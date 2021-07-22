南昌大学携手江西应用科技学院打造校校合作新典范



香港, 2021年7月21日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司（「辰林教育」或「公司」，股份代号：1593）为深化校校合作，提高人才培养品质，加强江西应用科技学院学科专业建设、科研服务能力和专案建设成果推广，7月16日下午，南昌大学与江西应用科技学院对口帮扶与协作协议签约仪式在江西应用科技学院图书馆四楼会议室举行。仪式上，两校成功签订对口帮扶与协作协议。省委教育工委委员、省教育厅副厅长刘小强，南昌大学副校长刘耀彬以及江西应用科技学院董事长黄玉林，党委书记彭迪云，校长黄士安，常务副校长干甜，党委副书记席芳宽，副校长李建萍、房小珍、王立、张敏等出席签约仪式。签约仪式由黄士安主持。



省委教育工委委员、省教育厅副厅长刘小强在仪式上发表讲话。他表示，南昌大学与江西应用科技学院合作协定的签订，充分体现了南昌大学的政治担当以及强烈的使命感、责任感，也体现了江西应用科技学院锐意进取的创新精神。刘小强强调，签署对口帮扶协议是两校开展校校合作的新起点。通过对口支援、结对子帮扶有利于建设江西高品质的教育体系，有利于推动区域高等教育的发展，是一个重要的创新。希望江西应用科技学院以此次帮扶为契机，搭上快班车，驶上快车道，早日实现学校高品质发展。同时，也希望南昌大学不遗余力地倾力支持，帮助江西应用科技学院实现快速发展。刘小强指出，民办高校有很多特色优势，特别在体制机制上，作为应用型本科，如何促进推进产教融合，如何服务地方经济社会发展，还是有很多值得其他高校包括南昌大学去借鉴的地方，希望两校深入探索，努力建成高品质教育体系的“江西经验”和“江西模式”。



南昌大学副校长刘耀彬在仪式上发表讲话。他首先对省教育工委、省教育厅给南昌大学、江西应用科技学院这次共用机遇、共谋合作、共同发展的机会表示感谢。其次，对江西应用科技学院闯出江西民办高校第一方阵，创造企业办高校、高校助力企业相融相生新篇章的敢闯、敢创精神表示感动。刘耀彬指出，南昌大学与江西应用科技学院的校校合作是一个开篇，具有非常重要的意义，希望两校牢记服务赣鄱儿女的使命，共同谋划江西现代化发展的新篇章。



江西应用科技学院董事长黄玉林在仪式上对学校及辰林教育集团的发展历程做了简要介绍。他表示，江西应用科技学院是一个幸运的集体，也是一个争气的集体，在省委、省政府开明、开放的政策指引下，在省委教育工委、省教育厅的关心支持下，在南昌大学及兄弟院校的帮助鼓励下，学校得以不断进步。他指出，南昌大学对口帮扶江西应用科技学院，必将使江西应用科技学院在学科专业发展、师资队伍建设、人才培养品质、科研服务能力、学校管理水准等方面得到显著提升，也必将助推江西应用科技学院为地方经济社会发展作出更大的贡献。



江西应用科技学院党委书记彭迪云在仪式上致辞。他指出，南昌大学和江西应用科技学院通过“公办帮民办”“大手拉小手”的形式，在全省率先探索建立公办高校与民办高校对口帮扶与协作机制，是落实党中央关于“建设高品质教育体系”决策部署的积极行动，是深入贯彻习近平总书记关于职业教育重要指示的有益实践，是支持我省民办高校办学品质整体提升的创新举措，必将有力地推动江西应用科技学院教学水准有新的提高，管理水准有新的突破，教育品质有新的改进，办学实力有新的增强，为开创我省公办与民办高校共建共用、协同发展新格局带来改革红利和示范效应。



南昌大学党政办主任王晓辉、发展规划与学科建设处处长吴丹、人事处处长熊薇、研究生院院长黄志繁、离退休工作处党总支书记万先英、教务处副处长肖教燎、科技处副处长温平威、社会科学处副处长刘毅以及江西应用科技学院党办、校办、人事处、规划处、评估办、教务处、科研处等部门相关负责人参加签约仪式。



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