杂测试，为风险政策优化策略提供了更多见解。在资产质量的主要领先指标中，集团的首次付款逾期率( )于期内维持在与2020年第四季度首期款逾期率约0.4%的相若水平。同时，集团的一至三个月逾期率( )及三个月以上逾期率( )达到历史最低水平，分别由2020年第四季度的2.50%及2.86%下降至2021年第二季度的2.06%及1.40%。



具备稳定资金来源

截至本期间末，集团已与64家外部资金合作伙伴，当中包括商业银行、消费金融公司及信托等建立长期合作关系，确保稳定的资金来源，以满足客户未得到充分服务的借款需求。得益于稳固的合作，集团的资金成本持续呈下降趋势。此外，集团一直在探索与第三方担保公司及资产管理公司的潜在合作商机，以为产品运营、营销策略及信贷风险模型赋能，以确保集团的资金合作的灵活性和安全性。



展望

展望未来，维信金科作为一家以创新为导向的科技驱动型金融公司，将致力保持灵活、高效及规范的业务模式。集团将持续通过系统化营销策略、升级信贷风险算法及模型以及优化产品运营，满足集团优质及近乎优质客户尚未得到充分服务的信贷需求。同时透过积极简化及扩展信贷解决方案，提高服务能力，以及通过持续研发，提升以风险为中心的技术能力。在监管越趋收紧的环境下，行业前景仍然充满竞争，但凭借维信金科的灵活变革，审时度势的积极态度，配合集团充满活力的企业价值观和文化，相信未来可维持在业内的稳定增长。维信金科，让金融服务触手可及。



有关维信金科控股有限公司

维信金科控股有限公司（「维信金科」）是中国领先的独立在线消费金融服务提供商，拥有超过十年的行业经验。公司主要向未得到传统金融机构充分服务的优质及近乎优质借款人提供纯在线消费产品，产品的资金全来自持牌金融机构，有关融资结构有能力提供消费信贷服务予全中国客户。同时，维信金科为合作持牌金融机构提供各种风险裁量程度的解决方案及灵活的利润分享机制，以加强资金的可扩展性和可持续性。

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