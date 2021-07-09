Friday, 9 July 2021, 08:32 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康进一步向策略性股东郑志刚博士及 Aspex Management 发行股份 加强医疗地产化战略部署

香港, 2021年7月9日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，策略性投资者郑志刚博士及Aspex Management以先旧后新方式进一步增持集团股权，加强双方战略关系及促进集团的发展。



集团以先旧后新方式，向郑志刚博士，太平绅士及Aspex Master Fund（「买方」）分别有条件以每股14.5港元最终出售6,455,172及10,758,621新股，占公司现有已发行股本约1.55%，及紧随配售后公司经扩大已发行股本约1.53%。集团预计认购事项所得款项净额约为2.48亿港元，拟作为扩大于香港及中国大湾区的诊所网络、并购，以及一般企业用途。海通国际证券有限公司为配售代理。



集团早前于2021年4月以每股7.80港元配售合共29,636,000 股股份予郑志刚博士及Aspex Management。此次交易完成后，两位策略性股东的持股量将由2.69%上升至紧随配售后公司经扩大已发行股本约6.53%。



是次投资为郑志刚博士之私人投资，郑志刚博士是一名文化企业家，涉足范畴包括大中华地区之零售、酒店、办公室产业领域，其创立了结合博物馆与零售概念的K11品牌，以及管理遍布中国内地核心城市之商业及住宅物业，且统领新世界发展有限公司之香港大型商业地产项目维港文化汇及旅游医疗相关之航天城项目。郑博士是次增持股份，深化了与集团间作为战略投资者的关系。藉助郑博士在香港和中国房地产及资本市场的战略价值，集团能提升精准布局并促进地产健康化策略的推进。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉表示︰「很高兴看到战略投资者郑博士和 Aspex Management 对集团业务前景充满信心。集团相信本次发行将优化股东基础及提高公众持股量。医思医疗一直专注拓展粤港澳大湾区业务，与房地产巨头的战略合作伙伴关系是重要战略之一。我们相信，与两位投资者的长期伙伴合作关系，可使集团加快资源分配及精准布局大湾区业务发展，把集团业务发展推向另一高峰。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所及专业健发中心发森。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



关于郑志刚博士

郑志刚博士是一位在新世代中具有远见的领导者及文化企业家，掌管新世界集团及周大福集团，亦是K11品牌及C资本的创办人。郑博士负责制定郑氏家族业务的发展战略及营运方针，亦是郑氏家族的第三代接班人。郑氏家族是世界上最著名及最有影响力的家族之一。郑氏家族在2021年《福布斯》香港首富榜中排名第三，截至2020年12月31日，其资产总值超过880亿美元。郑博士是一位著名的投资者，具有丰富的经验及良好的往绩。



关于思柏投资 （Aspex Management）

思柏投资是一家成立于香港，专注于亚洲公开市场及私募股权投资的机构投资者。思柏的投资足迹遍布整个亚洲区的各个行业，并以在投资范围内找出优秀的行业赛道跟管理团队为目标。思柏受托管理的资金主要来自于世界领先的大学捐赠基金、慈善基金会、家族基金和第三方资产管理公司。



若有进一步垂询，请联络：

iPR奥美公关

刘丽恩 / 陆咏诗 / 赵伟津

电话：(852) 2136 6952 / 2169 0467 / 3920 7650

传真：(852) 3170 6606

电邮：ech@iprogilvy.com







话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

