兴业银行荣获2021年“亚洲地区最佳数字化财富规划私人银行奖”

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|Friday, 6 August 2021, 10:21 HKT/SGT
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香港, 2021年8月6日 - (亚太商讯) - 近日，兴业银行再获殊荣，被英国《金融时报》集团旗下《专业财富管理》（《PWM》）杂志授予2021年“亚洲地区最佳数字化财富规划私人银行奖”，标志着兴业银行私人银行数字化财富规划实力获得国际认可。
近年来，兴业银行持续推进数字化转型，在私人银行领域，该行以“顾问式咨询”为竞争力和驱动力，借助金融科技手段和线上线下渠道优势，重点从数字化赋能客户关系运营、金融科技引领财富规划和投资组合管理、智能化资产配置和搭建全条线覆盖的产品研究支持、科技赋能投研服务传达四方面加速推动智能化、平台化和场景化的数字化财富规划，满足不同客户的资产配置需求。
据介绍，该行自主研发了私人银行科技服务系统，赋能私人银行客户关系管理、数据分析和投资决策等各个环节。借助先进的金融科技手段，该系统有效将理财经理“风险评估－资产配置－产品选择－组合跟踪”四步销售流程标准化和系统化，同时依托“资本-资产”定价模型和财务规划理论，能够根据客户需求精准提供个性化资产配置建议。
围绕客户全生命周期需求，兴业银行通过人工智能、大数据、区块链、云计算等金融科技手段，推动私人银行财富管理产品、营销、运营、管理和服务的全面数字化、精准化、智能化，驱动业务及服务模式创新。在优化客户旅程上，已实现由客户需求驱动的、端到端的、全方位的体系规划，将前中后台的各项能力进行充分挖掘、有效衔接。
2020年，兴业银行私人银行首次发布“兴承优选”品牌，开创了国内私人银行产品筛选评价品牌的先河。兴业银行通过数字化技术赋能兴承优选和资产配置服务。私人银行客户可通过私行专属手机银行、微信公众号、网站等，及时查阅私行宏观经济、资产配置、细分行业研究、金融产品等领域的研究成果，并在手机银行端享受线上投资天气、财富体检、组合方案建议和一键购买服务。
当前，兴业银行正在推进新一轮五年发展规划实施，加快全面数字化转型，持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”。作为财富银行的重要支点，兴业银行私人银行数字化转型也驶入快车道。以手机银行为例，自2019年该行推出手机银行私行版以来，兴业银行私行客户主动发起的手机银行交易笔数增长约4倍。2020年疫情期间，积极利用线上直播的方式进行云路演、云推介、云答疑，全年累计开展近300场财富管理及增值服务线上直播活动。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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