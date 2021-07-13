天韵国际（6836.HK）全新云南生产基地项目计划落地建设



香港, 2021年7月12日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司(「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」)(股份代号 : 6836.HK)欣然宣布，已于中国云南省红河州计划建设一个综合性的生产基地 (「云南生产基地项目」)，主要用作生产热带加工水果产品。该项目预计2022年开始投入运营，并与集团于山东省、湖北省的生产基地形成协同效应，有助于集团扩充生产设施、丰富加工水果品种和增加中国市场覆盖率，发展温带、亚热带及热带加工水果产品及饮料的生产及销售，形成华北、华中、西南地区三大加工水果生产基地。



云南生产基地项目位于云南省红河州，项目地理位置优越，为南亚、东南亚及中国西南地区进出口商品双向流通、集散和分销的核心枢纽，道路四通八达，方便到达邻近国家，例如越南、缅甸、老挝、新加坡、马来西亚和泰国。项目计划占地面积超过130,000平方米，总规划设计产能达每年90,000吨，将聚焦于热带加工水果产品，拟兴建设施包括研究中心、加工中心、分选中心、销售和贸易中心、及仓储物流中心。云南生产基地暂定的营业范围包括生产和售卖罐装果蔬、饮料、新鲜果蔬、果冻等产品。



云南省位于低纬度的高原地带，气候多样、生态环境良好，与周边地区拥有丰富的水果、蔬菜和自然资源，因此被誉为「植物和水果王国」。其中，云南盛产多种特色水果，包括芒果、菠萝、木瓜、石榴、葡萄、菠萝蜜、橘子、枇杷、杨梅等。根据中国昆明海关的统计数字，云南省在2020年出口近135万吨，总值近人民币184亿元的水果，较2019年增长约24%，当中绿色食品和食品加工业备受当地政府支持，发展尤其迅速。天韵国际的云南生产基地项目同样以打造绿色食品品牌及建设示范性生产基地为目标，有助集团引进更多采购自热带气候区的水果品种，在该区发展加工热带水果产品基地，同时有利加强在全国各地的生产布局及销售策略。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「云南生产基地项目已计划落地，进度令人欣喜。透过云南生产基地项目，集团将其现有的生产基地从中国东部和中部发展到西南部，进一步拓展业务。同时也能发展以前没有量产的新种类水果和其他产品，例如热带加工水果产品。我们有信心，随着云南生产基地项目于2022年开始投入运营，集团的饮料产品、现有加工水果产品及新类别水果产品的产能将全面显著提升，我们在全中国的仓存和物流亦将得到更妥善安排，改善自家品牌产品的成本效益，使集团具备更优厚条件，为客户及市场提供更健康、更多元、更丰富的加工水果产品及饮料。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com









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