梦想起航 共创辉煌-辰林教育集团董事局黄玉林主席为育人高中定向引航

香港, 2021年6月28日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593)骄阳似火,激情飞扬。 2021年6月21日下午,辰林教育董事局主席黄玉林深入到郑州航空港区育人高级中学视察,由辰林集团营运总监房小珍、副总裁刘春斌、行政法务总经理卢东、董事局主席秘书刘宇中和校长彭如春陪同视察,先后来到教学楼、报告厅、图书馆、餐厅等场所,了解学校整体设施设备运行与交接情况。



在座谈会上,彭如春校长向集团领导全面汇报了学校接管以来各项工作的开展情况。 黄主席听取汇报后,对学校目前的工作成绩予以肯定,对学校目前存在的问题和下一步工作提出要求,并希望学校在未来发展的道路上,克服困难、提振信心、规范管理、创出新路,不断提升教育教学质量!



6月21日下午17:00育人高中召开全体员工大会,会议由育人集团刘亚洲总裁主持,辰林教育集团董事局主席黄玉林做了重要讲话。 会上,黄玉林主席结合自身经历,用教育情怀感染着在座的每一位教职工。 他说今天是一个值得铭记的日子,也是一个新的起点,感谢全体教职工所作出的共同努力,坚守岗位,今后学校会有更大的发展空间和潜力,集团将进一步加强对学校的领导和投入,全力打造高水平的师资队伍,紧紧依靠广大师生员工,凝心聚力,迎难而上,推动学校高质量内涵式发展建设。



同时,黄玉席对全体教职工在今后学校的发展中提出了三点希望:一是全体领导班子、教职工要提高政治站位,增强大局意识,将广大师生对学校情感转化为对未来发展的企盼,开创学校建设发展新局面;二是心往一处想,找准定位,突出办学特色和核心竞争力;三是抓住机遇,乘势而上,早日把学校建设成为一所优质的民办高中。



6月22日下午,由年级主任组织各年级所有教师分组学习讨论黄玉林主席报告,落实会议精神。高三年级主任赵光营副校长说,听了辰林集团黄主席的讲话,感触颇深,黄主席是一位务实、亲和、有人格魅力的领导,他全身心的致力于发展教育领域的情怀深深感染着我们。今后我们在工作中要努力做出成绩,为集团、为学校的发展做出贡献。李程程、库香莲和梁来等老师分别发表了自己的感悟。 令人振奋,又备受鼓舞



高二年级主任查晓辉副校长代表高二年级总结发言:辰林教育集团从无到有、由弱到强的历程,坚守教育初心,深深地感染我们,激励我们,表示在以后的工作中会谨记黄主席指示,努力工作、共创辉煌,为辰林教育集团的发展添砖加瓦。



高一年级主任李君凤老师组织本年级所有老师分组进行讨论,她讲到黄主席博大的教育情怀,值得我们学习,让我们感受到一个企业家自身的奋斗、拼搏、开拓、进取的自强不息精神。要求全体教职工领会会议精神,加强自身修养,开阔胸襟,以高度的责任感,饱满的工作热情和对教育的执着情怀,投身到工作中,在平凡的岗位上实现不平凡的价值。



新的起点、新的征程,责任重大、使命光荣,今后全体教职工团结一心、努力奋斗,为加快推进我校的发展做出更大贡献。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯公司代表辰林教育集团控股有限公司发布。



