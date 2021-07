Wednesday, 14 July 2021, 16:48 HKT/SGT Share:

来源 Huatai Securities Co., Ltd. 华泰证券旗下资产管理子公司加入联合国责任投资原则组织

上海, 2021年7月14日 - (亚太商讯) - 华泰证券股份有限公司(股份代号:6886.HK)宣布,旗下全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司(「华泰证券资管」)已正式加入联合国责任投资原则组织(UNPRI)。



UNPRI由联合国前秘书长安南于2006年牵头发起,旨在帮助投资者理解环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)等要素(简称「ESG」)对投资价值的影响。此次正式加入UNPRI后,华泰证券资管成为中国加入该组织资管规模最大的券商资管子公司,将承诺遵循UNPRI的原则,继续践行责任投资的理念,为广大投资者提供更优质的服务。



根据UNPRI官网《中国市场的ESG与Alpha》报告,UNPRI六大原则包括:

-- 将ESG问题纳入投资分析和决策过程

-- 成为积极的所有者,将ESG问题纳所有政策和实践

-- 寻求被投资实体对ESG相关问题进行合理披露

-- 推动投资业广泛采纳并贯彻落实负责任投资原则

-- 齐心协力提高负责任投资原则的实施效果

-- 报告负责任投资原则的实施情况和进展



近年来,华泰证券资管积极践行财富管理业务和机构业务「双轮驱动」战略,截至2020年底管理规模近6,000亿元人民币,保持着业内领先的投资管理能力和投资业绩。华泰证券资管在经营发展与业务层面深入ESG理念,推出多项绿色ABS项目,其中大多为行业首创,涉及固体废弃物处理、新能源、碳中和等领域,匹配社会责任投资特性,为实体企业高效提供了大量、长期、稳定的资金支持,并积极发行疫情防控ABS用于疫情地区的工程设备租赁,为疫情防控所需的工程设备租赁提供了高效、低成本的金融支持。



华泰证券资管将在UNPRI六项责任投资原则指导下构建ESG投研框架、开展ESG与投资体系的整合,在投、融资两端双向赋能责任投资,创新ESG产品和绿色资管产品,以期更全面地管理投资风险,发掘对环境和社会能产生长期积极影响的投资机会,增强可持续的长期投资回报,助力资本向善。



关于华泰证券

华泰证券股份有限公司(「华泰证券」或「公司」)是一家领先的科技驱动型综合证券集团。自1991年成立以来,华泰证券积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇,在业内率先以金融科技助力转型,用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务,综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵,步入国际化发展的全新阶段。如需了解更多讯息,请浏览 www.htsc.com。



媒体垂询,请联络:



哲基杰讯

廖志强 Benny Liu 电话:+86 10 6567 5056

裴琳 Linda Pui 电话:+852 3103 0118

电邮:HTSC@citigatedewerogerson.com







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network