Tuesday, 29 June 2021, 21:18 HKT/SGT Share: 解锁招股书源代码，透露出YesAsia怎样的业务增长故事？

香港, 2021年6月29日 - (亚太商讯) - 关于消费文化与时尚消费，鲍德里亚《消费文化》认为，随着商品经济发展，“物品”这一概念发生了内涵型的转变，也就是说物品“必须具有一个外在于它并作为意义指涉的关系结构，物品本身被组织为表达这个意义体系的要素”。





当附带亚洲文化的时装与生活时尚、美容及娱乐产品走向世界，会产生怎样的火花？关于这个问题，正在IPO节拍上的YesAsia给出了答案。透过其招股书上显示的关键细节，或许我们能够对YesAsia的业务基本盘、未来成长性有了更深一层次的认识。



一、扎实的业务基本盘：关键节点增长态势显著



对于一家即将IPO的企业而言，进行价值评估最直接的指针其实就是业务的增长性以及最近几年的财务状况。



从业务层面来看，YesStyle平台销售美容及时装与生活时尚产品；AsianBeautyWholesale平台通过B2B管道销售美容产品；YesAsia平台主要通过B2C管道来销售娱乐产品。



招股书显示，截止2018年度至2020年度，YesAsia收益分别为8536.4万美元、1.18亿美元及1.73亿美元。对应的毛利方面，分别为2906.7万美元、3764.8万美元及6187.1万美元; 净利分别为399.2万美元、336.9万美元及1122.0万美元。



不难发现，YesAsia业务增长势头明显。其中，毛利率方面，直接反映公司的赚钱水平，YesAsia毛利呈逐年上升的趋势，这其实是公司盈利能力不断增强的体现。增速高且稳定的营收，体现出YesAsia强劲的发展动能。



从具体业务层面来看，时装和生活时尚及美容产品占总收入的比重不断提升，从2018年的85.2%逐年提升至2020年的94.2%，尤其是旗下的YesStyle表现更是抢眼。



从用户层面来看，根据智通财经APP的观测，YesAsia的平均月度活跃用户总数由2019年末的390万人，增长至2020年末的590万人，增速非常明显。



各项关键数据的增长表现说明YesAsia商业模式发展规划的正确性，企业已经得到市场的认可。现在确定性明显很强的公司，未来势必还会有更好的增长。



如今，YesAsia其实已经形成了自己的内生性增长引擎，忠诚活跃的客户群推动业务生态圈良性循环，业务基本盘稳健，未来发展具备较强的确定性，具备价值投资的基础。



二、长期优势凸显：高价值投资的赛道选择



评价一家公司是否具备长期价值，离不开以下两个维度：行业成长空间以及企业自身的商业模式表现。



从行业空间来看，作为目前收入的重要来源，YesStyle时装与生活时尚、美容及娱乐产品都是具有文化融合能力的消费品，突出亚洲一些特色文化的可视化表达，最大化地去感染不同区域文化的人群，最终把亚洲故事以产品的形式推向世界。



这种具备文化附加值的商品，未来也具备极高的想象空间。而且，从理论上讲，YesStyle的目标市场针对的其实是全世界，这样一条赛道势必具备极高的行业上升空间。



从企业自身来看，价值点主要体现在以下几个方面：



首先是覆盖全球的电子商务平台这一身份或者说是成绩。



YesAsia在经营电子商务业务以及开拓亚洲产品地区及全球网上市场方面累积有超过二十年的经验，其中，YesStyle.com提供六种语言选择，服务全球客户，主要市场包括美国、英国、澳大利亚和加拿大。从2018年起，YesStyle开始拓展其他欧洲市场，包括法国、德国和西班牙。据了解，今年也将进行意大利市场的开拓。



全球性的运营经验无疑是如今YesStyle快速扩张的稀缺性优势，这会让企业在开拓国际市场时少走很多弯路，快速建立起自己的规模化优势。与此同时，超过二十年的经验意味着企业拥有超过二十年的品牌积淀，这也为其接下来拓展新市场提供相应的品牌基础。



其次，业务成长空间大。



网上时装及美容产品零售市场于2020年至2025年, 预计分别可以实现21.1% 及24.2%的双位数年复合增长率, 而网上韩国美容产品的销售增长预期更快, 2020年至2025年的年复合增长率预期为28.7%。行业利好，再参照近几年的业务表现，可以预料在接下来YesStyle还将有明显的上升空间。



