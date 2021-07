Tuesday, 20 July 2021, 09:30 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐(9990.HK)获董事长和管理层连续增持,看好公司长线发展和未来产品布局

香港, 2021年7月20日 - (亚太商讯) - 根据香港联交所最新权益披露数据显示,2021年7月15日至7月19日期间,祖龙娱乐(9990.HK)获其董事长兼首席执行官李青先生以自有资金在公开市场连续三个交易日增持公司股票。截至7月19日,李青先生最新的持股比例上升至34.21%。



此外据悉,2021年7月16日,祖龙娱乐(9990.HK)亦获公司管理层持股平台通过大宗交易方式增持约186万股公司股票,涉资共计约2,340万港元。



以上连续增持,彰显了董事长李青先生以及公司管理层看好公司业务情况、长线发展和未来产品布局,并对公司投资价值和未来增长前景充满信心。







话题 Press release summary



部门 运动会, Automation [IoT]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Mar 29, 2021 21:11 HKT/SGT 祖龙娱乐发布2020年全年业绩 Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 东京: +81 3 6859 8575

   