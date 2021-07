行动基因收购MC Diagnostics 正式进军欧洲精准医疗市场

香港, 2021年7月6日 - (亚太商讯) - 行动基因生技股份有限公司(以下简称「行动基因」)日前已完成收购MC Diagnostics Ltd.(以下简称「MCD」)。MCD是一家总部位于英国的专业医疗分子诊断公司。这次收购标志着行动基因正式进军欧洲精准医疗市场。

MCD机械运作中

MCD成立于二零零六年,主要提供自动化多分子检测以及客制化的影像整合分析。MCD的自动化低密度数组平台(Automated Low Density Array System,简称「ALDAS」)目前已在HLA分型和血型系统诊断领域提供可靠的临床分析应用。



基因芯片技术的革命性突破



市场对于灵敏度高、检测时程短且价格较为相宜的临床癌症诊断工具需求庞大,而行动基因作为次世代基因定序(Next Generation Sequencing,简称「NGS」)的先驱,与MCD携手合作,在ALDAS平台上开发融合基因检测芯片,最近取得显著突破,融合基因检测可以简单、自动化进行,并与NGS检测有高度的一致性。这个首创的基因芯片 ─ ACTSpot™ NTRK检测将于今年八月推出。



行动基因的新里程



行动基因是NGS专业检测公司,同时也是亚洲肿瘤分子诊断的先驱,本次收购不仅让行动基因在基因芯片发展和应用领域抢占全球领先地位,同时展现了集团多元化和全球化的商业策略。



MCD首席执行长Peter Maguire表示:「MCD是移植医学诊断、PCR检测、基因芯片制造、自动化生产与软件工程方面的专家,我们专注在实务应用,并且优化制程、分析与自动化流程。ALDAS系统的8孔条数组让实验室拥有更高的弹性,可以一次检测1到96个检体,提供了最大的灵活性,而从检体萃取到报告准备就绪只需3小时。我们非常期待和行动基因结盟,将我们的知识与经验带到亚洲。」



行动基因执行长陈华键博士表示:「我们的愿景是将基因组讯息转化为行动,造福癌症患者。行动基因致力开发创新和有效的产品,以涵盖更广泛的患者需求。与MCD结盟让我们走在基因芯片技术的尖端,我们很高兴已取得突破,并期待继续与MCD的专家紧密合作,进一步完善ALDAS系统,开发更多实用产品,利用这个尖端平台为癌症患者和广大民众带来福祉。」



关于行动基因

行动基因是亚洲首屈一指提供创新癌症管理方案的专家,在台北、香港、新加坡与东京设有办事处,并继在台湾及日本设立实验室后,于二零一九年七月在香港科学园设立位于亚洲的第三间实验室。凭借专业的次世代基因定序技术、美国病理学会(College of American Pathologists, CAP)认证之高规格实验室、经验丰富的生物信息团队和专有的AI整合系统,为医疗机构的专业人士提供最理想的癌症治疗计划、免疫治疗评估、癌症复发和耐药性监测以及癌症风险评估服务。



行动基因团队专注在生物标志辨识、疾病机制以及基因变异探索。我们在新药开发、临床试验的专业分子诊断知识,能提供产业崭新的药物开发蓝图。除此之外,行动基因还参与了各种国际精准医学计划,例如由美国癌症权威组织(Friends of Cancer Research,FOCR) 领导的肿瘤突变负荷(Tumor Mutational Burden,TMB)和同源重组修复缺失(Homologous Recombination Deficiency,HRD)研究计划。行动基因的目标,就是将基因付诸行动(Turn Genomics into Action)。



