国美零售深化在线线下融合 大股东增持突显信心

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|Wednesday, 18 August 2021, 08:40 HKT/SGT
|把握「内循环」战略机遇
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香港, 2021年8月18日 - (亚太商讯) - 在全球政经环境愈趋复杂的背景下，中央政府近年多次强调「内循环」经济概念。「十四五」规划已明确提出，中国要构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此经济发展基调下，内需消费必将成为中国未来经济增长的重要引擎。
随着全球疫情持续及「宅经济」的二次兴起，消费者的在线购买模式进一步深化升级，从单纯的电商超市消费已转向个性化定制消费。零售企业正就此趋势持续深化转型，探索新消费需求下的新零售模式。持续数字化升级无疑为大势所趋，但需留意新零售浪潮是讲求在线线下的虚实整合，而非单一侧重于在线渠道。加上中央政府近年对互联网平台、电商销售持续收紧监管，零售企业的发展方向将以虚实零售双平台融合发展为基础，相互联合推动。深耕行业34年的零售品牌国美零售(0493)深明此道，近年积极推进第二阶段的「家•生活」战略转型，全面构建在线线下双平台融合的新零售生态圈，推动集团长期持续发展。
国美积极打造零售生态死循环，构建在线、线下、供应链、物流、大数据&云平台、共享共建六大平台，实现互助互补。在在线赛道方面，国美以创新玩法娱乐化「真快乐」APP为基础，主攻零售消费新生代。根据公司2020年年报显示，于2021年首季度，「真快乐」GMV同比预计增长近4倍，MAU稳定在4,000万规模，DAU达到近千万，反映庞大增长潜力。在线下门店方面，国美已实现全国门店网络覆盖。去年底，共拥有 3,400余家线下门店，覆盖超过500个主要城市。
高溢价大幅增持 大股东对国美前景信心十足
虽然刻下疫情阴霾未散，国美仍未放慢发展步伐。公司早前公布，拟向国美管理租用三处位于北京和长沙的物业──包括国美商都、湘江玖号及鹏润大厦，租赁期最长达19年。租金将通过向控股股东配发新股及出售一间全资附属公司的100%股权形式支付。此举将有助国美在重点城市的黄金地段打造本土化「一店多能」的大型城市展厅。
值得注意，是次新股的发行价为港币2.11元，较国美上周五收市价0.83元溢价约154.22%，新股将占扩大后公司已发行股本约29.40%。控股股东愿意以如此高溢价进行大规模增持，可见其对公司未来长远发展前景极具信心，同时认为现时公司估值被大幅低估。是次租赁协议将以配发新股代替现金支付，使公司在扩张业务过程中，并不会对资金流动性产生任何压力，更能降低公司的资产负债率，提升资本管理效率，令整体财务情况更为健康稳固。
是次国美大举推进长期租赁协议亦呼应了国家扩内需、促消费的战略发展方向，与国策有着极高的契合度。预料随着「真快乐」APP平台愈趋成熟，线下全场景「一店多能」平台愈趋完善，国美有望把握「内循环」带来的新机遇，乘势而上。
话题 Press release summary
部门 消费者
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