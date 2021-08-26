Wednesday, 25 August 2021, 21:13 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐发布2021年中期业绩 获中国游戏行业多个「第一」 基于研运一体的自发行体系不断丰富产品品类

香港, 2021年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的移动游戏公司祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9990.HK），公布截至2021年6月30日止六个月（「报告期内」）的中期业绩。



财务摘要︰

-- 2021年上半年收益为人民币553.8百万元，较2020年上半年略有下降。

-- 2021年上半年毛利为人民币441.1百万元，相比去年同期基本保持稳定。毛利率由2020年同期的75.3%提高至截至2021年上半年的79.6%。

-- 2021年上半年经调整亏损净额为人民币47.1百万元。有关亏损主要由于为满足公司的业务扩张需求而导致研发开支增加，以及销售及营销开支增加。



营运摘要︰

-- 截止2021年6月30日，公司推出了16款精品手游，在逾170个地区市场发行了可支持14种语言的70多个地区版本。

2021年1月，公司推出了新游戏《梦想新大陆》，它是由虚幻引擎4开发的第一款回合制MMORPG手游，其上线首日即登顶中国大陆iOS App Store免费榜榜首。

2021年2月，公司的自发行手游《龙族幻想》欧美版本上线满一周年之际，公司推出了游戏大版本更新和新世纪福音战士EVA联动等活动，获得玩家的高度认可，流水长线稳定。

2021年3月，公司的首款SLG手游《鸿图之下》在日本及东南亚地区上线并由公司自发行，在日本地区获得iOS及Google推荐位、上线首周达到iOS App Store免费榜前五名。该款游戏于2021年4月在中国香港、澳门及台湾地区发行，上线首日即达到iOS App Store免费榜第一。此外，公司预计于2021年内在韩国、欧美地区自发行该款游戏。

-- 为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司预期于2021年下半年至2022年期间将在全球各地推出6款MMORPG、SLG及其他类型的手游。



2021年上半年，公司录得收益人民币553.8百万元，较2020年同期人民币601.9百万元减少8.0%，主要归因于报告期内首款SLG游戏在中国大陆以外地区自发行。与MMORPG游戏相比，SLG游戏有着较长的成长阶段，用来建立玩家群及取得市场覆盖率，在该阶段内玩家数量及充值的增长速度较为缓慢。报告期内，公司毛利为人民币441.1百万元，和去年同期基本保持稳定。公司的毛利率由2020年同期的75.3%提高至报告期内的79.6%，主要原因为开发与授权业务产生的收益占总收益的百分比提高，通常开发与授权业务的毛利率要高于综合游戏发行及运营业务。报告期内，经调整亏损净额为人民币47.1百万元。有关亏损乃主要由于为满足本集团的业务扩张需求而导致研发开支增加，以及销售及营销开支增加。



布局华东工作室为研发提供动力和引擎 现有游戏在行业中获得多个「第一」

研发一直是祖龙娱乐不断前进的动力和引擎。于2020年年底，公司在上海建立了辐射华东的工作室，吸纳以上海为核心覆盖江浙皖等周边区域的游戏业高端研发与发行人才，目前上海工作室已经有多位核心人员加入，项目正在稳步推进中。现在已形成北京总部、上海研发中心、成都和长春研发基地协同配合的研发布局。



