Monday, 16 August 2021, 22:49 HKT/SGT Share: 中原建业（9982.HK）公布2021年中期业绩 收入增长32%，派息比例高达65% 大中原战略为根基 开拓省外主要市县

香港, 2021年8月16日 - (亚太商讯) - 中原建业有限公司（「中原建业」或「公司」；股份代号：9982.HK），一家中国领先的房地产代建公司，今天公布截至二零二一年六月三十日止(「回顾期」)未经审核中期业绩。受惠于国内地产行业持续回暖及公司之大中原战略。于回顾期内，中原建业收入为人民币约6.35亿元，较去年同期增长32%；净利润为人民币约3.62亿元，较去年同期增长20%；核心净利润为人民币约3.80亿元，较去年同期增长25.6%；每股盈利约为0.12元，上升17.8%。董事会宣布派发截至二零二一年六月三十日止中期股息每股8.60港仙。



2021年上半年，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏。中国经济出现强势复苏态势。于回顾期内，中原建业在管项目250个，累计进驻116个市县，其中省内99个市县；省外6省、17个市县，项目涵盖河南、安徽、山西、陕西、河北、新疆、海南七省。公司在管建筑面积达3,008.5万平方米，较同比增长25.2%。新签约代建项目52个，面积573.4万平方米，同比增长21.5%；其中省外在管面积225万平方米，同比增加145.0%。



秉承母公司建业集团综合能力持续提升、品牌影响力不断扩大、河南根据地不断巩固、团队信心不断增强。同时在集团的省域化战略、新蓝海战略的基础上，启动了大中原战略，中原建业作为建业集团大中原战略的排头兵，积极推动大中原地区的项目投资拓展。



于回顾期内，公司主力开拓河南省项目，该部分收入录得人民币约5.96亿元，同比增长26.5%，而河南省外项目收入录得约人民币3,863万元，同比增长307.8%。



中原建业有限公司主席兼非执行董事胡葆森先生表示：「中原建业除了自身发展优势外，更受惠于中国经济出现强势复苏态势。作为内陆开放高地的河南省，近几年综合交通枢纽优势不断提升，产业转型升级强力推进，中原城市群带动城乡一体发展、释放巨大市场需求。另一方面受益于房地产市场的政策环境和趋势演化，房地产代建市场拥有广阔的发展机遇。」



2021年上半年中国GDP同比增长12.7%，世界银行预计全年中国经济增长8.5%，为企业的发展提供了积极的利好环境。



今年5月27日，「让世界变轻」首届中国代建价值峰会发布《代建行业蓝皮书》，预测2021年代建行业渗透率将达4.8%，而相较于欧美国家20%-30%的渗透率，中国代建行业渗透率仍有5.2倍的增长空间，赛道广阔，未来发展前景可观。



展望未来，胡葆森先生表示：「行业赛道不断加宽，行业持续发展的潜力不断释放，公司将以产品和服务为中心，稳步推进项目全流程精细化管理体系，在管理红利时代，打造中原建业的核心竞争力，推动本集团由代建领先企业成长为领军企业。」





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