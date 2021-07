Monday, 12 July 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 Princeton Digital Group 普平数据(PDG)宣布在日本建设 100 兆瓦旗舰数据中心园区,并计划投资 10 亿美元 普平数据(PDG) 正在向 600 MW 的投资组合迈进,以无可比拟的步伐在亚洲挺进

东京, 2021年7月12日 - (亚太商讯) - 总部位于新加坡的亚洲领先数据中心提供商普平数据 (PDG) 今天宣布计划在日本东京建设其最大的超大规模设施之一,总投资额为 10 亿美元。日本是该公司自 4 年前成立以来进入的第五个市场。这项投资是该公司在亚太地区实施 600 兆瓦 (MW) 投资组合计划的一个重要里程碑。



埼玉市的新园区将拥有近 100 兆瓦的关键 IT 容量,分为两个阶段,每个阶段为 48.5 兆瓦。埼玉市是大东京地区的主要商业中心之一。普平数据(PDG)埼玉园区位于东京市中心以北 30 公里处,总占地面积为 33,047 平方米。该设施旨在为日本领先的超大规模企业提供服务,因为日本是世界上最具活力的云市场之一。



普平数据(PDG)已经获得该设施的土地和电力许可,将于今年晚些时候开始建设。该设施将按照最新的超大规模设计和标准建造,具有无可比拟的可扩展性、连接性和可靠性。



“亚太地区将成为世界上最大的数据中心市场,而这项投资的宣布强调了我们成为亚太地区市场领导者的愿景。” 普平数据(PDG)董事长兼首席执行官 Rangu Salgame 表示, “在过去四年中,通过我们独特的收购、剥离和绿地新建项目开发三管齐下的战略,我们在中国、新加坡、印度尼西亚和印度等亚洲主要的市场建立了强大的数据中心组合。 普平数据(PDG)已成为多个国家和地区的超大规模企业的首选合作伙伴。我们进入日本,尤其是东京,证明我们有能力进入对客户至关重要的新市场。”



东京是中国以外亚洲最大的数据中心市场,目前仍处于早期增长阶段,特别是全球超大规模企业正相继进入此市场并进行扩张。根据Structure Research的研究显示,大东京的超大规模托管市场预计将在 2025 年达到 16 亿美元,2021 年至 2025 年间的复合年增长率为 25.1%。



“预计大东京市场将看到,超大规模数据中心部署的需求正加速增长,我们认为这是由几个关键因素融合的结果。这些因素包括:GDP排名世界第三的日本已经拥有庞大的潜在市场;日本缺乏本土的超大规模云平台,从而在美国和中国的超大规模云提供商之间形成了理想的竞争格局;并且,从美国西海岸发出的海底光缆在日本具有登陆点,并经由此连接聚合和分发到亚太其他地区。” Structure Research研究负责人 Jabez Tan 说。



Princeton Digital Group (PDG,普平数据)) 是一家领先的互联网基础设施投资、开发和运营企业,总部位于新加坡,并在中国、印尼、印度和日本有业务。PDG的数据中心资产组合为超大型用户和企业在亚洲的发展提供有力的保障,帮助它们在亚洲发展最快的数字经济体中快速扩大业务。获取详情,请访问:www.princetondg.com



