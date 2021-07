Friday, 23 July 2021, 06:00 HKT/SGT Share:

来源 Cuentas, Inc Cuentas 和 WaveMax 签署了一项独家和最终的合资协议,在 1,000 个地点在 Cuentas 遍布美国的“Bodegas”网络中提供 WiFi6 下一代专利技术的广告

佛罗里达州迈阿密, 2021年7月23日 - (亚太商讯) - Cuentas, Inc.(纳斯达克股票代码:CUEN & CUENW)(“Cuentas”)是一家领先的金融科技提供商(前 4 名金融科技),专注于西班牙裔和拉丁裔社区的移动银行、数字钱包和支付解决方案,签署了一项独家、最终的合资协议,以推出WaveMax 的 SharedWiFI6 专利技术(Wavemax Patent)在 1,000 个地点。此次推出将在纽约市大都会区开始,在纽约市有 500 个地点,新泽西州有 330 个地点,康涅狄格州有 170 个地点。该协议还包括在美国其他地区推出该服务的计划。双方将以 50/50 的比例在这 1,000 家“Bodega 商店”中安装先进的 WiFi6 接入点和小型基站。这些将成为 Cuentas 优质地点,靠近公共火车站和公共交通枢纽,并将在安全网络上提供所有 Cuentas 产品和服务。 WiFi6 服务将增强顾客在 Bodega 商店的体验,通过自动将他们连接到 SharedWiFi 高速互联网并接收店内特别优惠。 Cuentas 销售点 (POS) 位置的用户还将获得 Cuentas GPR 卡的促销和通过 Cuentas 移动应用程序销售的折扣产品。



我们的组织向市场推出的这项独特协议将允许 Cuentas 进入广告生态系统,使用主要品牌通过手机做广告,此外,Cuentas 产品和服务将受益于该数字广告平台上最惠国定价的 50% 折扣。



WaveMax 的 SharedFi 专利技术允许 WiFi 接入点和小型蜂窝的共享网络。用户可以访问这个共享网络,如果他选择加入,则会受到基于位置的广告的影响。这些广告由广告商使用 WaveMAX 的仪表板配置,手动或以编程方式定位到正确的受众,在正确的时间和正确的地点。



“我很自豪我们能够与 WaveMax 就他们的最先进技术签署最终协议。这是 Cuentas 首次向其公众股东宣布它能够完成这项独特的协议,我期待着将该网络扩展到 Cuentas 在全国范围内的 Bodega 网络的其余部分。 Cuentas 创始人兼临时首席执行官 Arik Maimon 说。



“我们很高兴能够加强我们对 Cuentas 网络中前 1,000 家酒窖的最初承诺。我们很高兴为 Cuentas 在美国市场及其手机银行应用程序中的独特主张增加价值。 WaveMAX 首席执行官 Eduardo Velasco 说。 (共享 Wi-Fi 6 网络)



“Cuentas 最近被归类为垂直技术部门(Technology Sector),我们对公司即将举行的活动感到非常兴奋,我们非常有信心 Cuentas 拥有光明的未来,”创始人兼执行副总裁 Michael De Prado 说昆塔斯董事长。



关于昆塔斯

Cuentas, Inc.(纳斯达克代码:CUEN & CUENW)是一家金融科技公司,利用技术创新以及现有和新兴技术为消费者提供便捷、高效和可靠的移动、新时代和传统金融服务。 Cuentas 正在积极应用技术和合规要求,以提高金融服务的可用性、交付、可靠性和利用率,尤其是对当今社会没有银行账户、银行账户不足和服务不足的部分。其产品得到其核心方法、程序、合同和知识产权的支持。有关更多信息,请访问 https://cuentas.com 。



关于 WAVEMAX 公司

WaveMax 是一家 WiFi-5G 共享公司,利用美国专利技术创建生态系统,通过电信公司、零售商、提供商、应用程序和用户之间的移动交互获利。 2020 年的 WaveMax 生态系统支持数百万 Wi-Fi 接入,并且正在快速增长,创造新的协同效应和网络效应。



前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”,该术语在经修订的 1933 年美国证券法第 27a 节和经修订的 1934 年美国证券交易法第 21e 节中定义。本新闻稿中的声明并非纯粹的历史性声明,而是前瞻性声明,包括有关未来信念、计划、期望或意图的任何声明。除此处提供的历史信息外,本新闻稿中讨论的事项包含前瞻性陈述,这些陈述受到某些风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。非历史事实的陈述,包括前面、后面或包含诸如“估计”、“预期”、“相信”、“计划”或“预期”等词语的陈述或类似陈述是前瞻性陈述.本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括与 Cuentas 相关的其他公开信息相关的陈述。



联系信息:

Cuentas:

investor@cuentas.com

800-611-3622



WaveMax :

info@wavemaxcorp.com

512.902.8038



资料来源:Cuentas, Inc.



话题 Press release summary



部门 电信运营商, 信用卡和付款, 无线, Funds & Equities, FinTech & Blockchain, Startups

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network