再次，拥有忠实稳定的客户群体。



高互动往往意味着高粘性，这说明平台与用户之间具备足够的温度、信任度。



在这一方面，YesStyle一直与客户保持密切互动，鼓励客户在网站、移动应用程序和社交媒体平台上对产品进行评分和评论，并进行良性互动，建立了活跃的客户群，这其实相当于自己的私域流量池，而且这一流量池还在不断扩张。在这一过程中，可以及时识别并响应客户的需求，第一时间掌握最新的市场趋势，从而有针对性的提供产品或服务，进而形成一种消费驱动生产的C2M模式。



最后是YesStyle的KOL与意见领袖优势。



为了进一步巩固自己的KOL及意见领袖资源，YesStyle推出了意见领袖营销计划。2020年9月，YesStyle意见领袖计划获得《香港商业杂志》颁发的「科技卓越奖」。据统计，目前已经有超过150000名来自世界各地的社交媒体平台博主已参与这项营销计划，这些社交和视频平台博主为YesStyle提供数以百万计的庞大追随者群体及潜在用户。



截至2020年12月31日止三个年度，意见领袖营销产生的收益分别约为0.8百万美元、7.9百万美元及27.4百万美元占YesStyle总收益的约1.2%、7.9%及17.4%。



可以说，YesStyle在KOL培养以及传播链路上已经实现标准化成熟化，可以实现批量化扩张，这也是其不断开辟新市场的自身能力基础。



纵所周知，KOL在全球范围内都是挖掘潮流引领潮流的关键节点，很多流行因子都是通过KOL的宣传才逐渐扩散开来，这些KOL资源对于拉动YesStyle销量增长产生巨大的助力。此外，合作的KOL稳定增长，也在从侧面表明这些意见领袖们对YesStyle的认可，YesStyle也能够给他们带来收益，双方实现共赢。



不难发现，无论是赛道成长性还是自身的业务表现都具有明显的上升空间，YesAsia无疑是一家具备长期投资价值的企业。



三、优质“赛手”的养成：夯实地基，提高产业壁垒



选择一条好的赛道，然后不断夯实自己的基础设施，把自己打造成这条赛道的最佳“赛手”，这其实是所有企业的目标。目前看来，YesAsia就是自己所在赛道里面的最佳“赛手”。



而对于一家即将IPO的企业而言，自身的领先优势、竞争壁垒，同样也是评价一家公司的价值确定性的一个因素。



竞争壁垒有两种，一种是安全区壁垒，另一种则是护城河壁垒。



从安全区壁垒来看，YesStyle具备布局的先发优势，在多个国家已经取得自己的规模化成绩。数据显示，2019年，YesStyle以零售收入为基础的在线跨境韩国美容护理零售商全球营销排名中，分别在美国、英国、加拿大、澳大利亚排名第6、第3、第1和第1位。



从护城河壁垒来看，YesStyle不断推进业务流程的标准化，对产业链进行高度整合，提高自己的“内功”，以经济高效的方式迎合市场，抬高进入门坎。



此外，供应链优势也是YesStyle护城河壁垒的体现。众所周知，供应链对于电商平台而言近乎于命门，掌握了优质的供应链，这就意味着企业成长具备更明显的确定性和不可替代性。



而在YesStyle上提供超过 520万个时装及时尚产品SKU，每日超过23000件时装及时尚产品上架，与超过300个韩国美容品牌维持直接关系，拥有超过19000个时装及时尚产品供货商。



目前看来，YesStyle从收入到毛利都表现出明显的增长趋势，其收入于2020年占总收入的比重超过90%，增长活力得以凸显。



值得一提的是，此次YesAsia募集资金的用途主要包括加强市场营销，吸纳新客户、稳固老客户；优化、丰富公司平台信息，提高用户体验；以及推广韩国美容时装产品之外，提高公司的物流配送实力和仓库运营效率。



从具体用处来看，一方面，YesAsia接下来布局的重点其实也是提高用户体验帮助企业快速扩张的必然选择；另一方面，完善物流仓储，把自己做“重”，壁垒更深，更难被后来者超越，进一步深化自己的“护城河壁垒”，这一点其实与亚马逊、京东自营物流仓储有着异曲同工之处。



由此可见，YesAsia的长期价值不仅体现在目前自身的业务表现上，同时它也通过自己的努力抬高行业的准进入门坎，进而巩固自己的竞争优势。对于这样一家企业，它未来究竟能成长到怎样的高度呢？这其实值得我们所有人去期待。



Media contact

Company Name: YesAsia Holdings Limited

Contact Person:刘诗萌

Email:liushiemng@czgmcn.com

Website: peanutmedia.com





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