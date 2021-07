Friday, 9 July 2021, 08:24 HKT/SGT Share: 康诺亚成功IPO,联想之星早期创新药投资实力再获验证

香港, 2021年7月9日 - (亚太商讯) - 据联想控股微空间报导,7月8日,生物科技公司康诺亚生物医药科技有限公司(下称「康诺亚生物」)正式挂牌港交所,发行价为53.30港元。上市当天,康诺亚开盘大涨46.34%,市值达211亿港元。



康诺亚生物成立于2016年,是一家生物科技公司,专注于自主发现及开发创新生物疗法以满足自体免疫及肿瘤治疗领域中未获满足的大量医疗需求。康诺亚生物创始人为陈博博士,其在医药行业拥有丰富的研发经验,自海外回国后参与创建武汉华鑫康源生物、君实生物等新药研发企业。



从研发管线来看,目前康诺亚生物有多款产品在研,其中5种候选药物已处于临床研发阶段,包括3款在开发多个适应症的自体免疫治疗产品和6款肿瘤治疗产品,其中包括1款核心产品CM310和两款关键产品CM326、CMG901。



在康诺亚生物的发展过程中,联想控股成员企业联想之星是其最早也是最重要的机构投资人之一。在2016年,联想之星作为唯一机构投资人参与了康诺亚生物的天使轮融资,此后又在其A轮、B轮及C轮融资中持续加注。本次康诺亚生物成功登陆港交所,是联想之星继Axonics、开拓药业、燃石医学后收获的第四家医疗上市企业。



联想之星坚定看好康诺亚生物的理由是什么?作为较早布局医疗领域的早期投资机构之一,联想之星具有哪些优势?对于医疗投资赛道的未来,联想之星又有哪些新的思考?就上述问题,联想控股微空间于近日采访了联想之星相关负责人。



Q=联想控股微空间

A=联想之星



创始人极具创业精神 每一步发展均超预期



Q:从天使轮投到pre-IPO,为什么坚定看好康诺亚生物的发展?

A:首先是基于我们对行业的判断。联想之星从2010年开始布局医疗领域,并对新药研发赛道进行系统研究。在2011年和2012年,我们又先后投资了派格生物、开拓药业等优秀的新药研发企业,并在其他投资机构不看好的情况下,「大胆假设」行业会在十年后爆发。在2010年到2015年间,我们开始看到新药研发赛道的一些利好迹象: 首先,百济神州、信达生物、君实生物等先行者开始出现,并在短期内填补了国内的技术空白,还迅速证明研发、生产以及商业化的发展路径在国内可以走通;此外,越来越多优秀的新药研发人才从海外回归创业,共同推动行业的快速发展;而从融资环境的角度来看,VC机构开始在2015年系统性关注新药研发赛道。以上这些边界条件都意味着新药研发赛道将迎来「大发展」。做药是系统工程,有过带队伍经验并做成过药的人,往往会有一定优势。所以当我们得知陈博有再次创业的想法时,便坚定地予以支持。



Q:请介绍康诺亚生物创始人陈博的一些情况。

A:陈博是那种非常稀缺的创业者,属于「熟练工」创业。首先,从海外归来,具有国外先进的技术经验;其次,作为君实生物的创始人,曾经牵头参与了药物管线的研发、生产以及商业化的整套流程,熟悉国内的商业发展环境;第三,内驱力很强,具有连续创业精神,为了做药可以废寝忘食;第四,为人低调谦逊,能够非常好地维护各方关系。 事后也证明,在陈博的带领下,康诺亚生物的每一步进展都超过预期。举个例子,康诺亚生物成立后,从零开始,不到三年就拿到了首款药物的临床批件,在行业内属于非常快的速度。



Q:康诺亚生物具有哪些发展潜力?

A:康诺亚生物具有两大显著优势,一是产品管线开发能力强,二是项目推进速度快。凭借生物医学研究方面的基础,康诺亚生物成立不到五年就已有9款产品在研,包括3款自体免疫治疗产品和6款肿瘤治疗产品,其中包括1款核心产品CM310和两款关键产品CM326、CMG901。



Q:投资康诺亚生物以来,我们提供了哪些帮助?

A:首先,我们是国内较早投资创新药企的早期机构,对于做一家新药创业公司面临的机遇与挑战有我们的理解。另外,陈博是联想之星创业CEO特训班第八期学员,曾经接受过我们关于企业管理与运营方面的各种培训。所以我们互相知根知底,在早期建立了深厚的信任关系,这些都是合作的基础。在投资之后,联想之星为其引荐专业人才、提供我们长期积累的行业案例及数据供其参考。



Q:以IPO定价计算,康诺亚生物给联想之星带来多少账面回报?

