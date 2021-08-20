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来源 Solomon Systech (International) Limited 晶门半导体有限公司2021年上半年业绩令人鼓舞 成功优化产品结构 净利润同比增长143.1%

香港, 2021年8月19日 - (亚太商讯) - 晶门半导体有限公司（「公司」；港交所股份编号：2878）今天公布公司及其附属公司（统称「集团」）截至2021年6月30日止6个月（「回顾期内」）之中期业绩。集团录得令人鼓舞的成绩，本公司拥有人应占溢利10.7百万美元，较去年同期相比强劲增长143.1%，主要是由于集团优化产品结构的策略，把重点放在毛利率较高的产品上。总销售额显著增长27.7%至74.8百万美元。集团的付运量总额约为209.4百万件，录得19.3%的升幅。毛利较往年跃升92.4%至29.1百万美元，毛利率达38.9%，上升13.1个百分点。整体订单出货比率为2.0。



财务摘要:

-- 销售额上升约27.7%至74.8百万美元

-- 毛利为29.1百万美元，跃升92.4%

-- 毛利率为38.9%，增长13.1百分点

-- 本公司拥有人应占溢利净额为10.7百万美元

-- 每股盈利为0.43美仙（等同于3.33港仙）

-- 订单出货比率为2.0



业务回顾

凭籍集团领先的创新能力及对市场趋势的灵活把握，我们在2021年上半年取得了令人鼓舞的业绩和表现。我们优化了产品结构，重点放在那些受惠于不断变化的市场趋势，包括毛利率更高的新兴需求产品上。



新型显示

集团的新型显示（「ND」）产品主要指本公司之双稳态显示器产品。双稳态显示是一种非传统的显示技术，显示设备通过反射环境光来照明。2021年上半年，在设计和开发过程中，集团研发团队排除万难，成功实现对多重驱动电压的操控。新一代电子纸显示器Spectra™ 3100的成功面世，正好呼应了集团一直坚定不移、向前迈进的决心，以及达成目标、超越自我的毅力。集团预视电子纸显示技术的发展潜力，并且从未停止对最新技术的研究。Spectra™ 3100在 2021年上半年与元太科技合作，推出的新一代墨水技术平台，充分印证了集团在技术上的进步。



此外，集团在2021年初从两间领先的电子货架卷标系统集成解决方案供货商获得了一项重大电子货架卷标项目。预计装有晶门半导体显示IC的电子货架卷标将在2022年开始在欧洲顶级超级市场大规模推出，每年将有大约1,000万件电子货架卷标供应。



OLED显示

OLED显示产品包括PMOLED双稳态显示产品、micro-LED/mini-LED产品和OLED照明产品。值得一提的是，晶门半导体是全球最大PMOLED显示驱动器IC厂商，其于2020年付运量占市场份额超过70%。PMOLED最为明显的应用领域为全世界最流行的家用电子游戏机遥控手掣，其亦在中高端智能手机中拥有较大市场份额，带动了对高速、低功耗接口的需求不断增加。PMOLED 触控与显示驱动器集成（「TDDI」）芯片展现了巨大的市场潜力，其一直为集团的主要开发目标之一。特别是在2021年，中国移动设备需求和消费意欲持续高涨，并最终帮助推高集团OLED显示业务的销售额。



在回顾期内，集团开始投产全球首枚TDDI芯片SSD7317，其主要针对智能家居产品应用上，透过此创新突破，将用户体验提升至新境界。集团已完成相关的设计元素，并开始大规模投产该枚芯片，产品已应用于智能恒温电水壶。



疫情爆发后，全球各地的工作和居住环境都提高了健康标准，故手持式医疗设备在疫情期间的需求非常庞大，并因此推高了我们在回顾期间的OLED显示业务的销售额。



踏入2021年，集团将投入更多资源开发新的micro-LED产品，并希望在其市场领先的micro-LED显示器集成电路芯片(「IC」)解决方案上取得技术突破。集团提供从设计到量产的micro-LED显示IC全解决方案，具备专为micro-LED显示而设的最先进IP数据库，能够为micro-LED显示驱动器应用提供终极解决方案。集团已与业界领先的企业签署战略合作协议并已取得订单，为在不久将来大规模生产有关产品奠下基础。



移动显示及移动触控

集团的移动显示及移动触控（「MDMT」）产品包括In-Cell TDDI IC、TFT显示驱动器IC、STN显示驱动器IC、MIPI桥接IC，以及触控屏控制器IC。



2021年上半年，集团开发多枚新型驱动器产品和订制IC，并推出于可穿戴设备中应用的物联网TDDI。该产品为全球首枚可于物联网和可穿戴设备中应用的TDDI芯片，具有优秀触控和超低功耗性能。同时，鉴于大众对游戏体验的质量和速度的需求不断上升，集团亦已进军游戏控制器领域，并已设计出触控控制器IC，力求在最新一代游戏机控制器中，达到世界第一的顶峰。依托独特的技术创新，游戏机触控控制器IC将可在未来两至三年内持续带来销售收入。除此以外，集团亦与一间领先的中小型TFT-LCD显示器面板厂商以独家合作伙伴形式联合开发的人机接口显示平台。



大型显示

除了ND、OLED及MDMT产品之外，集团还有供应一系列显示产品，如大型显示（「LD」）产品，当中包括用于电视、显示器和其他应用程序等的大型TFT显示驱动器IC。在LD驱动IC业务中，集团在回顾期间向165Hz高的刷新率游戏显示屏和8K电视启动了其高速点对点(P2P)显示驱动程序IC。我们将继续其营销计划，以推广这一领域的更高功能显示IC。



展望

我们已做好准备，抓紧瞬息万变的市场环境和日益殷切的需求所带来的巨大机遇。我们矢志扩大我们的市场份额，维持世界领先和具有全球影响力的半导体企业之一的地位。鉴于半导体行业面对晶圆产能不足而存在不确定因素，本集团在未来几年须面对各种挑战。预计在2021年及以后，显示器集成电路的价格将继续上升，因为更多企业急于从晶圆代工厂获得供应，以确认其生产不会中断。



为了克服价格上涨的压力，本集团将立志提高产品质量和开发。在PMOLED可穿戴设备、智能家居解决方案和IoT／AIoT解决方案的需求带动下，市场需求正快速上升，当中有赖PMOLED具备增强显示质量、可弯曲性和透明度等独特特征。同时，消费者追求产品的多功能性和轻量化设计，迫使品牌商寻找具有独特功能的复杂IC解决方案。



此外，mini-LED显示器具备成为下一代主流的潜力。本集团对mini-LED显示器的前景持乐观态度，并正加紧研究，为mini-LED显示驱动器应用提供终极解决方案，以及不断增加资源以实现技术突破。



晶门半导体有限公司行政总裁王华志先生表示：「我们很高兴看到在回顾期内出现令人鼓舞的中期业绩表现和显著的销售增长。在我们员工的不懈努力贡献下，我们的业务结构和产品组合已臻成熟和多元化。在2021年下半年，IC显示产品需求仍然强劲，本集团将继续满足客户不断的订单及需求。本集团也将继续致力于产品创新，巩固我们显示业务的市场领先地位。我们将承载着消费者、股东、员工和商业伙伴的期望和信任，努力实现可持续增长，以实现股东回报最大化的目标。」



传媒查询：

李凯雯

企业传讯经理

晶门半导体有限公司

电话：(852) 2207 1672

传真：(852) 2207 1372

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冯嘉莉

总经理

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