俊和承办的菲律宾NOVALICHES至BALARA输水隧道4号项目顺利贯通

香港, 2021年8月25日 - (亚太商讯) - 属亚洲联合基建控股有限公司(股份代号:00711)旗下的俊和建筑控股有限公司(「俊和」)宣布在菲律宾承办的Novaliches至Balara之间的输水隧道4号(「NBAQ4」)项目于8月14日正式贯通,并于当日早上举行在线贯通仪式。上述项目是俊和在菲律宾的首个项目,亦是其进军东南亚市场的策略之一,为俊和的发展奠下重要里程碑。该NBAQ4项目作价53亿菲律宾比绍,是马尼拉水务公司(Manila Water Company, Inc.,「马尼拉水务」)历来承接最大型的供水基础设施项目之一,亦是马尼拉大都会区首个采用隧道钻掘机的项目。该项目完成后,预期新输水管将可改善马尼拉大都会东部地区原水输送系统的可靠和安全水平。俊和连同First Balfour, Inc.(菲律宾)及CMC di Ravenna(意大利)共同组成Novabala JV Corp参与有关项目,并于二零一七年八月签署其设计及建造合约。

隧道钻挖机「Dalisay」

俊和署理行政总裁马宝狄先生表示︰「我们很荣幸能够凭借集团在隧道及复杂工程项目方面的经验,为马尼拉的输水网络建设作出贡献。因应当地的限制,如交通挤塞及建筑技术水平较为有限,Novabala JV Corp自2017年与马尼拉水务签订NBAQ4设计及建造合约之后,曾先后探讨不同的施工方法。其后我们使用特别设计的土压平衡隧道钻挖机开发创新的解决方案,包含双铰接式护盾可用于80米的半径弯道,同时开发了特别预制的环状设计。我们期待NBAQ4项目的竣工,届时将能改善马尼拉大都会区人口最稠密地区的供水可靠性及长期供水服务。」



NBAQ4项目为马尼拉水务改善及扩建计划的一部分,覆盖East Concession Area,并与大都会水务设施及排水系统(Metropolitan Waterworks and Sewerage System(MWSS))配合运作。该项目包括在拉梅萨水库(La Mesa reservoir)兴建一个新的进水设施 -― 一条7.3公里长的地下输水管道通过Commonwealth Avenue,并在Balara滤水厂兴建导水设施。新输水管于2022年竣工后,将可向现有滤水厂每日额外输水10亿公升,以确保马尼拉大都会区的原水输送系统的可靠及安全水平。



俊和建筑控股有限公司

俊和建筑控股有限公司(「俊和」)成立于1968年,属亚洲联合基建主要成员,主力经营建筑及物业发展核心业务,具备承接大型综合建筑项目的专业能力。近期参与的香港大型基建项目包括中环湾仔绕道、莲塘/香园围口岸基础设施、港珠澳大桥旅检大楼、广深港高速铁路(香港段)及港铁沙中线等。俊和扎根香港半世纪,凭其卓越雄厚的建筑经验及实力,已将业务扩展至东南亚各国家,包括近年于新加坡购入建筑及工程咨询公司,以及于菲律宾输水隧道设计及建造工程等。



亚洲联合基建控股有限公司 (股份代号: 00711.HK)

亚洲联合基建控股有限公司(「亚洲联合基建」),于香港交易所主板上市,股份代号为 00711。集团旗下业务包括建筑工程及管理、物业发展及资产租赁、保安及设施管理服务、隧道管理、非专营巴士服务、以及医疗科技与健康。旗下子公司「俊和」为香港著名建筑承建商及物业发展商,凭借其卓越雄厚的建筑经验及专业实力,使集团紧握合适发展机遇,以提升集团整体盈利水平及创造更高投资价值。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network