公司主要专注于开发MMO、SLG及其他类型的手游，提供的成熟及经精心选择的热门手游组合风靡全球市场。截至 2021年6月30日，公司在逾170个地区市场推出16款精品手游，支持14种语言的70多个地区版本。公司的现有游戏在中国手游行业获得多个「第一」:《鸿图之下》是中国首款由虚幻引擎4 开发的SLG手游、《龙族幻想》是中国首款基于虚幻引擎4开发的真3D次世代MMORPG手游、《梦幻诛仙》为首批真3D回合制MMORPG手游之一及《六龙争霸》/《六龙御天》为首批真3D国战MMORPG手游之一。于报告期间，公司已于2021年1月推出了新游戏《梦想新大陆》，它是由虚幻引擎4开发的第一款回合制MMORPG手游。游戏通过虚幻引擎4技术打造了海岛、丛林、海底等多种各具特色的地域，并利用高光方向纠正技术，让PBR（基于物理的渲染）光照在回合的俯视视角下有更好的表现，其上线首日即登顶中国大陆iOS App Store免费榜榜首。公司首款SLG手游，《鸿图之下》于2021年3月31日在日本及东南亚地区上线并由公司自发行，在日本地区获得iOS及Google推荐位、上线首周达到iOS App Store免费榜前五名。该款游戏于2021年4月14日在中国香港、澳门及台湾地区发行，上线首日即达到iOS App Store免费榜第一。此外，预计于2021年内在韩国、欧美地区自发行该游戏。



丰富的游戏产品储备 发行运营工作稳步推进

祖龙娱乐的使命是做世界顶级的游戏公司，为全球游戏玩家服务。为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司于2020年10月发行了首款SLG手游《鸿图之下》，实现了SLG领域的成功拓展，公司预期于2021年下半年及2022年期间在全球各地推出多款的MMORPG、SLG及其他类型的手游。其中《诺亚之心》在2021年7月20日已经正式开启了首次封闭测试，这款基于虚幻引擎4打造的拟真星球开放大世界探索手游，不仅借助虚幻引擎技术强大的性能及表现力，为玩家打造了一个与众不同的无缝球形连续大地图，而且突破了传统MMORPG职业限制，多变的玩法让玩家获得更加自由的游戏体验。目前该款游戏正在进行进一步调优，计划于2021年内正式上线。



《项目C》是继《鸿图之下》之后，面向全球市场推出的又一款SLG手游。该款游戏源于西方魔幻题材的原创IP，国际化风格更为突出，采用美式卡通效果，游戏上手更容易，受众更广。该款游戏计划在2021年下半年进行海外测试，发行区域将采取先海外后国内的全球自发行方式，各项预热和推广工作正在积极推进。



《项目B》是一款引用国际IP打造的MMO手游，目前其IP授权和全球发行已分别与该IP电影票房收入超15亿美元的娱乐公司及腾讯公司达成了合作。目前该款游戏预计于2021年内进行对外宣发和测试工作，并于2022年进行全球发行。



《项目A》是一款女性向游戏，基于虚幻引擎带来的技术提升，其画面精度、材质复杂程度均达到了移动平台上的顶级水平。游戏中每件时装都经过祖龙娱乐艺术家们的反复雕琢，此外，还有剧情推演、养成和经营等多样玩法供玩家体验。该款游戏预计于近期启动宣传，并于2022年在中国大陆地区自发行。



祖龙娱乐有限公司董事长、执行董事兼首席执行官李青先生表示：「自成立之初，我们矢志成为世界顶级的游戏公司，持续开发各品类行业领先的精品游戏，为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验。2021年，祖龙娱乐已成功在香港交易所上市一周年，持续专注于开发MMO、SLG及其他类型的手游，提供的成熟及经精心选择的热门手游组合风靡全球市场。未来，随着手游类型由MMORPG扩张至SLG及女性向等多品类，和丰富多样的风格，全球发行各类手游，祖龙娱乐将在不断积累海外发行经验的基础上，积极拓展和布局在垂直领域的自研自发和研运一体的业务体系，为全球玩家带来最佳游戏体验，并致力为股东带来更大的回报。 」



关于祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中国领先的移动游戏公司，经历了二十余年研发经验的沉淀，始终秉持「成为世界顶级的游戏公司，持续开发及发行各品类行业领先的精品游戏，为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验」的愿景。于2021年6月30日，公司推出了16款精品手游，在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的70多个地区版本。其中有7款首月流水超过人民币1亿元，5款累计流水超过人民币10亿元，更有3款累计流水超过人民币30亿元。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表祖龙娱乐有限公司发布。如有垂询，请联络︰



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