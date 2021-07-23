AEON信贷财务推出全新升级版手机应用程序



香港, 2021年7月22日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）宣布推出全新升级版「AEON 香港」手机应用程序（「应用程序」），让客户可透过应用程序申请信用卡，进一步提升数码化进程；同时，集团与香港海洋公园携手推出「AEON x 海洋公园换玩乐」优惠计划，刺激客户消费。



为优化客户体验，集团正陆续更新网上客户服务系统及升级手机应用程序，并刚于本月推出全新升级版「AEON 香港」手机应用程序，新增申请信用卡功能。透过该应用程序，客户可通过手提电话完成整个信用卡申请程序，包括填写个人资料、核实身份、上载文件及查看申请状态等，为客户提供一个更方便快捷的方法申请信用卡。同时，为提高营运效率，集团一直投放大量资源，致力完成数码转型，以提升应对能力，迎合日增的客户需求。集团已于今年第一季度启动第二阶段的核心系统更换项目，目标为开发新信用卡及贷款系统。未来，集团将继续加强数据分析方法，以增强市场推广、信贷评估和信贷管理的成效。



为鼓励消费者下载「AEON 香港」手机应用程序及使用AEON信用卡签账，集团与香港海洋公园合作推出「AEON x 海洋公园换玩乐」计划。会员可于换票期内登入「AEON 香港」手机应用程序，登记换领「AEON x海洋公园换玩乐」之电子门票，并于消费期内凭已登记之AEON信用卡累积购物签账、现金预支、信用卡购物分期或现金套现分期每满港币$15,000，即可免费换领海洋公园标准成人电子入场门票乙张，以及享有三项园内独家优惠。



关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、付款处理服务、保险代理及经纪业务，以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。









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