香港, 2021年8月10日 - (亚太商讯) - 首长宝佳集团有限公司(「首长宝佳」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0103.HK)欣然宣布,根据集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核综合财务报告之初步评估,预期除税后溢利将录得不少于港币45,000,000元,较去年同期的港币35,863,000元增加最少两成半,主要由于钢帘线的销售量显著增加。



首长宝佳主要从事制造子午线轮胎之钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品。集团位于浙江省和山东省的两大生产基地,目前每年生产超过20万吨钢帘线。2019年起,集团开展滕州厂房扩展计划,投资建设新的黄丝设施,目标增加额外10万吨钢帘线生产能力,目前建设进度理想。集团亦将朝着发展为一个拥有年产量30万吨级以上精品钢帘线制造企业的目标迈进。



首长宝佳董事长兼董事总经理苏凡荣先生表示﹕「回顾2021年上半年,随着国内疫情大致受控,各行各业逐步回复正常发展。鉴于国内运输需求殷切,市场对轮胎的需求持续旺盛,带动钢帘线销售量显著增加,集团产品因而长期处于供不应求状态。面对庞大的国内子午线轮胎之钢帘线市场,集圑近年一直致力于钢帘线产能的扩张,务求在蓬勃的市场发展中捕捉市场机遇,站稳国内钢帘线一线厂商位置。展望未来,我们锐意继续生产优质钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品,多管齐下提升核心竞争力,扩大产能以满足现有客户群的需求,并进一步扩大客源,从而为我们的股东和投资者实现更高回报。」



首长宝佳集团有限公司

首长宝佳集团有限公司(0103.HK)主要从事制造子午线轮胎之钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品,于浙江省和山东省设有两大生产基地,目前每年生产超过20万吨钢帘线。集团多年来坚持提供优质产品,其产品供应全球超过20个国家,深获国际轮胎制造商的认可。集团于1992年4月于香港联合交易所上市,其主要股东实力雄厚,包括世界五百强企业首钢集团有限公司(北京国有资产监督管理委员会直接监督之国有企业)与其主要受控法团,Bekaert集团及李嘉诚基金会有限公司。透过持续提供优质钢帘线及钢丝产品及优化产品组合,集团致力成为中国钢帘线行业的三大独立生产商之一。



有关更多资料,请浏览:http://www.shougangcentury.com.hk







