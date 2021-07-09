Friday, 9 July 2021, 12:21 HKT/SGT Share: Trust Swiftly推出带机器学习的15种验证方法平台，提高电子商务防欺诈能力 身份验证公司Trust Swiftly专注于为企业提供可定制的验证包，使认证用户保持在快车道上，同时要求高风险用户进一步验证以击败多种欺诈攻击



威斯康星州密尔沃基 , 2021年7月9日 - (亚太商讯) - Trust Swiftly推出有史以来第一个身份验证平台，该平台具有15重验证方法，可以安全地核准真正的电子商务客户，同时快速阻止欺诈者。



通过结合多种验证方法，Trust Swiftly为合法客户提供了最高效、最愉快、最灵活的体验，同时快速识别欺诈者。该平台是可定制的，允许用户根据不同的顾客信息自己选用一种或者多种验证方法。



这套方案允许公司以现收现付的定价方案个性化地对待每个客户，而无需签订冗长的合同。此外，除了广泛的验证方法，Trust Swiftly系统允许客户在全球超过22个地区存储他们的数据，提供高水平隐私保护。这是因为Trust Swiftly没有从他们的客户数据库中收集任何不必要的信息。



根据Digital Commerce 360对美国商务部数据的分析，2021年第一季度的电子商务购物激增至近20%，而2012年的增加比例仅仅为7.6%。电商购物的增长速度不仅表明电商公司有能力将产品和服务高效提供给客户，也表明最终用户更加信任依赖互联网。



Trust Swiftly联合创始人兼首席执行官帕特里克-斯坎兰（张文姬）说："随着我们在网上提供货物和服务的能力增强，欺诈行为的专业度也在增加。欺诈行为不仅变得更加复杂，而且还在继续进化。Trust Swiftly的机器学习系统从每个验证中跟踪数百个不同的属性，可以自动识别欺诈模式，进而防止因欺诈而导致的损失"。



事实上，根据Juniper Research的报告，电子商务零售商在2021年有可能因欺诈而损失超过200亿美元。Trust Swiftly的测试版客户看到欺诈率下降了40%，其中一个客户通过验证客户和阻止重复欺诈，每月获得15000美元的投资回报。



15种验证方法包括电话短信所有权、信用卡所有权、身份证所有权、自拍的有效性、文件所有权和地理位置等选项。Trust Swiftly的技术准确地检测出违规行为，并提供一个中央和动态平台，无论面临何种攻击，都能验证用户。



Trust Swiftly覆盖全球，不影响安全，并符合隐私法规，它的设置快速而简单，不需要额外的编码就可以与应用程序套件集成。欲了解更多信息，请访问Trust Swiftly.com。



关于Trust Swiftly

Trust Swiftly利用一套动态的验证方法和机器学习，准确地检测出欺诈性身份，因此企业可以信任他们的客户并更快地发展。其隐私至上的平台和灵活的定价使企业能够将身份验证整合到多个业务流程中。



Trust Swiftly成立于2021年，总部设在威斯康星州密尔沃基，在100多个国家和七种不同语言中提供服务。关于这套应用程序的更多信息，请访问 trustswiftly.com。





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