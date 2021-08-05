艾德韦宣战略升级为时尚品牌提供交互式数据绩效营销



香港, 2021年8月4日 - (亚太商讯) - 大中华整合营销解决方案提供商–艾德韦宣集团控股有限公司（「艾德韦宣」或本「公司」，连同附属公司总称本「集团」，股份编号：9919）今日宣布了公司的全新战略升级：时尚品牌数据互动营销集团。结合新增的直播电商及MCN/KOL事业部，以及原有的体验营销、数字营销及公关服务、战略升级为时尚品牌数据互动营销集团，为高端品牌提供交互式数据绩效营销，以把握国内快速增长的数字化商机。

战略升级为时尚品牌数据互动营销集团

在疫情影响下，愈来愈多高端及奢侈品牌开拓在线业务，以吸引高消费力的Z世代。有见及此，艾德韦宣新增了电商营销及MCN/KOL事业部，提供全局电商服务，平台包括天猫、京东、抖音、寺库、小红书、唯品会、微信小程序等，以及全社交媒体的MCN和KOL服务，涵盖直播、短视频、电视广告、商业代言和商业活动合作等，为品牌实现在线到线下营销的无缝连接，以更加数据驱动及销售导向营销的方式，提供有效的营销解决方案，创造双嬴局面。



为实现以上之战略升级，集团进行了以下之战略:



-- 成立MCN事业部Avant Plus，运用其于时尚领域的经验和资源，与多个明星及关键意见领袖（KOL）长期合作，当中包括著名影星畲诗曼小姐、时尚博主江南BoyNam和迪拜奶奶等数十位知名时尚界意见领袖，以协助他们建立社交媒体帐户，助力奢侈及时尚品牌的社交媒体口碑营销;



-- 与愿景娱乐成立合资公司（艾德韦宣控股51%），共同提供抖音KOL直播业务和品牌抖音运营合伙人（Douyin Partner）业务。愿景为抖音平台中直播、游戏、 电商业务领先的MCN机构，拥有签约全品类IP超十万人，覆盖服装、美妆、剧情、搞笑等多类别短视频内容，将产品利用抖音直播的形式进行销售，以销售分成的方式形成广告+电商的商业流量死循环。截至7月31日，合资公司已经完成超过20场明星直播，促成品牌GMV超过一亿人民币并预期实现盈利，预计将有利于利润提升，未来持续快速增长;



-- 与复星国际有限公司（股份编号：0656.HK）的附属公司复星时尚签订战略合作协议，以满足中国对奢侈品牌的新兴需求，探索拓展品牌的新业务模式及解决方案。此次艾德韦宣与宝尊电商（股份编号：9991.HK）共同战略投资复星时尚，艾德韦宣将作为复星时尚集团旗下所有品牌组合的首选一站式营销平台，同时探索在中国市场推出新品牌的机会，发掘并培养新品牌;



-- 此外，集团亦正积极寻找机会，以收购或合资公司的形式增强其于全局电商服务，提升数据科技能力、全面覆盖淘宝、京东、抖音电商平台，形成庞大的电商数据库，协助品牌提升在垂直领域的渗透，增加品牌电商代运营业务，形成新的收入来源;



-- 除数字化服务外，艾德韦宣集团旗下公司日前与香港置地所属公司签署意向合作备忘录，双方拟计划成立合资公司共同就上海徐汇滨江西岸金融城的相关场馆运营展开合作。徐汇滨江西岸金融城将建造成为上海的世界级滨水地标，汇聚时尚艺术、科技金融、健康生活、城市奢旅等多领域，集合世界各地顶尖品牌资源，全力打造首屈一指的全球新品首发地。



艾德韦宣董事会联席主席兼行政总裁刘锦耀先生表示：「随着奢侈品牌在中国电商渠道销量的显著增长，品牌在中国市场的数字化营销需求也不断变化，艾德韦宣多年来在奢侈品牌和时尚品牌整合营销方面积累了丰富的经验和高净值人群的消费行为数据。艾德韦宣透过是次战略升级时尚品牌数据互动营销集团， 将利用积累的营销经验和消费行为洞察，结合最新的直播电商、MCN等诸多新兴业务，帮助品牌增强与目标消费者的互动和销售转化，最终通过提高品牌销售额并通过分成方式增厚公司收入及利润。」



关于艾德韦宣集团控股有限公司

艾德韦宣集团控股有限公司是大中华区领先的时尚品牌数据互动营销集团，业务涵盖体验营销及公关服务、数字营销及电商服务、IP运营等，是大中华区服务奢侈品牌和时尚品牌最大的体验营销集团，市场占有率约7%，并于2020年1月16日在香港联交所主板上市。集团所有业务均以数据互动营销为核心，并不断加快数字化能力的全面营销布局，包括成立MCN事业部、为品牌提供效果营销及直播电商等，实现从营销到销售的死循环。









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