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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2021年上半年及第二季度业绩公告 金山办公“多屏、云、内容、AI和协作”战略成效显著

游戏业务深耕精品化战略

香港, 2021年8月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（“金山软件”或“公司”，香港联交所股份代号：03888）于今日发布其截止2021年6月30日上半年及第二季度未经审计的业绩公告。



2021年上半年，金山软件的收益达人民币30.39亿元，同比增长17%。其中，办公软件及服务业务的收益为人民币15.57亿元，同比增长70%，网络游戏及其他业务的收益为人民币14.82亿元，分别占总收益的51%和49%。上半年毛利为人民币25.24亿元，同比增长16%；经营利润为人民币7.42亿元。



2021年第二季度，金山软件的收益为人民币14.80亿元，同比增长4%。其中，办公软件及服务业务的收益为人民币7.86亿元，同比增长47%，网络游戏及其他业务的收益为人民币6.93亿元，来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收益分别占总收益的53%和47%。毛利为人民币12.08亿元，与去年同期持平；经营利润为2.30亿元。



金山软件主席雷军先生表示：“上半年公司各项业务发展稳健，随着全社会数字化转型的不断深化，金山办公集团继续推进‘多屏、云、内容、AI和协作’战略。同时，在网络游戏领域，我们围绕精品化战略，继续加大研发，并不断拓展新的游戏品类”。



金山软件首席执行官邹涛先生表示：“2021年上半年公司收益保持稳定增长，总收益达到了30.39亿元，同比增长17%。其中办公软件及服务业务的收益增长强劲，2021年上半年收益同比增长70%，第二季度收益同比增长47%。2021年第二季度公司的总收益为14.80亿元，同比增长4%”。



办公软件及服务：“多屏、云、内容、AI和协作”战略成效显著，收入保持强劲增长



在数字化转型的时代背景下，公司持续发力“多屏、云、内容、AI和协作”战略，2021年上半年来自办公软件及服务业务的收益为人民币15.57亿元，较上年同期增长70%。第二季度的收益为7.86亿元，同比增长47%。伴随着信创业务已进入成熟期，客户采购需求持续旺盛，带动了信创业务收益爆发式增长。子公司数科网维与金山办公集团的整体协同性正在不断加强，流版一体化模式在行业应用中认可度不断提升，进一步完善了信创生态。



与此同时，云协作办公解决方案日益得到政府和企业客户的青睐，有效提升了政企客户的云化办公进程以及渗透率，从而带动持续性授权业务收益的强劲增长。



中小微企业市场也是金山办公集团的重点持续发展领域。截至2021年6月30日，已经有超过100万家中小微企业注册使用WPS+，覆盖了19个一级行业。7月份，金山办公集团举办了2021年开发者大会，围绕国产办公生态和标准建设，推出“文档中台”首个面向全球开发者的赋能性产品，助力中国政府和企业的数字化办公与转型。



在产品体验方面，金山办公集团持续优化用户的产品体验，通过云和协作服务的使用不断提升用户的粘性，继续扩大公有云市场的覆盖率，推动订阅服务业务的持续增长。本季度，WPS会员业务也上线了各类新功能，并持续优化用户体验。4月份，金山办公集团在武汉举办了以“万物生长”为主题的内容生态大会，通过进一步构建办公内容生态，加速WPS等核心产品从办公工具到服务的转型。



此外，2021年上半年，金山办公集团开启互联网广告业务转型。我们进一步调整了广告策略，减少广告在使用中对用户的打扰，提升用户的跨端协作体验。本季度，互联网广告推广服务收益随用户基数提升同比增长，但是在办公软件及服务业务的收益占比持续下降。



游戏业务：深耕精品化战略，积极研发拓展新游戏品类



2021年上半年，来自网络游戏及其他业务的收益为人民币14.82亿元，第二季度的收益为人民币6.93亿元。



第二季度，公司在网络游戏业务领域继续积极布局，在不断丰富核心剑侠情缘IP价值的同时，积极拓展新游戏品类。4月份，《剑网1：归来》手游在越南成功发布，凭借沉浸式江湖武侠体验和高自由度的丰富玩法，上线首月即登顶IOS和安卓双平台的RPG（角色扮演类游戏）游戏类目下载量排行榜，排名第一。5月份，自研FPS（第一人称射击）游戏《Bullet Angel》于东南亚首发，很快获得了谷歌的推荐。6月，与SQUARE ENIX合作的最终幻想IP新作《最终幻想勇气启示录：幻影战争》在中国大陆地区推出，既保留了历代正作的经典元素和玩法，又融入了策略角色扮演游戏中地形落差和元素相克等新式趣味体验，得到了Apple的推荐。



未来，公司在网络游戏业务领域将继续以长线战略运营经典IP，持续推进新游戏内容的研发和上线，巩固核心IP的生命周期与活力。网络游戏业务将举办旗舰端游《剑网3》重制版十二周年庆，开展一系列惊喜不断的庆典活动与缤纷新品福利，并推出精彩纷呈的资料片。年内，《剑侠世界3》手游将正式上线，在美术表现和核心玩法上实现全面升级。



金山软件主席雷军先生总结道：“2021年上半年，我们的核心业务保持稳定发展。未来，我们将持续加大研发投入，促进创新驱动，提升技术能力，不断开拓新产品和服务，为用户带来更加优质的体验。我们也将继续致力于业务的可持续发展，为股东带来长期的价值回报，携手合作伙伴实现共赢。”



关于金山软件有限公司



金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公及西山居两家子公司。随着“移动互联网转型”的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有6,000余名员工，在国内享有重要的市场份额。

更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com



金山软件投资者关系:

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