广发证券-中国有色矿业(1258.HK)：被低估的高成长性国际化铜矿公司，首次覆盖给予“买入”评级，中期业绩同比预增769%

核心观点



中国有色矿业:产业链完整的国际化矿业公司

全球领先的垂直综合铜生产商;深耕非洲市场,发展潜力较大;股权结构稳定,分布集中。



公司盈利能力良好,业绩表现优异

销量一路走高,营收稳步向好;产品结构优异,开拓高毛利产品线;量价齐升,毛利率有上行趋势。



铜的中长期潜在供需缺口逐步扩大

铜精矿资本开支周期低谷效应逐步显现,新投矿山产量增速有限;全球显性库存历史相对低位,隐性库存较少;电力基建及地产竣工大幅增长,汽车销量边际大幅好转;RCEP+碳中和,中长期铜消费增长核心驱动力;拜登基建计划将在长期明显拉动铜消费。



多向持续发力,助力业绩提升

矿产资源星罗棋布,具备资源优势;扩大冶炼产能,深化公司产能优势;赞比亚、刚果金收紧铜精矿出口政策,有望促进公司冶炼发展;区位优势显著,火法技术领先行业;财务数据表现优异,资产回报率高。



盈利预测及投资建议

预计公司2021-2023年可实现营收分别为44.07亿美元、52.28亿美元以及52.57亿美元,对应可实现归母净利润分别为3.88亿美元、4.76亿美元以及4.92亿美元,EPS分别为0.10美元/股、0.13美元/股以及0.13美元/股。以最新收盘价计算,对应PE分别为5.03倍、4.10倍以及3.96倍。基于可比公司估值,我们认为公司合理价值为7.8港元/股(美元兑港币汇率:7.77),对应2021年10倍PE,首次覆盖给予“买入”评级。



风险提示

新增铜矿项目投产及爬产不及预期;新增火法冶炼项目投产;刚果金及赞比亚政策不确定性;全球需求萎缩导致铜价大幅下跌。



盈利预测

中国有色矿业(1258.HK)预计上半年纯利同比增加769%



中国有色矿业7月9日公布,预期集团截至2021年6月30日止六个月,比较2020年同期,公司拥有人分占利润大幅增长,约为2.04亿美元,增加约769%。



董事会预期集团截至2021年6月30日止六个月的公司拥有人分占利润增加的主要原因是:铜价同比大幅上涨;及由于新投产项目产能释放,铜产品产量同比大幅提升。







