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来源 Quantum Solutions Co.,Ltd. 关于Quantum Solutions决定以EV业务为核心发展的原因及其在中国的EV发展计划

香港, 2021年8月16日 - (亚太商讯) - 于2021年6月21日发布的《资本与业务合作的谅解备忘录（上海凌康商务咨询有限公司）的通知》中，Quantum Solutions Co.,Ltd.（以下简称「集团」）已宣布与上海凌康商务咨询有限公司（以下简称「凌康」）签署与电动汽车（以下简称「EV」）业务相关的资本和业务合作谅解备忘录。并且，于2021年7月12日发布的《新事业的开始及与FOMM股份有限公司的资本・业务合作的通知》中，宣布在FOMM股份有限公司（以下简称「FOMM」）董事会批准发行准则的前提下，集团与FOMM进行关于电动车事业的资本和业务合作，并将把EV业务作为其5G和AI事业等关联事业的一环，开展集团新业务的发展。



集团目前还在与凌康及FOMM持续进行交涉与商谈，现阶段还未决定是否与该公司等进行资本和业务合作。然而，集团计划将EV业务作为其在中国业务的重点发展，原因包括：(1) EV的发展是一个全球性的趋势，集团认为此趋势将逐步取代过去40年的石油时代，进而成为未来30至50年的主流；(2) 虽然日本的EV产业发展相对迟缓，较已全面展开的中国、美国及欧洲延迟近2至3年，但集团相信，日本的EV产业将于未来几年内赶上这些国家；(3) 目前，与现今的美国和中国资本市场相比，在日本的资本市场尚未出现具有影响力的独立品牌电动车之上市企业，例如美国的Tesla的市值已经超过1亿美金，而中国的比亚迪的市值也已经超过1,500亿美金。在美国和中国仍有众多的EV上市公司，其股票市值都已达到极高的水平。未来，随着EV市场的认知度提升，EV业务将成为日本资本市场的重要版块；(4) 预计EV产业和无人驾驶的趋势、智能EV互联网的趋势以及EV产业的发展性等将刺激庞大的需求；(5) 虽然是日本的EV品牌，但目前日本EV的销售市场还未成熟，所以于现阶段迅速进入相对较成熟的市场，尽可能在短时间内壮大公司与品牌，是一个实际可行的策略。因此，集团决定将首先进入中国市场。



中国号称「世界工厂」，拥有全球最完善的汽车产业链，全球50%以上的汽车零部件制造都与中国有关，而世界上主要的汽车零部件公司均于中国设厂。因此，在中国设置生产据点将可提供最高的零部件供应稳定性，而且进口时亦不需要运输费和关税，可以大幅削减成本。另外，除了上述所提及的原因外，从销售等各个方面来看，在中国设置生产据点具有相当的优势，包括中国政府对EV事业拥有优待制度、中国本身为全球最大的市场，以及在中国开始生产后亦可向其他国家的大市场出口和销售。



综上所述，集团计劃以在中国的EV开发和生产为轴心，并从以下方向发展其EV业务。



(1) 短期策略：

透过在中国生产现有的车型，降低其生产成本，并将销售价格降低60%以上。



(2) 中期策略：

推出「日本品牌、中国生产」的新型小型EV车款，针对中国的小城市及广大乡村市场。



(3) 长期策略：

中国多间大型互联网公司已经宣布进军EV市场，预计于数年内中国EV市场将实现全面互联网化。集团将积极寻找能成为其合作伙伴的互联网公司来应对EV的互联网化。



【Quantum Solutions Co.,Ltd.公司概况】

公司名称：Quantum Solutions Co.,Ltd.（东京证券交易所第二部 代码：2338）

地址：东京都千代田区九段北1-10-9

代表者：董事长 邵 赟

资本金：2,559百万円

业务内容：内容开发和分销 软件合同开发

公司网址：https://www.quantum-s.co.jp/



新闻垂询：

Quantum Solutions Co.,Ltd.

Sylvia Chan

电邮: info@quantum-s.co.jp







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