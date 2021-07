险情就是号令，江西应用科技学院学子驰援郑州

香港, 2021年7月30日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593)连日来,一场历史罕见的持续性强降雨突袭河南,防汛形势十分严峻。近日,19名赣青突击队队员携带近百件救援装备驰援河南郑州。经队员自主报名,赣青突击队总队结合队员知识、技能等情况考虑,最终确定江西应用科技学院6名退伍军人陈坤、宁剑通、胡世伟、刘学钊、柯梓琦、左威同学出发赶赴河南郑州救援。



“我是2020年11月加入赣青突击队南昌总队的第一批成员,在7月22日接到总群通知,需要组织队员奔赴河南抗洪救灾时,我立刻报名并最终入选。从南昌到河南共800多公里,一路上我看到的,都是去往河南救灾的车队和运送救灾物资的车辆,一种民族自豪感油然而生,也为我自己是一名去往河南的救灾队员,感到无比得光荣和自豪。同时我也是一名退役军人,在去年退伍时就立下了‘退伍不褪色,若有战召必回’的誓言,现如今我也真正践行了这个誓言。”参加救援的陈坤同学说到。



柯梓琦说:“我们在前往救援现场的途中,路上都是全国各地的物资车和救援队,切切实实地感受到了人民的团结和祖国的强大。在救援过程中遇到了很多比较危险的情况,有的水域水流又快又急且水深在三米左右,这对我们自身的救援能力是一个很好的检验。”



据了解,在去年的7月,江西应用科技学院就在全省率先组建第一批高校青年突击队深入防汛第一线,213名团员青年积极主动投身防汛抢险,赴南昌市新建区铁河乡、昌邑乡参与抗洪救灾,以最快速度集结抗灾力量,争当防汛救灾的排头兵,为打赢防汛救灾攻坚战贡献青春力量,此次驰援郑州更是“应科速度”的一种体现。



据悉,赣青突击队是由团省委、省防汛抗旱指挥部办公室、省应急管理厅、省水利厅等单位共同发起、组建和管理的社会应急救援专业队伍。本次出征的队员主要是由以往参与过防汛救灾的退役军人、心理专家、医务人员等组成,具有丰富的实战经验。