A:按照初次投资估值计算,联想之星的账面回报达60倍,单项目收益超过当期基金。但需要强调的是,这是一家成立不到五年的公司,目前公司产品还处于二期临床阶段,其未来仍具有快速成长的潜力,后劲相当可期。



坚守早期,追求认知红利 努力获得更高回报



Q:开拓药业、康诺亚生物等创新药项目投资带来了丰厚回报,背后原因是什么?

A:提前布局,然后相对比较长时间的帮助与陪伴,与被投企业共享价值成长,这是我们主要的投资逻辑。通过分析那些获得千百倍回报的项目后发现,其实我们赚的是两个阶段的钱:一是认知红利。就是在别人都不关心的时候我们来提前布局,等行业变暖、变热的时候,我们已经收获了数十倍的成长;二是价值增长。比如新药研发企业从一期临床做到二期、三期临床后,它的估值肯定会产生实质性的增长。认知红利和价值增长相乘,可以给我们带来成百倍甚至是上千倍的回报。为什么联想之星能够持续获得一些高回报的项目呢?主要在于我们善于挖掘认知红利。比如在创新药方面,2010年时其他投资机构坚定不投,认为它是投资禁区;到了2015年、2016年的时候,投资机构开始关注,慢慢进场;到近两年赛道开始变得火热,投资也变得拥挤,风险也相对更高。由于我们在2010年就开始布局,带来的回报自然会很高;如果是在近两年进场,认知红利肯定不明显。但现在进场并不代表没有认知红利。假如避开大家都追的项目,而是往前沿科技的早期去探一探,就又有机会享受到认知红利。 努力挖掘认知红利并获得更高的回报,这是我们的追求。



Q:康诺亚生物的案例是否意味着联想之星未来会尝试向后期探索?

A:康诺亚生物的发展证实了我们早期对行业及人的判断,它也是我们唯一一个从成立到pre-IPO每轮都投的项目,这是一个非常奇特的存在。相对来说,目前早期投资的机会更加明朗,这也是为什么很多后期机构要往前投的原因。因为优秀人才的供给越来越多,带来的早期项目也相对更多。但从质量来看,优秀的早期项目仍然稀缺,投资机构成了「乙方」。所有这些都证明,早期阶段具有非常好的机会。我们在早期投资领域能力相对强、手感相对好、资源相对丰富,有能力在其中挑出一些细分领域里头的早期优秀头部项目,所以我们会坚守早期,没必要往后延。



Q:目前一些VC、PE巨头都开始布局早期项目,是否会带来冲击?

A:在科技、医疗领域,联想之星的业务并未受到影响。尤其受益于长期在赛道里深耕,让我们有能力比别人看得更早,在项目源的发掘方面更有优势。但任何一个行业有更多人进来时都会对市场产生扰动,比如说后期机构疯抢所带来的估值提升问题。所以我们也会尽量看得更早期、应对更灵活,这样优势会更明显。 比如对一些优秀团队首次融资规模大的问题,我们可以通过管理更大体量的基金、增加单笔投资的额度去投资。我们本身可以管理更大体量的基金,但早期的特色不会改变。



Q:目前在医疗领域的投资布局是怎样的?

A:在该领域,联想之星将战略布局定为「生物医药」与「数字医疗」两大板块。其中,生物医药包括生物新药、基因技术与服务、诊断技术与高值耗材等;数字医疗指的是利用人工智能、大数据、机器人等技术,对于药物研发、医疗器械、医疗服务、保险支付与健康管理等各方面进行升级赋能的机会。



Q:在医疗投资领域是否有新的思考?

A:现阶段来看,机器人技术与医疗结合的数字医疗将会是一个新的增量。在过去,医疗器械没有新的技术注入,但随着目前人工智能以及机器人技术的成熟,类似于手术机器人这种跨界所带来的效率提升已经在应用端得到证实。对此,我们也将数字医疗当做重点方向去布局。另外,70后、80后已开始占据创新药的中坚地位,但对于一些更加创新和综合能力更强的技术,可能需要下一代的创始人去突破。一代人有一代人的使命。联想之星通过自身的勤奋获得了一些积累,在生物医药的下半程会有更加独特的优势,未来也有机会获得更大的回报。而这种在「医疗生态」中持续打开投资的能力,将让联想之星获得更多创业者的认可,医疗投资的「根据地」也将更为稳固。



