中国领先的独立临床特检服务提供商康圣环球于香港联合交易所主板成功上市

香港, 2021年7月16日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立临床特检服务提供商康圣环球基因技术有限公司 (「康圣环球」或「公司」,股份代号:9960.HK,今天于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。

鸣锣开市

康圣环球基因技术有限公司执行董事、主席、首席执行官兼首席医务官黄士昂医生致辞

康圣环球本次全球发售226,405,000股股份,发行价格为每股9.78港元,全球发售所得款项净额预计约为2053.6百万港元(不含超额配售)。公司于香港公开发售反应热烈,初步提呈的发售股份已获大幅超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购的22,640,500股香港发售股份约543.03倍;国际发售获得大幅超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约13.81倍。



康圣环球基因技术有限公司执行董事、主席、首席执行官兼首席医务官黄士昂医生表示︰「今天,康圣环球在联交所上市,踏上国际资本舞台,是公司的一个重要里程碑。我们在中国的独立临床特检领域拥有独特优势,自2003年成立以来,我们战略上一直专注于临床特检,康圣环球拥有先进的技术平台和全面的特检组合,一体化全国销售及物流网络,以及具有强大的专有研发及业务开发能力推动持续增值创新。未来,我们将继续巩固在中国血液病学临床特检中的领先地位,同时复制我们在血液病学特检中的成功经验,加快其他专科领域的增长;我们还将进行跨行业价值链迁移,提升业务竞争力,并将检测足迹拓展至世界,致力于为全球患者及医生提供广泛而优质的专科检测服务,进一步促进精准医疗的应用。」



关于康圣环球基因技术有限公司

康圣环球是中国领先的独立临床特检服务提供商。在中国所有独立特检供货商中,康圣环球拥有最大的特检组合,在服务列表上提供逾3,500种检验项目,包括逾2,300种血液学检验项目。超过1,100种检验项目完全由内部开发,及约2,400种检验项目由第三方开发或从第三方授权引入。康圣环球在血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科相关疾病等各个专科领域提供全标本种类的检测服务。



