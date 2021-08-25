英皇钟表珠宝公布2021年中期业绩



香港, 2021年8月24日 - (亚太商讯) - 欧洲制钟表及高级珠宝之零售商翘楚－英皇钟表珠宝有限公司(「本集团」或「英皇钟表珠宝」)(股份编号：887)公布其截至2021年6月30日止期间(「本期间」)之中期业绩。



由于大中华地区的疫情防控已大致稳定，且各地政府的疫苗接种计划已于本期间取得进展，本集团整体上持续录得改善，总收入飙升122.4%至20.7亿港元(2020年：9.3亿港元)。中国内地的收入显著增长189.5%至7.0亿港元(2020年：2.4亿港元)，占总收入的34.0% (2020年：26.2%)。由于境内消费强劲反弹，本集团于本期间的中国内地业务超越了新冠病毒疫情前的水平，而其分部溢利翻了五倍至1.2亿港元 (2020年：0.2亿港元)。尽管访港旅客人数减少，但本地消费市场重拾升势，因此香港市场的收入增长70.3%至8.6亿港元(2020年：5.0亿港元)，占总收入的41.4% (2020年：54.1%)。



按产品分部划分的收入而言，钟表及珠宝分部的销售收入分别增加至17.5亿港元(2020年：7.0亿港元)及3.2亿港元(2020年：2.3亿港元)，占总收入的84.3% (2020年：75.4%)及15.7% (2020年：24.6%)。



毛利增加至6.4亿港元(2020年：3.1亿港元)，而毛利率为30.8%(2020年：32.8%)。由于收入增长及经营杠杆改善，本集团于本期间录得净利润1.3亿港元(2020年：净亏损1.1亿港元)。每股基本盈利为1.95港仙(2020年：每股基本亏损1.68港仙)。本集团宣派中期股息每股0.55港仙(2020年：零)。



于本期间，本集团的现金状况录得改善及处于净现金状况，因此其净负债比率(以银行借贷减去现金及现金等价物除以资产净值之比率计算)为零(2020年12月31日：5.1%)。



于2021年6月30日，本集团于香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚营运共98间店铺。于本期间，本集团于香港开设一间珠宝店，并于中国内地开设一间钟表专卖店，进一步扩大市场覆盖。



英皇钟表珠宝主席杨諾思女士表示︰「尽管国内仍有少量爆发病例，但中国的整体经济已快速恢复，为大中华地区的经济及奢侈品消费需求提供了坚实的支持。加上中等收入群体的扩张及受压抑的强劲需求被释放，本集团相信中国内地市场将成为本集团业务增长的重要驱动力。」



英皇钟表珠宝行政总裁吴冠强先生表示︰「本集团将通过谨慎扩张加强零售网络及业务经营，旨在扩大其于中国内地的足迹。与此同时，本集团将密切监控存货水平，调整产品组合及严格控制成本支出，旨在于未来实现可持续的业务发展。」



关于英皇钟表珠宝有限公司

作为零售商翘楚，英皇钟表珠宝(887.HK)自1942年在香港开业至今已逾75年悠久历史，业务包括销售享誉国际之欧洲制腕表及旗下「英皇珠宝」品牌之自家设计的高级珠宝首饰。凭借其代理齐全的钟表品牌、独特的市场推广策略以及遍布中国香港、中国澳门、中国内地、新加坡及马来西亚黄金地段的广泛零售网络，英皇钟表珠宝在全球各地中高收入人士的目标顾客群中已建立稳固的品牌形象。于香港投资者关系协会颁发的2020年香港投资者关系大奖中，英皇钟表珠宝荣获「最佳投资者关系公司—小型股」、「最佳投资者推介素材—小型股」及「最佳投资者团队—小型股」奖项，以表扬其在投资者关系沟通方面之努力。于2019年11月，“英皇” 及 “英皇钟表珠宝” 于中国内地被相关公众所熟知，并得到国家知识产权局跨类别的保护，印证其于中国广泛的认受性及品牌价值。有关详细资料，请浏览其网站︰www.emperorwatchjewellery.com。



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