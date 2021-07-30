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来源 EC Healthcare 医思健康与Prenetics建立战略合作伙伴关系 引领医学未来

香港, 2021年7月29日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团与Prenetics Limited（「Prenetics」）就拟建立战略合作伙伴关系签署谅解备忘录，合作将重点推进形成「健康经济生态合作」，即结合公司的健康数据和 Prenetics 的创新基因及诊断测试服务以引领医学未来，领导预防医学、精准医学、药物发现以及政府健康政策指导发展。



就此次合作，(i) 医思健康作为 Prenetics线上业务指定的线下履行合作伙伴； (ii) Prenetics将授予集团独家许可，在大湾区的医疗市场使用 Prenetics 品牌the CircleDNA 及Circle Medical的若干产品进行营销和销售；及 (iii) 集团将和Prenetics在营销和运营方面进行合作以推进Prenetics基因及诊断测试产品在大湾区的销售；(iv) 集团及Prenetics将共同开发所需的数码解决方案以提升健康数据和基因组数据资源的整合。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉表示︰「集团很高兴可与Prenetics建立伙伴关系，通过是次合作，集团希望通过使用 Prenetics 测试服务将公共领域的流量引进集团大健康闭环多元健康服务板块，同时有助结合以血液检测为基础的健康数据和以风险预测的基因组数据，为病人带来全方位之健康检视，形成「健康经济生态系统」，创造更佳市场价值。集团相信，此次合作可促进集团与 Prenetics 之间的交叉销售协同效应，为集团现有之医疗，医美以及养生等业务提供新收入来源及新客源，及透过完善预防和精准医疗服务提供的范围，提高集团现有顾客的忠诚度。」



Prenetics行政总裁兼联合创办人杨圣武表示︰「我们很荣幸能够与香港最大非医院医疗集团医思健康达成合作。通过整合基因测试服务和医思健康之健康检查及相关医疗服务，将首次实现基因及健康数据结合以为病人提供全面健康分析检视。我们的使命从来都是预防而非治疗，此次合作将有助我们改革个人化健康照护行业。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所及专业健发中心发森。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



关于Prenetics

Prenetics 是一家全球领先的基因及诊断测试公司，由富有远见的企业家杨圣武先生引领500 多人的团队在 10 个国家开展业务。Prenetics获阿里巴巴香港创业者基金、平安创投、Apis Partners 等注入超过8,500万美元的战略资金。 迄今为止，Prenetics 已在香港和英国进行了超过 400 万次诊断和基因测试服务。 在香港，Prenetics 是第一家获得香港政府委任进行大规模社区 2019冠状病毒检测的私人化验所。 在英国，Prenetics 为英格兰超级联赛的20 队球队进行2019冠状病毒检测，为赛季重开发挥了重大作用。 Prenetics 的使命是去中心化医疗保健，并专注于涵盖预防、诊断和个人护理的综合测试能力。 有关更多信息，请浏览 https://prenetics.com。



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