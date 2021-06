Avance Clinical任命亚洲生物科技公司专家协助其亚太地区业务的增长

Monday, 28 June 2021, 14:00 HKT/SGT Share:

澳大利亚阿德莱德, 2021年6月28日 - (亚太商讯) - 澳大利亚领先的国际生物技术 CRO 和 Frost & Sullivan 亚太 CRO 市场领导奖获得者 Avance Clinical 今天宣布任命亚太地区专家 Andy Hu 为亚太地区业务发展经理,以支持该地区日益增长的生物技术临床试验需求。

Andy Hu

前国际生物制药数据公司 Informa Pharma Intelligence 的 Andy Hu 将负责 Avance Clinical 在亚太地区的业务发展计划。



Andy Hu 表示,亚洲生物技术公司将目光投向澳大利亚的主要驱动力是速度、数据质量和与国际监管机构的联系。



“他们选择澳大利亚的 Avance Clinical 是因为我们 CRO 的数据被 FDA 接受,这为他们提供了国际商务合作战略、融资计划和药物最终上市的更快捷的通道,”他说。



“虽然Avance Clinical是一家中型 CRO,但是他们在各个治疗领域有着丰富的临床经验,有严谨并有效的时间规划去配合客户的战略计划,这些都是为亚太地区客户提供优质服务的最强保障,也是我加入Avance Clinical的重要原因之一。”



随着越来越多来自亚太地区的客户在澳大利亚进行临床研究,过去两年Avance Clinical在亚太地区的业务量有显着增长。



首席战略官 Ben Edwards 表示,任命 Andy Hu 将进一步支持我们的发展并加强与该地区客户的关系。



“Andy Hu 精通多种语言,包括英语、普通话和韩语,并已完成韩国语言和文学学士学位以及翻译和口译硕士学位。他将负责发展整个亚太地区的业务,更好地服务我们在该地区的客户,”他说。



Avance 临床团队正在参加 BIO Digital 2021的线上会议,欢迎大家在 BIO One-on-One Partnering™ 平台上与我们讨论在澳大利亚进行临床研究的优势。



Avance Clinical 最近赢得了 2021 年 BDO 卓越商业奖,以表彰其在竞争激烈的全球环境中的快速增长以及吸引和培养员工的优异表现。



Avance Clinical以严谨有效的时间规划,精准灵活的个性化服务以及为卓越的临床研究管理培训和资源而闻名。



关于 Avance Clinical



Avance Clinical 是澳大利亚最大的专业 CRO,在澳大利亚和新西兰为国际生物技术公司提供高质量的临床试验。过去 24 年来,Avance Clinical 一直在该地区提供 CRO 服务。我们的客户是处于药物开发早期阶段的国际生物技术公司,他们需要快速、敏捷和自适应解决方案导向的临床研究服务。Avance Clinical 提供围绕特定客户需求设计的定制解决方案,而不是一刀切的方法。作为一家公司,我们专注于跨所有职能领域的最先进技术和系统,为我们的客户提供最有效的流程。 Medidata、Oracle 和 Medrio 只是我们的部分技术合作伙伴。通过精心挑选在相关领域表现优秀的专业知识人才,Avance Clinical 的知识和经验也不断增长。访问 http://www.avancecro.com 了解更多信息。



近期奖项:

2021 年卓越商业奖

2020 年 Frost & Sullivan 亚太地区 CRO 市场领导奖



媒体联络:

media@avanceCRO.com



