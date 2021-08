继A轮融资之后，新光维医疗完成近4亿元B轮融资，加速全球化战略布局

香港, 2021年8月5日 - (亚太商讯) - 继完成A轮融资之后,随着内窥镜产品研发与商业化发展的加速推进,新光维医疗科技(苏州)股份有限公司(以下简称“新光维医疗”)今日宣布获得近4亿元B轮融资,本轮投资者包括Hudson Bay Capital Management、Prime Capital(涌金资本)等新增投资机构,老股东高瓴创投、礼来亚洲基金、经纬中国持续加持。本轮融资将持续用于内窥镜及相关领域创新产品的研究开发、产能扩张、国内外商业化推广等。



新光维医疗自成立之初即以全球化为重要战略,在中国苏州和日本东京均设有研发中心,推动产品的全球同步研发、专利申请、注册以及商业化进程,致力于打造全球领先的内窥镜及相关领域创新产品平台。本轮融资的顺利完成,充分体现了新投资者以及老股东对新光维医疗未来发展潜力的认可及持续发展的期待。



受分级诊疗推进、微创手术发展和人口老龄化等因素影响,内窥镜的市场需求和配置率快速上升。新光维医疗产品线布局全面,兼具硬镜、软镜,重复使用内窥镜、一次性使用内窥镜,白光内窥镜、荧光内窥镜等。目前已商业化产品包括3D图像成像装置、4K医用内窥镜摄像系统、4K-3D一体化内窥镜系统、4K鼻内窥镜、4K关节内窥镜、一次性使用电子宫腔内窥镜、一次性使用电子膀胱肾盂镜、一次性使用电子支气管内窥镜等。未来,新光维医疗将在不断推陈出新的同时,推动相关产品在中国、美国、日本、欧洲等国家和地区的同步认证,持续将产品推向全球市场。



新光维医疗的创新步伐一直领先于市场并引领行业发展,这是新光维医疗的研发实力与信心的体现。新光维医疗拥有全球前沿的技术,包括超高清成像技术(如4K成像)、3D成像技术(含单目3D和双目3D)、内镜耗材化技术(一次性使用技术)、特殊光成像技术(如荧光成像)、超细内镜成像技术等。未来,新光维医疗还将把现有技术融合,形成4K荧光、3D荧光等多元化产品矩阵。



新光维医疗技术创新的出发点是解决临床痛点,研发出临床医生真正需要的高质量产品。比如在4K医用内窥镜摄像系统的研发过程中,新光维医疗通过医工结合了解到腹腔镜手术过程中“镜子起雾、烟雾干扰”等临床痛点,成功研发出镜头前端加热功能,有效避免因温差产生的烟雾现象;通过信号处理技术实现摄像主机一键除烟雾的功能,有效去除烟雾干扰,提高手术效率。新光维医疗自主研发的一次性使用内窥镜,除了能有效解决交叉感染问题之外,图像质量也达到了重复使用镜的标准。此外,新光维医疗在产品研发过程中充分考虑了人体工学原理,其开发的一次性使用内窥镜不仅让临床医生左右手均可灵活操控,亦能满足临床医生在站姿或坐姿诊断的不同场景需要,有效缓解临床医生操作疲劳度,提高诊疗效率,造福更多患者。



不论成像清晰度、色彩还原度,还是镜体操作性、传导性、插入性等方面,新光维医疗产品的临床评价都达到了国际一流水平。过去几年,新光维医疗的产品在国内销售的终端医院多为国内三甲为代表的三级医院,从产品质量和效果等各方面对标国际大品牌产品。未来,除了坚持做高端国产的战略目标以外,新光维医疗也将推出针对各层级医院的普及型内窥镜系统,将具有国际领先水平的产品惠及全国各级医院。



未来,新光维医疗将持续以全球化为战略,深耕临床需求和痛点,与全球临床专家一起,共同促进内窥镜行业发展,让诊疗更加安全、有效和精准,从而让全球患者实现真正受益。





话题 Press release summary



部门 金融, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network