Wednesday, 11 August 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical 荣获 Frost & Sullivan 2021 年亚太地区 CRO 最佳实践奖，以表彰其客户价值领导力

澳大利亚阿德莱德, 2021年8月11日 - (亚太商讯) - Avance Clinical 是澳大利亚最大的国际生物技术 CRO，荣获著名的 Frost & Sullivan 2021 亚太 CRO 客户价值领导奖，这是 Frost & Sullivan 连续第二次授予该公司亚太 (APAC) CRO 最佳实践奖。



Avance Clinical 是一家澳大利亚拥有的合同研究组织 (CRO)，24 年来一直为本地和国际药物开发行业提供符合全球监管标准的高质量临床研究服务。



Frost & Sullivan 表示，亚太地区的 CRO 市值目前为 60.1 亿美元，预计到 2026 年将达到近 110.4 亿美元，复合年增长率为 12.2%。



“该地区正在成为首选的研发市场，中国、日本、澳大利亚和韩国处于领先地位，到 2020 年将占亚太地区临床 CRO 市场的 16%，”最佳实践的 Supriya Lala Kundu 表示Frost & Sullivan 研究分析师。



这是 Avance Clinical 获得的第二个 Frost & Sullivan 奖项，该奖项在过去一年中在亚太地区取得了快速增长。



Avance Clinical 的首席执行官 Yvonne Lungershausen 赞扬了她在澳大利亚和新西兰由 150 多名临床试验专家组成的团队。



“我们已经证明，凭借 89% 的增长和超过 70% 的重复业务率，我们对黄金标准技术的关注与以解决方案为导向的临床专家相结合，是客户在这个快速发展、竞争激烈和高风险的行业中所需的组合。 Avance Clinical 对这一认可感到非常自豪。该奖项是对我们为客户提供价值的成功方法的真正认可。



客户谈到澳大利亚对临床试验支出提供近 50% 的金融退税激励措施的优势——但我相信真正的好处是节省时间。我们的生物技术客户可以利用澳大利亚监管程序的快速启动并获得早期临床数据，而无需先获得其国内 IND。对我们的客户而言，最终效果是他们可以通过比世界其他任何地方提前一年进入诊所来加快他们的临床计划，并节省大量相关成本。 “



Avance Clinical 专门支持生物技术公司的早期临床试验，在过去 5 年中进行了超过 195 项早期（第一和第二阶段）试验，涉及 105 个治疗适应症的 10,000 多名参与者。



根据 Frost & Sullivan 最佳实践研究分析师 Supriya Lala Kundu 的说法：



“自我们上次分析师审查以来，Avance Clinical 在过去一年中增长迅速，包括在澳大利亚和新西兰进一步扩展临床服务。其令人印象深刻的超过 70% 的重复业务率说明了其在该行业的客户价值和声誉，并且是 2021 年奖项选择的关键因素。



Avance Clinical 的客户是主要来自美国、英国、日本、中国、韩国、台湾、法国和德国的国际生物技术公司。这些客户正在寻求具有与全球主要 CRO 相同的经验和先进技术平台的优质 CRO，但在澳大利亚和新西兰采用灵活且以客户为中心的临床管理方法。



该公司提供来自 Oracle、Medidata 和 Medrio 等领先企业的一流技术，可实现全球所有主要监管机构都接受的快速高质量数据管理。



由 150 多名临床专家组成的经验丰富的团队在超过 105 种适应症方面拥有丰富的经验。



该公司被基因技术监管机构办公室 (OGTR) 认证为基因技术 CRO，使其能够扩展到疫苗和转基因疗法的临床试验。



澳大利亚在符合 FDA 标准的卓越科学和研究、先进的医疗保健以及在临床试验竞争较少的环境中接触患者的机会进一步加强了其作为临床试验目的地的优势。”



围绕 Avance Clinical 产品的主要 Frost & Sullivan 分析师发现包括：



- 财务业绩：在收入、收入增长、营业利润率和其他关键财务指标方面实现了强劲的整体财务业绩

- 客户获取：面向客户的流程支持高效、一致的新客户获取，同时提高客户保留率

- 运营效率：公司员工高效、快速且高质量地执行分配的任务

- 增长潜力：增长是由强烈的客户关注促进的，可以加强品牌并增强客户忠诚度

- 人力资本：对质量和客户的承诺是公司文化的特征，这反过来又提高了员工的士气和保留率

- 价格/性能价值：与类似的市场产品相比，产品或服务提供了最佳的价格价值

- 客户购买体验：购买体验的质量向客户保证他们购买的解决方案是针对其独特需求和限制的最佳解决方案

- 客户拥有体验：客户自豪地拥有公司的产品或服务，并在产品或服务的整个生命周期中获得积极的体验

- 客户服务体验：客户服务触手可及、快捷、无压力、优质

- 品牌资产：客户对品牌有积极的认知，并表现出较高的品牌忠诚度



在此处了解澳大利亚优势 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

想了解更多关于在澳大利亚开展您下一项研究的优势，请联系我们：https://www.avancecro.com/contact-us/



关于 Avance Clinical www.avancecro.com



Avance Clinical 是最大的优质全方位服务澳大利亚 CRO，在澳大利亚和新西兰为国际生物技术公司提供优质临床试验和全球公认的数据 24 年。



我们的客户是处于药物开发早期阶段的国际生物技术公司，他们需要快速、敏捷和自适应解决方案导向的临床研究服务。



弗若斯特沙利文奖

Avance Clinical 是 Frost & Sullivan 2020 年亚太 CRO 市场领导奖获得者和 2021 年亚太 CRO 客户价值领导奖获得者。



临床前到第 1 和第 2 阶段

Avance Clinical 凭借其经验丰富的 ClinicReady 团队提供临床前服务，直至 1 期和 2 期临床服务，利用高达 43.5% 的政府奖励回扣和快速启动监管流程。

CRO 拥有超过 105 种适应症的经验，可以为 FDA 和 EMA 审查提供世界一流的结果和高质量的国际公认数据。Avance Clinical 提供围绕特定客户需求设计的定制解决方案，而不是一刀切的方法。



技术

作为一家公司，我们专注于跨所有职能领域的最先进技术和系统，为我们的客户提供最有效的流程。 Medidata、Oracle 和 Medrio 只是我们的部分技术合作伙伴。



Media Contact:

Chris Thompson

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