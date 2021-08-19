科轩动力赞助香港理工大学氨动力汽车研究项目



香港, 2021年8月18日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商科轩动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「科轩动力」或「集团」）欣然赞助香港理工大学，进行氨动力燃料电池电动汽车香港计划，并支持其研发氨燃料应用于电动小巴等较大型的公共汽车。

科轩动力主席张韧先生（左四）表示：「科轩动力对香港理工大学电机工程学系郑家伟教授（右三）领导的氨动力汽车研究项目给予大力支持。我们相信这项研究的结果不仅为氨能在新能源汽车的应用提供借鉴，亦有利清洁能源的普及，进一步促进社会、经济、环境的可持续发展。」

是项研究计划由香港理工大学电机工程学系及应用物理学系合力进行，旨在研发一种比锂电池的储能效能更高、比氢电池更安全，且达致零碳排的氨动力燃料电池，用作推动轻型电动车。



科轩动力主席张韧先生表示：「科轩动力作为新能源汽车业的一员，积极支持绿色环保及新能源动力汽车的研究，很高兴香港学界率先就氨动力汽车项目进行研究，所以对香港理工大学此项计划给予大力支持。我们相信这项研究的结果不仅为氨能在新能源汽车的应用提供借鉴，亦有利清洁能源的普及，进一步促进社会、经济、环境的可持续发展。」



科轩动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示：「氨燃烧时不会释放二氧化碳，而且制造、存储和运输氨能的过程相对简单，安全性也高，氨动力是未来新能源汽车发展的新方向。我们积极产销电动车之外，亦不断自行开发新技术，及支持香港理工大学等机构进行新能源汽车研究，以推进新能源汽车的发展，缔造更环保的现代城市生活。」



关于科轩动力（控股）有限公司（股份代号：476）

科轩动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地，并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



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