Thursday, 15 July 2021, 08:59 HKT/SGT Share: 通才教育的长期投资价值：低估值+未来高成长

香港, 2021年7月15日 - (亚太商讯) - 自2017年以来，港股市场迎来民办教育企业上市潮。在这一波上市潮中，要数民办高教股最吸引市场眼球。



在当前港股教育板块38间教育股中，有近20间企业属于高教股。我国高等教育行业具有政策大力扶持、市场集中度低、成长确定性强及现金流稳定等优势，这也是民办高教股在资本市场中受资金青睐的原因。



今年以来，已有5家民办教育企业向港交所递交了招股书，其中包括明日登陆港股市场的通才教育(02175.HK)。



低估值下的长期价值股

通才教育已于6月30日-7月8日期间完成招股，拟发行1.25亿股股份，最终以招股价范围中下游的3.69港元定价，集资约4.09亿港元。



值得注意的是，通才教育此次3.69港元的招股价，已接近原计划的中下限定价。这表明通才教育对自身的估值相对保守，也意味着企业愿意为投资者预留较大的获利空间。



以3.69元的招股价格计算，通才教育的市值约为18.5亿港元，对应2020财年1.43亿元(人民币，下同)的溢利，市盈率约为10.8倍，远低于当前Wind港股教育板块33.97倍的市盈率，同时也低于整体高教股上市首日24.7倍的市盈率平均水平。



通才教育未来的资本市场表现，或可从其他高教股的历史走势作借鉴。上图所示，根据Wind数据统计，港股中18间民办高教股上市至今股价平均较发行价上涨20%，且平均涨幅在上市一年半后明显提升。



回到通才教育，作为区域性稳定增长的高教股，通才教育上市时约10.8倍的估值，仅约港股高教板块上市首日24.7倍平均估值的4成。考虑到《民促法》等政策的大力支持、高等教育市场增长空间可观，以及公司未来“内生增长+外延式并购”双轮驱动发展趋势等多重利好因素，优秀的基本面将有助于通才教育的估值在未来持续提升。所以，通才教育是令市场期待的长期价值股。



“内生增长+外延并购”打造未来区域龙头

通才教育的来头不小，旗下山西工商学院是山西省第一所民办本科学院，且是市占率第一的民办高教品牌。这意味着，通才教育是港股唯一的山西高教股属稀缺性标的。



通才教育的基本面稳健，盈利能力突出。2018-2020财年，公司营收分别达到2.67亿元、2.66亿元和2.71亿元，每学年总招生人数分别达16278人、16616人、17233人。



因山西工商学院具有较长的教学历史，其教学质量和品牌实力不断进阶。2019年，学院初次就业率约为90.8%，位居山西民办高校第一，远高于同期全国高等教育毕业生78.2%的平均初次就业率。



2020财年，通才教育的毛利率和净利率分别高达60.5%及52.7%，远远领先其他可比公司，彰显出公司强劲的盈利能力，高定价能力、教学质量优异则是其综合实力的根本所在。



山西工商学院升格为本科学院至今已有10年，10年的砥砺前行，是通才教育能在当前方兴未艾的民办高等教育市场中迎合行业发展黄金期的推动力。



高等教育在我国仍是稀缺资源，在公办高教资源紧缺的背景下，民办教育成为我国保就业、促经济大环境下的的重要力量。据弗若斯特沙利文报告，预计2019-2024年，我国民办高等教育行业的总收入规模将保持复合年增长率为7.9%的高速增长。未来，量价齐升将持续带动我国民办高教渗透率的提升。



通才教育所处的山西民办高等教育市场则是一片尚待“开发”的区域。2015年-2020年，山西GDP复合年增长率达8.39%，高于全国平均水平，但应用型人才需求快速增长的同时，山西省高等教育资源稀缺。2019年，山西省仅有82所高等教育机构，其中民办高等教育机构只有15所，2019年民办高等教育机构收生人数仅占全国民办高教市场的2%。



此外，华北地区作为人口大区，民办高等教育的渗透率亦有待提升。根据安信证券研报，2019年华北民办高等渗透率仅为19.0%，低于中国民办高等教育20.6%的平均渗透率。另一方面，根据弗若斯特沙利文报告，截至2019/2020学年，华北地区(不包括内蒙古)及中国东北地区分别各有30-35所高等教育机构。



山西和华北地区民办高教低渗透率，以及这些地区不缺并购标的，意味着通才教育可利用上市募资款在山西和华北地区展开战略并购，通过其优异的教学质量和管理模式复制到并购标的中，从而吸引庞大的潜在优秀生源，既能扩大公司规模，又能进一步提升公司的品牌和口碑。



根据计划， 通才教育拟动用上市募资款于2021年及2022年底前各收购一所民办学校。当前，公司正寻求合适的并购机会，随着公司上市融资额的到位，预计很快就有对外并购的好消息。



而内生增长亦是通才教育未来发展的另一大驱动力，公司为此以做出清晰的内生增长规划，计划于2025年底前将收生人数增至2万名。



未来，公司将自建扩容，持续扩大自身教学网络体系。为了提升招生规模，公司计划对两校区扩张，包括于北格校区开展第四期建设工程、教学大楼、图书馆、体育馆。2020/2021学年，山西工商学院的学生人数达17,233名，学校使用率为90.7%。随着未来几年校园的持续扩张，新收生人数的持续扩大，将为公司业绩的持续注入动力。



作者：覃汉计 (财华社)





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