高阳科技2021年上半年经调整净利增40%至港币3.12亿元

香港, 2021年8月12日 - (亚太商讯) - 中国领先的金融支付解决方案供应商 - 高阳科技(中国)有限公司(“本公司”;股份代号:818.HK)发布本公司及其附属公司(“本集团”)截至2021年6月30日止6个月(“报告期内”)未经审核之中期业绩。



业绩摘要

1、报告期内,随着全国疫情防控成效持续向好,经济活动相继恢复,本集团整体经营情况回归正常化。本集团支付交易额较去年同期增长15%至约人民币8,300亿元;

2、本集团依托“支付+SaaS”的业务架构,帮助小微企业全面提升经营效能,加速数字化转型,带动报告期内本集团二维码支付交易额增长超过2.5倍;

3、为进一步提升管理效率及效益,本集团于报告期内将“金融科技解决方案及服务”从“支付交易处理解决方案”分类中剥离。截至2021年6月底,金融科技解决方案及服务分类合作银行数量已突破14家,累计服务供应商达2,860家,帮助各级供应商累计融资超过人民币90亿元。



报告期内,本集团实现综合收入港币2,216.1百万元,较去年同期港币2,022.2百万元增加10%;分类EBITDA为420.1百万元,较去年同期港币316.8百万元增加33%,分类EBITDA增加主要由于全国疫情防控成效持续向好,经济活动相继恢复,本集团整体经营情况回归正常化。经调整溢利净额为港币312.3百万元,较去年同期的港币223.4百万元增加40%。



业务回顾

持续聚焦下沉市场数字化需求,“支付+SaaS”提升商户经营效率

在疫情催生的新市场需求背景下,各类场景和商户数字化进程加速,为本集团创造了新的机遇。随着全国疫情有效控制,消费活动稳步回升,报告期内,本集团支付交易处理解决方案支付交易额较去年同期增加15%至约人民币8,300亿元。分类经营溢利为港币280.1百万元,同比增加24%。截至2021年6月,本集团旗下主营支付交易处理业务的子公司随行付支付有限公司(“随行付”)累计国内活跃商户为340万户。



对于数字化手段相对缺乏的小微商户,本集团为其搭建完整的“支付+SaaS”生态,带动本集团二维码支付交易额于报告期内同比增长超过2.5倍。通过基于数据算法的用户运营、精准营销、财务分析等功能,帮助小微商户在全渠道生态系统构建自主的销售闭环,全面加速数字化转型。目前,本集团智慧开放平台已与超过1,000家SaaS服务商展开深度合作。



同时,本集团继续加大产品研发,于报告期内先后推出多款创新科技产品及解决方案,从获客、营销、经营、决策等方面多维度助力商户数字化改造。其中,“结行社区”、“结行好日子”及“结行智慧货架”分别向社区门店、菜市场及零售商家等多个领域的客户提供经营效益最大化的解决方案,以智慧赋能为核心,助力商户提升运营效率。



剥离“金融科技解决方案及服务”提升效益

报告期内,为提升管理及经营效益,本集团将“金融科技解决方案及服务”从“支付交易处理解决方案”分类中剥离。金融科技解决方案及服务主要包括:小额贷款、供应链金融、保理业务、信贷评估服务以及相关产品及解决方案。其中,小额贷款业务保持稳定,而供应链金融业务大幅增长,带动分类经营溢利扭亏为盈。报告期内,分类经营溢利为港币20.4百万元,而2020年上半年分类经营亏损为港币12.7百万元。供应链金融板块旗下产品包括随信云链、银企链、随票闪贴等。随信云链主要服务核心企业供应商;银企链是核心企业金融平台和银行的连结器,随票闪贴平台则是持票企业和银行的连结器。截至2021年6月底,本集团合作的银行数量已突破14家,累计服务供应商2,860家,帮助各级供应商累计融资超过人民币90亿元。



今年以来,监管机构对支付机构的风控能力提出进一步要求,下半年,本集团将继续把业务合规放在首要位置,对反洗钱等重点工作实施最严格标准,降低各业务线潜在风险,并积极准备、按时完成《非银行支付机构经营许可证》续展工作。



其他业务板块砥砺前行,寻求突破

- 信息安全芯片及解决方案:报告期内,分类销售额较去年同期略有上升,毛利率有所改善。目前,面对全球半导体供应链紧张的影响,本集团将积极开展各项研发专案,以及各产品的降本增效工作。

- 平台运营解决方案:报告期内,本集团成功与中移动金融科技公司续签产品开发、业务运营以及系统维护等相关合约,同时积极参与中移动各省公司及其他专业公司的相关投标项目。未来,本集团将继续夯实与中移动各项业务的支撑合作,也将积极拓展移动运营商体系外的技术服务机会。

- 金融解决方案:报告期内,中国内地市场,高阳金信重点致力于业务系统下移和跨境理财通业务产品研发;海外市场,高阳寰球完成了老挝外贸银行的核心业务系统投产,并成功签约哈萨克斯坦及柬埔寨两家银行IT系统的建设专案,重点研发之基于分散式、微服务技术架构的新系统也将于下半年陆续落实实施。

- 电能计量产品及解决方案:报告期内,本集团积极检讨相关国网招标工作,同时配合及跟进国家电网电科院就IR46电能表国标规范的研究和建设工作。



公司表示:“随着线上、线下融合及深耕细作的经营模式在数字化迭代中不断加深,本集团将充分利用自身深耕行业多年之优势,持续聚焦科技赋能,助力小微企业营商环境智慧升级。同时,灵活运用大数据、人工智能、区块链等前沿高新技术加强风控水平及合规工作效率,为股东、客户以及社会创造更大价值。”



*仅供识别



话题 Press release summary



部门 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network