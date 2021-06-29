康圣环球宣布于联交所主板上市计划



香港, 2021年6月28日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立临床特检服务提供商——康圣环球基因技术有限公司 (「康圣环球」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9960.HK)，近日将于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。



康圣环球将发售226,405,000股股份(视乎超额配售权行使与否而定)，其中203,764,500股股份(可予调整)将作国际发售，合共占初步发售股份总数的90%；余下22,640,500股股份(视乎超额配售权行使与否而定)将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的10%，每股作价8.60港元至9.78港元。康圣环球将于2021年6月29日(星期二)上午9时开始于香港公开发售，并于2021年7月7日(星期三)中午12时截止。康圣环球的股票预计将于2021年7月16日(星期五)于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位500股股份买卖，股票代号为9960.HK。



高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司及瑞士信贷（香港）有限公司为本次发行之联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



康圣环球基因技术有限公司执行董事、主席、首席执行官兼首席医务官黄士昂医生表示：「我们的使命是为全球患者及医生提供广泛而优质的专科检测服务，并促进精准医疗的应用。在未来，我们将继续巩固在中国血液病学临床特检中的领先地位，并复制我们在血液病学特检中的成功经验，加快其他专科领域的增长。我们还将加深与行业领先者的战略合作，提升中国特检行业的整体发展水平，并在全球范围内增强领导地位，将检测足迹拓展至世界。」



关于康圣环球基因技术有限公司

康圣环球是中国首家及领先的独立临床特检服务提供商。在中国所有独立特检供货商中，康圣环球拥有最大的特检组合，在服务列表上提供逾3,500种检验项目，包括逾2,300种血液学检验项目。超过1,100种检验项目完全由内部开发，及约2,400种检验项目由第三方开发或从第三方授权引入。康圣环球在血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科相关疾病等各个专科领域提供全标本种类的检测服务。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表康圣环球基因技术有限公司发布。如有垂询，请联络︰



博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉小姐 +852 3150 6763 kelly.fung@pordahavas.com

陆 淼小姐 +852 3150 6788 ivy.lu@pordahavas.com

刘 媛小姐 +8621 3397 8796 louise.liu@pordahavas.com

陈 蒙小姐 +8621 3397 8796 mona.chen@pordahavas.com



重要声明：

1.本新闻稿仅供参考，并不构成或包括向任何人提议或邀请收购、购买或认购公司的证券(也不是为了作出该项要约或邀请而设的)，亦无意构成所出售的证券之推荐，或者任何收购、购买或认购证券之邀请或要约。因此，本新闻稿并不分别构成为香港法例第571章《证券及期货条例》第103（1）条所指的广告或邀请，或香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》第2及38B条所指的招股章程或招股章程摘录或节本。潜在投资者决定是否购买公司的股票前，应参阅招股章程以获得有关公司及建议发售的各项详情。任何涉及本新闻稿所述的股票的认购申请应仅依据公司于2021年6月29日发布的招股章程及申请表格。



2.任何人在未填妥公司发出的申请表格，或未完成就公司招股章程所规定的申请手续前，不得认购公司的股票，且该等申请将不予考虑。



3.公司的董事集体及独立地对本新闻稿中所载资料的准确性承担全部责任，并在做出一切合理查询后确认，就彼等所深知及所确信，本新闻稿概无遗漏任何其他事实，致令本新闻稿所载任何声明产生误导。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

