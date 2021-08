中国罕王（3788.HK）中期股东应占溢利同比大增88% 派息每股0.06港元

香港, 2021年8月23日 - (亚太商讯) - 中国罕王控股有限公司(「中国罕王」或「集团」;股份代码:3788.HK)宣布公司及其附属公司(「本集团」)截至2021年6月30日止6个月(「期内」)之经营业绩。



罕王从2019年开始进一步延伸产业价值链,成为风电行业优质材料供货商。期内,罕王业绩靓丽,实现收入15.835亿元(人民币,下同),归母净利润大幅增长88%至约3.2亿元,每股盈利为16.5分,同比上升75.53%。2020年初公司已宣告每年将不少于集团当期净利润总额的30%直接回馈股东,董事坚守承诺,与股东共享公司发展之成果,宣派中期股息每股0.06港元,中期派息比率30.64%。



风电行业景气度高,高纯铁业务持续受益

高纯铁业务通过2019年和2020年末的收购,年产能由66万吨提高至93万吨。2021年上半年高纯铁产量达到35.6万吨,同比增加10.56%;销量33.1万吨,同比增长34.55%。产销量的提升,使得高纯铁业务收入大幅增加67.4%至12.866亿元,毛利亦大幅增长60.66%,进一步巩固本集团在风电球磨铸铁市场的龙头地位。



2021年上半年,风电装机维持高景气,国内外对生铁需求维持高位,带动高纯铁销售价格及原材料价格均大幅上涨。风电趋势朝大功率、大叶片风机发展,大型化显著降低单位成本。海上风电发展速度高于陆上风电,预计2021年出货量可达到8GW。本集团通过规模化生产及技术改造的手段控制成本,提高高纯铁产量。得益于自有高质量铁矿资源,罕王高纯铁进一步固化自身产品低杂质、抗拉伸、抗腐蚀的优势提高产品附加值,扩大市场占有率和用户依赖度。



铁矿业务纵深并行 低成本竞争优势凸显

2021年上半年,国内、海外需求共同修复,工业企业利润修复加快。中国强劲的钢铁产量与海内外偏弱的供给弹性使得铁矿石价格上涨,国内铁矿石呈现供需双旺、紧平衡状况。本集团铁矿资源品位高,质量优,所生产的铁精矿品位稳定在68%以上,具有天然资源优势。



中国罕王深耕铁矿行业近三十年,拥有经验丰富的管理层及稳定的运营团队,通过严控贫化率、合理安排采矿工程、加强现场监管,并利用数字化管理等多种方式增产增效,使得产量高于预算并且在出矿量减少的情况下有效地控制了采矿成本。2021年上半年平均单吨铁精矿的现金运营成本为373元,继续维持铁矿低成本、低杂质的竞争优势。受益于铁矿石价格上涨,本集团2021年上半年铁精矿平均销售价格为1237元╱吨,同比上升63.62%。进而铁矿业务实现毛利4.92亿元,同比增长39.79%。铁矿业务持续为集团提供强劲的现金流。



金矿增量可观,开采进程稳健推进

黄金价格受货币政策、供需、避险等多方面因素影响,黄价上半年呈现震荡形态。随着经济的复苏,2021年第2季度大部分时间的涨幅被6月下旬的大幅回调所抵消,截至2021年6月30日,金价下跌了6.6%。随着美国经济增长速度高于预期,美联储将不得不提前缩表,美元金价短期内有下行压力,但未来黄金作为一项有效的风险对冲资产仍将具备很大吸引力。



2021年上半年,罕王在澳洲PGO金矿项目开发方面取得重大进展。罕王澳洲完成了包括空气发循环和金刚石钻探钻孔共计108个,总钻探进尺16,558米。新的资源更新是基于以上探矿工程成果以及对全部钻探结果进行新的地质解译而估算得出的。按JORC标准估算,本集团总金资源量增加至278.5万盎司,同比增加30.02%;储量达到146.3万盎司,同比增加527.90%。其中,Rustlers Roost金矿床的资源量达到197.5万盎司,同比增加48.27%;储量达到113万盎司,剥采比仅为1.55:1。重要的是,所有新增储量均为露天开采金矿储量,其中91.87%的储量位于Rustlers Roost露天矿。Rustlers Roost已获得金矿露天矿坑的排水许可证,环境影响评估研究报告和预可研即将完成。



另一方面,Tom’s Gully和Quest 29金矿床距离储量最大的Rustlers Roost金矿床约10公里,适合统一管理运营。总而言之,Mt Bundy金矿项目拥有140.5万盎司的黄金储量,具备了建设年产黄金10万盎司以上、矿山寿命超过10年的可靠保障。本公司正在Mt Bundy金矿项目的Quest 29金矿床进行新一轮的预算为600万澳元的钻探计划,配备3台钻机,以进一步增加黄金资源量和矿石储量为目标。



展望未来,在国家“碳中和、碳达标”政策指引下,风电行业通过风机大型化和技术革新,度电成本下降明显,风电行业迎来进一步发展,截至2021年6月底,全国风电累计装机达到292GW,同比增长34.6%; 其中陆上风电累计装机281GW、海上风电累计装机11.13GW。而风机大型化和海上风电的发展,对原材料的质量有更高要求,因此罕王所生产的高质量风电球磨铸铁,作为风机底座和轮毂等铸件原材料提供商将长期持续受益。同时,也将继续深耕澳洲,重点关注黄金及战略性金属的并购机会。



关于中国罕王控股有限公司(股份编号:3788. HK)

中国罕王控股有限公司(03788.HK)于2010年8月2日在开曼群岛注册成立,于2011年9月30日在香港联交所挂牌上市,是一家拥有20多年运营历史的国际化矿业及金属集团公司,主要在中国和澳大利亚从事铁矿、金矿等矿产资源的勘探与开发及高纯铁冶炼。依托于自有铁矿资源禀赋,所生产风电用球墨铸铁质量出众,为中国风电球墨铸铁市场第一大供货商,同时亦为汽车、航用发动机、核装备等中国高端制造业提供优质原材料。





