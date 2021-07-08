Wednesday, 7 July 2021, 18:25 HKT/SGT Share: 欧科云链链上大师重磅上线，一起来用“链上Bloomberg”听听行业脉搏跳动

香港, 2021年7月7日 - (亚太商讯) - 近日，欧科云链集团正式推出国内首款全景式链上数据分析工具——链上大师（ChainHub）。基于OKLink原有的九大公链全节点链上数据，欧科云链链上大师提供10000+数据指标、4大专题数据、以周、月、年为单位的专业研报，具备专业API接口，为广大C端、B端和G端用户打造了一体化的数据解决方案。









上线之初，欧科云链链上大师受到各大媒体的青睐，被称为“链上Bloomberg”，以六大数据优势享誉业内。



2011到2021，发现链上数据的价值



区块链的链上数据分析，始于2011 年的 Coin Days Destroyed 指标——这是第一个链上数据指标。



到了2021年，欧科云链链上大师上线，已经推出了10000+精选链上数据指标。短短十年，链上数据指标实现从1到1万+的扩展，来自于区块链技术的迅猛发展、新基建政策的扶持、区块链落地场景的成熟、企业的耐心打磨、产业市值的飞涨。



当前，区块链市场的协议项目超过1万个，总市值一度超过2.5万亿美元，DeFi、NFT、去中心化存储、物联网、支付、人工智能等赛道涌现出优秀项目，特斯拉、微策略、灰度等机构也先后入场，持续推动区块链产业的繁荣。



作为新基建之一，区块链技术具有透明、公开、不可篡改等特点。而链上数据，也成为了区块链的脉搏，收集、展示所有链上活动，直观地反映出区块链的链上整体生态，帮助机构、组织、长期投资者找到有意义的指标，借此来进行信息的研究和判断。



如何收集链上数据呢？一般有两种方法：1、通过运行节点来获取数据；2、从数据供应商那里获取。欧科云链链上大师、Nansen、Dune Analytics等产品工具指明了方向——链上数据指标分析。



在区块链行业，始终没有像彭博终端这样的超级工具，可以集中所有分析资源和实时价格指数，欧科云链链上大师的出现，填补了这一空白。



三大产品特色，把握市场动向



欧科云链链上大师是国内首款全景式的链上数据分析工具，上线之初，便受到各大媒体青睐，被称为“链上Bloomberg”。



Bloomberg（彭博）是全球最大的财经资讯服务供应商，为财经与商界专业人士提供数据、新闻和分析工具，当前业务遍及全球185个国家与地区。随着区块链产业的崛起，数字资产市场的成熟，机构、交易员等专业人士对于链上数据的需求日渐强烈。



在此背景下，欧科云链推出全景式链上数据分析工具——欧科云链链上大师。结合OKLink蜂巢架构的核心底层技术，基于插拔式架构的扩展，欧科云链链上大师利用OLAP数据库做离线+实时分析，使用预计算方案，满足链上数据全方位的多维度指标输出，在产品层面上具备“三大特色”！



特色一：链上大师依托9大公链，推出了10000+数据指标。链上大师完整详实的链上数据，既包含了多生态角色（矿工、机构等），又覆盖了多维度（地址、市场指标、网络）的数据指标。



特色二：专业标准的API。欧科云链链上大师的专业API接口，为用户提供一个更为灵活、轻量的数据获取方式，可支持用户进行数据分析及策略挖掘。



特色三：链上大师一体化的数据解决方案。欧科云链链上大师标准化的数据采集与整理，将多样化的指标及时更新入库呈现给用户。



具体来说，链上大师提供了“热门专题”和“精选指标”两大类数据，满足链上用户多样化的数据需求。



在“热门专题”中，目前推出了“DeFi”、“机构数据”、“NFT排行榜”、“波卡生态“4大板块数据，且保持持续更新。近期，欧科云链链上大师在“DeFi板块”嵌入“挖矿收益排行榜”、“24H借贷利率”等数据，为用户节省大量时间成本。



在“精选指标”中，基于OKLink九大公链全节点链上数据，欧科云链链上大师生成10000+数据指标，用户可以查到主流数字资产的各类指标，并根据矿工、机构、市场指标、全网概览等进行分类，方便用户进行查询。借助链上大师，用户还可以使用收藏功能，将特定指标收藏进“我的收藏”。



同时，为了方便机构用户、普通用户的专业交流，链上大师支持“主题分享”，可将“矿工”、“市场指标”等同一主题下的多个数据一键分享。



全景式链上数据分析，打造行业“听诊器”



欧科云链集团作为区块链行业原生企业，此次推出链上大师，为区块链行业在链上数据赛道再次筑下一座里程碑。



相比于同类产品，欧科云链链上大师具有三大优势，做到了“三全齐美”，即：



全数据：全节点链上数据，蜂巢架构设计，数据丰富专业

全天候：全天候实时更新，贴合市场需求，更新精准及时

全方位：全方位统计指标，紧跟市场热点，指标全面多样



在数据研报方面，欧科云链链上大师拥有专业研究团队，依托OKLink九大公链浏览器、链上天眼、链上大师等产品，定期推出周报、月报、年报等专业研报，借指标解剖行业，用数据洞悉未来。



链上大师上线后，欧科云链成为集区块链浏览器与数据服务为一体的复合型区块链大数据服务商，同时也为区块链行业提供了一只“听诊器”。只需要打开欧科云链链上大师，就可以“一键听诊”，洞悉链上数据，感知行业冷暖，把握市场脉搏。



如何响应新基建政策，促进区块链行业健康发展？拿好手上的这只“听诊器”，一起来听听区块链市场的脉搏跳动。







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