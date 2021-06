Wednesday, 30 June 2021, 12:08 HKT/SGT Share: 力世纪有限公司宣布其城市物流车UME于德国获得2021国际汽车品牌大赛颁发「商用汽车」类别「至尊奖」殊荣

香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 力世纪有限公司(「力世纪」,本「公司」,香港联合交易所股份代号:860,及其附属公司,统称本「集团」)宣布,其德国团队开发的城市物流车UME,在德国品牌设计委员会举办的 2021 国际汽车品牌大赛(「abc2021」)中,荣获「商用汽车」类别中的「至尊奖」殊荣。



abc2021 评审小组成员在赞扬 UME 设计的正式评语中表示:「 揉合完整针对可持续发展概念的UME城市物流车,是以电动方式处理货物运输最后一程具吸引力的解决方案。将成车以组装套件运送到目标市场当地小型工厂装篏的意念,极具标志性。UME城市物流车的模块组件结构,可配合不同的应用场境。这是经过深思熟虑兼具连贯性的商用车概念,其摩登及亲和力兼备的产品设计语言,亦很有说服力。」



UME在 2020 年 11 月举办的 2020 年第三届中国国际进口博览会上首次亮相,意为「Utility Meets Electric」(电能提升实用性),其设计出发点为节省成本和时间的工具车,完成供应链中最后的一程。作为一套绿色解决方案,它的目标在于减少运输业的碳排放,纾缓发展中国家常用传统化石燃料轻型城市物流车仍普遍存在的碳排放问题。 UME是符合欧盟法规下的L7e-CU车辆,根据客户个别要求,以百搭万用的方式满足多种使用场景的需要。UME设计简约,外观平易近人,并包含对称的组件,减低整体组件数目,让同一套模具可作多次使用,以提高制造成本效益。 UME 的主要功能包括可作快速换电充电的手推车式电池系统,让车辆无间断续航;其模块化货运组件可用作封闭货箱型或开放式货卡,适应由货物快递到食品配送等各种用途;不需车匙开动,非常适合车队管理和共享使用。为达至低成本生产,UME 可以拆细成组合套件运输到目标市场的本地小型工厂组装,为当地出行行业创造就业机会。



国际汽车品牌大赛是出行行业内顶尖的奖项,针对表扬具前瞻性和面向未来的设计:公共和个人运输方式的创新、顶级交通联系设计和石破天惊的技术发展 — 专家评审团选取在出行领域发展上显然快速领先的项目,加以表扬。



力世纪有限公司主席何敬丰先生表示:「我们推出UME的理念为创造一套出行工具,让整个行业迈向环保解决方案。透过打造一个电动物流车生态圈,包含小型装篏厂和换电站,高度应用数字技术和圈内互联性,这不单是一款车型,实为一个发展未来城市商用车的完整新角度。」



关于国际汽车品牌大赛



国际汽车品牌大赛始创于2011 年。 德国设计委员会 (Rat fürFormgebung) 由德国议会联邦议院于 1953 年成立,旨在表彰杰出的产品和互连设计,并提高对汽车行业具根本重要性的品牌和产品设计的重视,其跨界评审小组由在媒体、设计、产业公司、高等教育机构和建筑领域工作的成员组成。这大赛的正式颁奖典礼定于秋季在法兰克福举行。



若需要进一步的信息,请浏览 https://www.abc-award.com/



关于力世纪有限公司



力世纪有限公司(香港联合交易所股份代号:860)为一家领先的综合汽车出行技术解决方案供货商,拥有自主研发具突破常规特点的出行技术,矢志通过整合全球先进的出行技术,为「未来出行」打造全球领先的一站式未来出行服务平台。



集团透过Apollo 汽车及Apollo 先进技术发展聚焦三大业务支柱,即工程服务外包、技术开发及汽车制造。除开发及销售「Apollo」品牌的极级超跑和豪华电动跑车外,本集团透过整合内部现有的新能源汽车技术,致力为全球汽车出行市场提供无缝、全面的解决方案平台,从构思、设计、建模、工程、仿真、原型制作及实际测试,直至将生产前原型交付予客户,提供一站式总承包汽车出行技术解决方案。集团亦在出行技术开发方面投入重大资源,如新一代800V碳化硅双逆变器,及车辆控制单元之开发。



集团的附属公司包括Apollo Automobil、IdeenionAutomobil AG及日本领先电动汽车开发商GLM Co.Ltd。此外,集团亦透过投资全球首个金属3D打印汽车制造平台Divergent Technologies, Inc及行业领先的电动汽车充电解决方案供货商依威能源,拓展其汽车出行技术服务产品。







