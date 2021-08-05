Wednesday, 4 August 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 DigiMax Global Inc CryptoHawk已经为订阅者提供2个月BTC的回报率为44.5%，ETH的回报率为22.1% Wealthsimple现已上市DigiMax股票

多伦多, 2021年8月4日 - (亚太商讯) - DigiMax Global Inc.（“公司”或“DigiMax”）（CSE：DIGI）（OTC：DBKSF）是一家提供人工智能（“AI”）和加密货币技术解决方案的公司，很高兴分享其在自 2021 年 6 月 1 日推出改进后的加密价格指标工具以来已有两个月。



在 6 月的第一个月，在比特币和以太坊分别下跌 7% 和 15% 的时期，DigiMax 为遵循指标的订阅者提供了 27% 和 13% 的正回报。



截至 7 月底，尽管比特币和以太坊在 7 月下旬都实现了强劲复苏，但 CryptoHawk 再次“捕捉到了波动性”，并在加密价格上涨时帮助投资者获得了强劲收益，就像之前的收益捕捉到的一样加密货币价格下跌的月份。



在 2021 年 6 月至 7 月的合并期间，比特币的净变化为 +5.1%，而以太坊在此期间下跌了 -3.6%。相反，CryptoHawk 为订阅者提供了比特币 +44.9% 和以太坊 +22.1% 的订阅回报。



CryptoHawk 正在继续证明，它不仅有助于“保护投资者免受加密责任的影响”，而且实际上有助于“投资者捕捉波动以获得巨额收益”。



CryptoHawk 的结果为启动位于开曼岛的基于 CryptoHawk 的加密基金奠定了坚实的基础，预计将于 2021 年 8 月底推出，正如之前宣布的那样。 该基金的预上市正在开始，目前在 24 个月内实现 10 亿美元管理资产（“AUM”）的既定目标似乎是现实的。



DigiMax 还高兴地注意到 WealthSimple 已开始在其网站上列出 DigiMax。 根据维基百科，“WealthSimple Inc. 是一家专注于千禧一代的加拿大在线投资管理服务。 该公司由 Michael Katchen 于 2014 年 9 月创立，总部位于多伦多。 截至 2021 年 2 月 19 日，该公司管理的资产超过 84 亿加元。”



关于计算

上述所有计算均假设每笔交易的投资金额恒定，报告的回报是在所述期间发送给订阅者的所有单个趋势指标的表现总和。这些回报假设投资者根据这些趋势指标进行多头和空头交易，并且回报不包括佣金成本，因为这些成本因每个投资者而异。比特币和以太坊的回报率是根据描述期间的第一天和最后一天的价格变化除以第一天的价格计算的。



关于 CryptoHawk

CryptoHawk 是一种人工智能驱动的价格趋势预测工具，任何有兴趣交易比特币或以太坊的投资者都可以使用它来获利。该工具有所不同，因为它使用人工智能和机器学习来从加密货币的波动中获取利润，而不是承担买入并持有投资的风险。在上涨和下跌的市场中，CryptoHawk 都有可能在交易时为订阅者带来更高的回报。总之，CryptoHawk 是一种 AI 解决方案，可以保护交易者免受波动的影响，同时让他们从中获利。



关于 DigiMax

DigiMax 是一家科技公司，致力于通过在各个垂直领域提供先进的金融、预测和加密货币解决方案来释放颠覆性技术的潜力。 DigiMax 是 IBM Watson 的官方合作伙伴，公司的工程团队在机器学习、神经语言处理、人工智能、大数据和加密货币技术方面拥有丰富的经验。



要了解更多信息，请访问我们的网站：https://digimaxglobal.com/ https:/cryptohawk.ai



联系人:

Martti Kangas

Investor Communications

647-521-9261

mkangas@digimax-global.com



Chris Carl

President & CEO

416-312-9698

ccarl@digimax-global.com



关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含“前瞻性陈述或信息”。前瞻性陈述可以通过以下词语来识别：预期、打算、计划、目标、寻求、相信、项目、估计、期望、战略、未来、可能、可能、应该、将和对未来时期的类似引用。本新闻稿中前瞻性陈述的例子包括，除其他外，关于公司和 Kirobo Inc. 未来计划、期望和目标的陈述。



前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中所示的结果和财务状况存在重大差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。公司可能不会实际实现其计划、预测或期望。前瞻性陈述和信息基于公司做出的某些关键预期和假设，包括关于 Kirobo Inc. 未来计划的预期和假设。前瞻性陈述包括以下内容：我们的现金流和收益的充足性、我们软件的好处和使用、我们软件的定价和可用性、未来融资和/或信贷的可用性，以及其他可能影响我们扩展此处描述的平台和软件的能力的条件、加密货币行业的需求水平和财务表现、法律法规的发展和变化，包括通过立法行动和修订的规则和标准加强对加密货币行业的监管加拿大证券管理局申请，安大略证券委员会和/或其他司法管辖区的其他类似监管机构，我们的技术网络（包括计算机系统、软件和云数据）中断，或我们的操作系统、结构或设备的其他中断，Covid-19 或其他病毒和疾病的影响关于公司的运营能力、消费者对公司产品和服务的看法、交易对手未能履行其合同义务、政府法规、竞争、关键员工和顾问的流失以及总体经济、市场或商业状况、技术的影响产品和行业的变化、Kirobo Inc. 完成其业务目标的能力，以及公司向加拿大某些省份的证券监管机构提交的披露文件中讨论或提及的风险因素，可在 www .sedar.com。鉴于这些风险、不确定性和假设，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。



我们在本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可获得的信息，并且仅在作出之日发表。除适用的证券法要求外，我们没有义务公开更新任何可能因新信息、未来发展或其他原因不时做出的任何书面或口头前瞻性陈述。



资料来源: DigiMax Global Solutions



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